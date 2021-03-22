UIDAI выбирает Neurotechnology и TCS для биометрической дедупликации и аутентификации

UIDAI выбирает компании Neurotechnology и TCS для предоставления услуг биометрической дедупликации и аутентификации в рамках индийской программы Aadhaar ID

Консорциум этих двух компаний будет обеспечивать проверку наличия дубликатов и аутентификацию на основе биометрических данных (отпечатков пальцев, фотографий лица и снимков радужной оболочки глаза), используемых для присвоения и проверки уникальных идентификационных номеров, выдаваемых всем индийским гражданам

ВИЛЬНЮС (Литва), 22 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Neurotechnology, являющаяся поставщиком комплексных решений на базе глубокого обучения и технологий высокоточной биометрической идентификации и распознавания объектов, и ее партнер по консорциуму и главный подрядчик Tata Consultancy Services (TCS) — одна из ведущих в мире организаций, специализирующихся на предоставлении ИТ-услуг — выбраны Агентством Индии по уникальной идентификации (UIDAI) в качестве одного из трех провайдеров биометрических услуг (BSP) для обеспечения работы крупнейшей в мире системы биометрической идентификации Aadhaar. Консорциум будет предоставлять агентству UIDAI услуги по проверке биометрической уникальности и биометрической аутентификации, используемые для присвоения и проверки индийских уникальных идентификационных номеров (UID), выдаваемых всем гражданам Индии.

TCS и Neurotechnology будут внедрять и обслуживать новую систему дедупликации на базе комбинированной Подсистемы автоматической биометрической идентификации (ABIS), разработанной компанией Neurotechnology, и технологий разработки ПО с применением биометрии для распознавания отпечатков пальцев, лица и радужной оболочки глаз. Система дедупликации, предназначенная для обеспечения точности и целостности биометрических данных, начнет функционировать на основе имеющейся в Индии базы данных 1,3 млрд человек, а в течение следующих 7 лет, согласно прогнозам, эта цифра превысит 2 миллиарда человек.

«Мы гордимся своим участием в крупнейшей биометрической программе мира, — заявил руководитель отдела коммерческого развития компании Neurotechnology Антонелло Минконе (Antonello Mincone). — Для нас это уникальный шанс реализовать весь спектр возможностей, включая точность, быстродействие и масштабируемость нашей системы мультибиометрической идентификации и инструментальные средства разработки ПО — все из которых расширены в рамках данного проекта благодаря нашему сотрудничеству с компанией TCS, являющейся одним из ведущих поставщиков услуг, связанных с программным обеспечением».

Информация о компании Neurotechnology

Компания Neurotechnology является разработчиком высокоточных алгоритмов и программных средств на основе глубоких нейросетей и других технологий внедрения искусственного интеллекта. Ключевой целью создания этой компании, основанной в 1990 году в Вильнюсе (Литва), было использование нейронных сетей для различных целей, включая биометрическую идентификацию людей, машинное зрение, робототехнику и искусственный интеллект. Со времени первого выхода в свет ее системы идентификации по отпечаткам пальцев в 1991 году компания поставила на рынок более 200 продуктов и модификаций. Алгоритмы, разработанные компанией Neurotechnology, внедрены в различные продукты более чем 3 тысяч системных интеграторов, производителей систем безопасности и поставщиков оборудования более чем в 140 странах. Ее алгоритмы достигли наивысших результатов по итогам независимых оценок технологий, включая NIST MINEX, PFT, FRVT, IREX и FVC-onGoing. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.neurotechnology.com.

Информация о компании Tata Consultancy Services Ltd. (TCS)

Tata Consultancy Services — организация, предоставляющая услуги в сфере информационных технологий, консалтинга и разработки комплексных решений для бизнеса и сотрудничающая со многими крупнейшими компаниями мира в осуществлении их системных преобразований на протяжении более 50 лет. TCS предлагает всеобъемлющий ассортимент деловых, технологических и инжиниринговых услуг и решений с консультационной поддержкой и применением когнитивного подхода. Все это обеспечивается за счет ее уникальной локационно-независимой модели обслуживания AgileTM, признанной в качестве передового опыта в сфере разработки программного обеспечения.

Компания TCS, входящая в состав крупнейшей в Индии транснациональной торгово-промышленной группы Tata, имеет более 469 тысяч консультантов высшей мировой квалификации в 46 странах. За финансовый год, завершившийся 31 марта 2020 года, совокупная выручка этой компании, акции которой котируются на Бомбейской фондовой бирже (BSE) и Национальной фондовой бирже (NSE) Индии, составила 22 млрд долларов США. Активная позиция компании TCS в борьбе с изменением климата и ее плодотворная работа на местах по всему миру позволили ей занять место в ведущих рейтингах устойчивого развития, включая Dow Jones Sustainability Index (DJSI), MSCI Global Sustainability Index и FTSE4Good Emerging Index. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.tcs.com.

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Контактная информация: Antonello Mincone (Антонелло Минконе), [email protected], +37060066434

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