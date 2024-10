Umfassende Design-Expo „Design Korea 2024" findet im November in Seoul statt

SEOUL, Südkorea, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Koreas größte umfassende Designmesse, „Design Korea 2024", wird vom 13. bis 17. November im COEX, Halle D, in Seoul stattfinden.

Quelle: Agentur für Gestaltung und Entwicklung (KIDP)

Die vom koreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie veranstaltete und vom Korea Institute of Design Promotion (KIDP) organisierte Design Korea findet 2024 zum 22. Mal seit ihrer Gründung im Jahr 2003 statt. Die diesjährige Veranstaltung findet unter der integrierten Marke „Korea Design Festival (KDF)" statt, die im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit zwischen der koreanischen Regierung, lokalen Behörden und privaten Unternehmen ins Leben gerufen wurde.

Unter dem Motto „Wie funktioniert KI in unserem Alltag?" wird auf der Veranstaltung Design Korea 2024 die Zukunftsvision der Designbranche im Bereich der KI-Technologie vorgestellt. Außerdem sollen neue Unternehmen durch die Vernetzung von großen, kleinen und spezialisierten Designunternehmen unterstützt werden.

Die thematische Ausstellung wird sich auf „Designer als aktive Akteure" konzentrieren und Designtrends und damit zusammenhängende Inhalte präsentieren. Die Besucher werden in vier Bereichen die Aktivitäten verschiedener aktiver Akteure erleben, die sich mit KI-gesteuerten Ökosystemen beschäftigen.

Im Unternehmensbereich werden etwa 45 Unternehmen, darunter führende Designer und Start-ups wie Samsung Card, Cebien, Seoul Dairy Cooperative, Sizeof und Pipe & Pipes, Investitionsmöglichkeiten und die Gründung neuer Unternehmen durch Kontakte mit Käufern fördern.

Im Bereich der Jobmesse werden Jobberatungen für Jungdesigner angeboten und Informationen von potentiellen Arbeitgebern zur Verfügung gestellt. Außerdem werden 20 aufstrebende Designer in einer Ausstellung vorgestellt.

In einem Sonderteil werden die Ergebnisse von staatlich geförderten Designprojekten und der internationalen Konferenz Design Korea 2024 vorgestellt und Experten diskutieren über Zukunftstrends mit Schwerpunkt auf KI und neuen Technologien. Zu den namhaften Rednern gehören Geoff Mulgan, Professor am University College London, Kevin Walker, Professor an der Coventry University, Kaya Kim, leitende Beraterin im Design Management Center von LG Electronics, Ovetta Sampson, Direktorin für Nutzererfahrung im Bereich Maschinelles Lernen bei Google, und viele andere.

Die Veranstaltung bietet auch Rahmenprogramme wie IR-Pitching, Designgespräche, Leistungsaustausch und Beschäftigungsseminare in der Talk Hall.

Doohyun Cho, geschäftsführender Direktor für Capacity Enhancement bei der KIDP, sagt: „Design Korea 2024 wird eine einzigartige Gelegenheit bieten, verschiedene Inhalte direkt zu erleben, die Trends in der Designbranche aufzeigen und die Rolle der Designer im KI-Ökosystem hervorheben."

Weitere Einzelheiten sind auf der offiziellen Website (https://designkorea.kidp.or.kr) zu finden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2544151/1.jpg