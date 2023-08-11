Ulusal Enerji Yatırım Kuruluşu(SPIC) Fortune Global 500'de 262. Sırada

PEKİN, 11 Ağustos 2023 /PRNewswire/ -- GLOBAL TIMES ONLINE'dan bir rapor:

Ulusal Enerji Yatırım Kuruluşu(SPIC), geçtiğimiz günlerde açıklanan 2023 Fortune Global 500 listesinde 262. sırada yer aldı. Bu, SPIC'in Global 500 listesine girdiği üst üste 12. yılını ve ilk 300'de art arda 3. yılını oluşturuyor.

2022'de SPIC, yıllık %9,61 artışla 363,391 milyar $ işletme geliri elde etti ve toplam kurulu gücü 232 milyon kW'a ulaştı. 2023'ten beri SPIC, temiz enerji geliştirmedeki avantajlarını pekiştirmeye devam ediyor. Temiz enerji kurulu gücü 160 milyon kW'ı aşarak toplam kurulu gücünün %67,67'sini oluşturdu.

SPIC, yeşil kalkınmaya sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor ve uluslararası enerji işbirliğini kapsamlı bir şekilde güçlendiriyor. Türkiye'de SPIC, Çin'in "Kuşak ve Yol" Girişimi ile Türkiye'nin "Orta Koridor" Girişimi'ni uyumlu hale getiren önemli bir proje olan Hunutlu Elektrik Santrali'ne yatırım yaptı ve inşa etti. Santral, Türkiye için yıllık 9 milyar kWh elektrik üretiyor. Türkiye'de yaşanan büyük deprem boyunca tamamen çalışır durumda kalan tek santral olan Hunutlu Santrali, güvenli ve istikrarlı çalışmasıyla T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından büyük övgü aldı.

Enerji sektöründe yeşil ve düşük karbonlu dönüşümü teşvik etmek için inovasyon odaklı gelişmeye bağlı kalan SPIC, gelişmiş 3. nesil pasif nükleer enerji teknolojisine ve nükleer endüstri zinciri için eksiksiz tedarik yeteneklerine sahiptir. 8 işletme ünitesi ve 6 yapım aşamasında olmak üzere yaklaşık 10 milyon kW kurulu nükleer güç kapasitesine sahiptir. SPIC'in Shandong Eyaletindeki Haiyang Nükleer Santrali, Ekim 2018'de hizmete girmesinden bu yana mükemmel performansını koruyarak 20 günden daha kısa en kısa bakım süresi rekorunu kırdı. Şu anda Rongcheng, Shandong'da yapım aşamasında olan "Guohe No. 1" projesi, dünyanın en büyük tek üniteli pasif basınçlı su reaktörü olacak. Yeni bir tarihsel başlangıç noktasında duran SPIC, her zaman yeşil gelişmeyi takip edecek, kendisini entegre ve işbirlikçi bir şekilde küresel rekabet gücüne sahip birinci sınıf bir temiz enerji kuruluşu haline getirecek ve yeşil bir Dünya'yı ortaklaşa inşa etmek için tükenmez bir ivmeye katkıda bulunacaktır.

Fortune Global 500 gelir, kâr ve diğer endekslere göre dünya çapındaki en iyi şirketleri sıralar. Listede bu yıl 142 Çinli şirket yer aldı.

SOURCE GLOBAL TIMES ONLINE