UBBF 2024 Çok Yakında | UBB Advanced ile Tüm Zekâ

İSTANBUL, 23 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- 10. Küresel Ultra Genişbant Forumu (UBBF 2024) 31 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında İstanbul, Türkiye'de gerçekleştirilecek. BM Genişbant Komisyonu, Dünya Genişbant Birliği (WBBA) ve Huawei tarafından ortaklaşa düzenlenen forum, dünya çapında önde gelen operatörler, regülasyon kurumları, analist kuruluşları, standart kuruluşları ve sektör ittifaklarından sektör liderlerini ve seçkinlerini bir araya getiriyor. "UBB Advanced ile Tüm Zekâ" teması altında forum, yapay zeka odaklı optik ve akıllı IP ağlarının çok yönlü etkilerini inceleyecek, sürekli inovasyonun getirdiği iş fırsatlarından nasıl yararlanılacağını ve UBB'yi güçlendirmek ve yeni iş büyümesini sağlamak için yapay zekadan nasıl yararlanılacağını araştıracak.

Londra, Madrid, Frankfurt, Hangzhou, Cenevre, Pekin, Dubai ve Bangkok'ta dokuz yıl boyunca düzenlenen başarılı etkinliklerin ardından bu yıl UBBF'nin onuncu yıldönümü. UBBF 2024'ün dört önemli özelliği bulunmaktadır.

Başlık 1: Öncü endüstri perspektifleri

UBBF 2024, UBB ve yapay zekanın ortaklaşa geliştirilmesine odaklanacaktır. Yapay zeka temel modelleri ilerledikçe ve yapay zeka uygulamaları yaygın olarak benimsendikçe, UBB yapay zeka çağındaki ağ gereksinimlerini ve zorluklarını proaktif olarak ele alacak ve hızlı gelişimini destekleyecektir. Ayrıca forumda, UBB ağlarının ağ dağıtımı, deneyim güvencesi, ağ bakımı ve daha fazlasında yüksek düzeyde özerklik elde etmek için yapay zeka teknolojilerinden nasıl yararlandığı ve ağ zekasını önemli ölçüde nasıl geliştirdiği sergilenecek.

Başlık 2: İş uygulama demoları

UBBF 2024, ev hizmetleri ile kamu ve kurumsal hizmetlere yönelik yenilikçi kullanım örneklerinin yanı sıra, katılımcıların UBB ağları aracılığıyla işlerini nasıl büyütebileceklerini öğrenmelerine olanak tanıyan iş büyümesi başarı öykülerini de sergileyecek. Katılımcılar ayrıca UBB ağlarının bant genişliği yükseltme, bağlantı yükseltme, deneyim yükseltme ve daha fazlası yoluyla taşıyıcıların işlerinden para kazanmalarına ve yapay zeka çağında yeni zirvelere doğru ilerlemelerine nasıl yardımcı olduğunu görecekler.

Başlık 3: Öncü ürünler ve teknolojiler

UBBF 2024, UBB endüstrisi sergi salonu aracılığıyla "en önemli dört" deneyimi sunuyor. Birincisi, tüm UBB çözümlerini ve tüm senaryo uygulamalarını bir araya getiren en kapsamlı fuar. İkincisi, 20'den fazla gerçek hizmet tabanlı demo aracılığıyla izleyicilere sürükleyici bir deneyim sağlayan en gerçek hizmet deneyimi. Üçüncüsü, 30'dan fazla başarı öyküsünün paylaşıldığı en pratik iş vakaları. Dördüncüsü, UBB'nin gelecekteki trendine öncülük eden en ileri ürün ve teknolojiler.

Başlık 4: Sektör liderleri tarafından paylaşımlar

UBBF 2024, UBB sektörüne ilişkin en son bilgileri ve bakış açılarını paylaşmak üzere dünya çapındaki taşıyıcılardan, standart kuruluşlarından ve sektör derneklerinden sektör liderlerini bir araya getirecek. Buna ek olarak, Huawei'nin en iyi uzmanları müşterilerle yüz yüze diyalog kurarak ağ planlaması ve inşasının yanı sıra yapay zeka çağında iş başarısı elde etme gibi konuları keşfedecek.

Akıllı bir dünyaya doğru ilerlerken UBB sektörünü nasıl bir gelecek bekliyor? UBB sektöre ne gibi yeni bir büyüme getirecek? UBB'nin geleceğini şekillendirecek unutulmaz bir etkinlik için bir araya geldiğimiz 31 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında İstanbul, Türkiye'de bu önemli anın bir parçası olma şansını kaçırmayın.

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