Уханьское противостояние: как Китай мобилизует всю страну на борьбу с вирусом COVID-19

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CGTN

Feb 28, 2020, 11:40 ET

ПЕКИН (BEIJING), 28 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Международный новостной канал CGTN недавно опубликовал ретроспективный видеобзор мер, предпринятых Китаем в борьбе с эпидемией нового коронавируса.

Кризисная ситуация охватила Поднебесную на пороге нового года. Эпицентром эпидемии нового коронавируса стал Ухань - мегаполис с 11-миллионным населением в центрально-китайской провинции Хубэй.

Wuhan's war on COVID-19: How China mobilizes the whole country to contain the virus
Wuhan's war on COVID-19: How China mobilizes the whole country to contain the virus
The Chinese government called on 19 other provinces, municipalities and regions to send medics to affected cities in Hubei.
The Chinese government called on 19 other provinces, municipalities and regions to send medics to affected cities in Hubei.
With the opening of two new special hospitals and 13 temporary facilities, as well as other quarantine sites, tens of thousands of new beds were added to accommodate more patients.
With the opening of two new special hospitals and 13 temporary facilities, as well as other quarantine sites, tens of thousands of new beds were added to accommodate more patients.
Wuhan's war on COVID-19: How China mobilizes the whole country to contain the virus
The Chinese government called on 19 other provinces, municipalities and regions to send medics to affected cities in Hubei. With the opening of two new special hospitals and 13 temporary facilities, as well as other quarantine sites, tens of thousands of new beds were added to accommodate more patients.

Чтобы сдержать дальнейшее распространение заболевания, 23 января китайские власти объявили чрезвычайное положение, полностью изолировав город, являющийся важным транспортным узлом с населением, в 1,3 раза превышающим численность жителей Нью-Йорка.

Стремительный рост числа инфицированных подверг региональную систему здравоохранения колоссальному стрессу. Так началась беспрецедентная спасательная операция и общенациональная борьба с эпидемией.

Первая группа медицинских специалистов из других регионов прибыла в Хубэй накануне Китайского Нового года. Перед местными предприятиями была поставлена задача в течение 10 дней построить госпиталь на 1000 койко-мест. Работы по возведению второй больницы на 1300 койко-мест начались двумя днями позже.

Восемь ведущих китайских ученых, включая главного специалиста по респираторным заболеваниям Чжуна Наньшаня, возглавили исследовательские группы, отвечавшие за санитарно-эпидемиологический контроль и организацию лечения пациентов в Ухане.

После того, как в начале февраля общее число подтвержденных случаев коронавируса в городе превысило 5 000, власти города начали переоборудовать спортзалы и выставочные центры во временные больницы, принимающие пациентов с легкой формой заболевания.

Тем временем в находящийся на осадном положении город продолжал прибывать все новый и новый медицинский персонал. За один лишь день 9 февраля в аэропорт Уханя были переброшены 6 000 медицинских работников.

Китайское правительство обратилось к 19 другим провинциям и муниципалитетам страны с призывом отправить своих медиков в пострадавшие города Хубэя.

Когда число подтвержденных случаев инфицирования в городе превысило отметку в 20 000, командование ВВС КНР направило в Ухань грузовые самолеты с 1 400 военными врачами на борту.

За последний месяц в эпицентр эпидемии были отправлены 330 групп из 41 600 медицинских специалистов.

Свыше 3 000 медицинских работников, трудившихся на переднем крае, были инфицированы коронавирусом. Для более чем 20 из них болезнь оказалась смертельной.

На восполнение нехватки защитных костюмов, масок и прочих товаров медицинского назначения были мобилизованы китайские предприятия из самых различных отраслей - даже те, что в обычное время производят автомобили и мобильные телефоны.

Открытие двух новых спецбольниц и 13 временных центров карантина обеспечило десятки тысяч новых мест для приема пациентов.

К концу февраля число новых случаев заражения в Ухане и по всей стране стало постепенно снижаться.

На протяжении всего периода острого противостояния эпидемии COVID-19 китайские ученые и органы здравоохранения тесно взаимодействовали с ВОЗ и правительствами других стран мира, делясь своим опытом с зарубежными коллегами.

Руководство Всемирной организации здравоохранения высоко оценило вклад Китая в профилактику и контроль дальнейшего распространения заболевания.  "Усилия КНР позволили выиграть время для всего остального мира - несмотря на то, что предпринятые меры стоили очень дорого самому китайскому народу", - отметил глава ВОЗ д-р Тедрос Аданом Гебреисус.

Ознакомиться с исходным материалом можно по ссылке ниже:
https://news.cgtn.com/news/2020-02-27/Wuhan-s-war-on-COVID-19-How-China-mobilizes-to-contain-the-virus-OqUh2Doeti/index.html?utm_source=bluef&utm_medium=media6&utm_campaign=Coronavirus

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=eAIBkEegH68 
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1096904/19_provinces_municipalities_regions_send_medics.jpg 
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1096905/special_hospitals_temporary_facilities_quarantine_sites.jpg 
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1097018/CGTN_Logo.jpg

SOURCE CGTN

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Уханьское противостояние: как Китай мобилизует всю страну на борьбу с вирусом COVID-19

News provided by

CGTN

Feb 28, 2020, 11:40 ET