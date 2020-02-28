Уханьское противостояние: как Китай мобилизует всю страну на борьбу с вирусом COVID-19

Чтобы сдержать дальнейшее распространение заболевания, 23 января китайские власти объявили чрезвычайное положение, полностью изолировав город, являющийся важным транспортным узлом с населением, в 1,3 раза превышающим численность жителей Нью-Йорка.

Стремительный рост числа инфицированных подверг региональную систему здравоохранения колоссальному стрессу. Так началась беспрецедентная спасательная операция и общенациональная борьба с эпидемией.

Первая группа медицинских специалистов из других регионов прибыла в Хубэй накануне Китайского Нового года. Перед местными предприятиями была поставлена задача в течение 10 дней построить госпиталь на 1000 койко-мест. Работы по возведению второй больницы на 1300 койко-мест начались двумя днями позже.

Восемь ведущих китайских ученых, включая главного специалиста по респираторным заболеваниям Чжуна Наньшаня, возглавили исследовательские группы, отвечавшие за санитарно-эпидемиологический контроль и организацию лечения пациентов в Ухане.

После того, как в начале февраля общее число подтвержденных случаев коронавируса в городе превысило 5 000, власти города начали переоборудовать спортзалы и выставочные центры во временные больницы, принимающие пациентов с легкой формой заболевания.

Тем временем в находящийся на осадном положении город продолжал прибывать все новый и новый медицинский персонал. За один лишь день 9 февраля в аэропорт Уханя были переброшены 6 000 медицинских работников.

Китайское правительство обратилось к 19 другим провинциям и муниципалитетам страны с призывом отправить своих медиков в пострадавшие города Хубэя.

Когда число подтвержденных случаев инфицирования в городе превысило отметку в 20 000, командование ВВС КНР направило в Ухань грузовые самолеты с 1 400 военными врачами на борту.

За последний месяц в эпицентр эпидемии были отправлены 330 групп из 41 600 медицинских специалистов.

Свыше 3 000 медицинских работников, трудившихся на переднем крае, были инфицированы коронавирусом. Для более чем 20 из них болезнь оказалась смертельной.

На восполнение нехватки защитных костюмов, масок и прочих товаров медицинского назначения были мобилизованы китайские предприятия из самых различных отраслей - даже те, что в обычное время производят автомобили и мобильные телефоны.

Открытие двух новых спецбольниц и 13 временных центров карантина обеспечило десятки тысяч новых мест для приема пациентов.

К концу февраля число новых случаев заражения в Ухане и по всей стране стало постепенно снижаться.

На протяжении всего периода острого противостояния эпидемии COVID-19 китайские ученые и органы здравоохранения тесно взаимодействовали с ВОЗ и правительствами других стран мира, делясь своим опытом с зарубежными коллегами.

Руководство Всемирной организации здравоохранения высоко оценило вклад Китая в профилактику и контроль дальнейшего распространения заболевания. "Усилия КНР позволили выиграть время для всего остального мира - несмотря на то, что предпринятые меры стоили очень дорого самому китайскому народу", - отметил глава ВОЗ д-р Тедрос Аданом Гебреисус.

Ознакомиться с исходным материалом можно по ссылке ниже:

https://news.cgtn.com/news/2020-02-27/Wuhan-s-war-on-COVID-19-How-China-mobilizes-to-contain-the-virus-OqUh2Doeti/index.html?utm_source=bluef&utm_medium=media6&utm_campaign=Coronavirus

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=eAIBkEegH68

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1096904/19_provinces_municipalities_regions_send_medics.jpg

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SOURCE CGTN