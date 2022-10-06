UL Solutions'ın Yeni Torch and Grit Yöntemi, Elektrikli Araç Batarya Muhafaza Malzemelerinin Test Edilmesinde Standart Bir Yaklaşım Sunuyor

UL Solutions, elektrikli araç malzeme tedarikçilerine ve son kullanıcılara standartlaştırılmış bir yaklaşım sunmak üzere tasarlanan yeni Batarya Muhafaza Malzemesi Test hizmeti olan Torch and Grit'i tanıttı.

NORTHBROOK, Illinois, 6 Ekim 2022 /PRNewswire/ -- Uygulamalı güvenlik bilimi alanında dünya lideri UL Solutions, yeni elektrikli araç (EV) batarya muhafaza malzemesi testi yöntemi Torch ve Grit'i (TaG) bugün duyurdu. Batarya muhafazaları ve bu muhafazaların imal edildiği malzemeler elektrikli araç güvenliğinde büyük önem taşır. TaG test yöntemi, ısıl sürüklenme durumunda malzemenin göstereceği performansı tahmin etmeye yardımcı olan küçük ölçekli testlerden oluşur.

Battery enclosures, and the material they are made from, play a critical role in electric vehicle safety. The UL Solutions Torch and Grit (TaG) test method incorporates small-scale testing that helps predict material performance in a thermal runaway event.

Elektrikli Araç (EA) bataryaları genellikle araçların tüm tabanını kaplar. Bu bataryaların muhafazaları için kullanılan malzemeler ısıl sürüklenme gerilimine dayanıklı olmalıdır. TaG, batarya muhafazaları için kullanılan malzemeleri derecelendirmek üzere ısıl sürüklenme koşullarında oluşan yüksek ısıları ve mekanik darbe gerilimini simüle eden bir yöntemdir.

Otomotiv endüstrisi parçaların ağırlığını azaltmaya çalıştıkça orijinal ekipman üreticileri (OEM) batarya muhafaza malzemesi olarak plastik ve kompozit malzemeye geçiş yapıyorlar. Masraflı bir prototip oluşturmadan önce maliyeti en aza indirmek ve olası güvenlik endişelerinden kaçınmak için OEM'lerin uygun bir muhafaza malzemesi seçmesi gerekir. Malzemeleri derecelendiren TaG sayesinde OEM'ler, masraflı ve zaman alıcı olabilecek büyük ölçekli prototip ve doğrulama testlerinden geçirecekleri malzeme sayısını azaltabilirler.

UL 2596, Batarya Muhafaza Malzemelerinin Termal ve Mekanik Performansını Test Yöntemi, EA Batarya Muhafaza Malzemelerinin değerlendirilmesinde kullanılan test yöntemlerini standartlaştırır. TaG test yönteminin 2023 yılında UL 2596'ya ek olarak yayımlanacağı tahmin edilmektedir.

UL Solutions Hakkında

Uygulamalı güvenlik bilimi alanında küresel bir lider olan UL Solutions, 100'den fazla ülkede müşterileri için emniyet, güvenlik ve sürdürülebilirlik alanlarındaki zorlukları fırsatlara dönüştürüyor. UL Solutions, müşterilerimizin ürün yenilikçiliğini ve iş büyümesini destekleyen yazılım ürünleri ve danışmanlık hizmetleriyle birlikte test, denetim ve sertifikasyon hizmetleri sunar. UL Sertifikası İşaretleri, müşterilerimizin ürünlerinde güvenilirliğin tanınmış bir simgesi olarak hizmet verir ve güvenlik misyonumuzu ilerletmeye yönelik sarsılmaz bir taahhüdü yansıtır. Müşterilerimizin yenilik üretmesine, yeni ürün ve hizmetler başlatmasına, küresel pazarlarda ve karmaşık tedarik zincirlerinde yolunu bulmasına ve sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde geleceğe doğru büyümesine yardım ederiz. Bizim bilimimiz, sizin avantajınız.

BASIN İLETİŞİM:

Steven Brewster

UL Solutions

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T: +1 (847) 664.8425

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