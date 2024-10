L'exposition de design complet « Design Korea 2024 » se tiendra à Séoul en novembre

SÉOUL, Corée du Sud, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La plus grande exposition de design de Corée, « Design Korea 2024 », se tiendra du 13 au 17 novembre à COEX Hall D (Centre de conventions et d'expositions, Salle D), à Séoul.

Source: Agence coréenne de promotion du design (KIDP)

Accueillie par le Ministère coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie et organisée par l'Institut coréen de promotion du design (KIDP), la 22e édition de Design Korea, depuis sa création en 2003, aura lieu en 2024. Cette année, l'événement se tiendra sous la marque intégrée « Korea Design Festival (KDF) », qui a été lancée l'année dernière, grâce à une collaboration entre le gouvernement coréen, les autorités locales et les entreprises privées.

Ayant pour thème « Comment l'IA fonctionne-t-elle dans notre vie quotidienne ? », l'événement Design Korea 2024 présentera la vision future de l'industrie du design dans la technologie de l'IA. Il vise également à soutenir la création de nouvelles entreprises par la mise en réseau des entreprises grandes, petites et spécialisées en design.

L'exposition thématique se concentrera sur « Les designers en tant qu'acteurs actifs » (Designers as Active Players), en partageant les tendances en matière de design et en présentant des contenus connexes. Les visiteurs pourront découvrir les activités de divers acteurs qui s'engagent dans des écosystèmes pilotés par l'IA à travers quatre sections.

Dans la section des entreprises, environ 45 sociétés, y compris des leaders du design et des entreprises en démarrage (start-ups) telles que Samsung Card, Cebien, Seoul Dairy Cooperative, Sizeof et Pipe & Pipes, favoriseront les opportunités d'investissement et la création de nouvelles entreprises par le biais de contacts avec les acheteurs.

La section « salon de l'emploi » proposera des conseils en matière d'emploi pour les jeunes designers et fournira des informations sur les emplois auprès d'employeurs potentiels. Une vitrine présentera également 20 designers émergents.

Une section spéciale mettra en lumière les réalisations des projets de conception soutenus par le gouvernement et la Conférence internationale Design Korea 2024, où des experts discuteront des tendances futures en mettant l'accent sur l'intelligence artificielle et les technologies émergentes. Parmi les intervenants de renom figurent Geoff Mulgan, professeur à l'University College London, Kevin Walker, professeur à l'Université de Coventry, Kaya Kim, conseillère principale au Centre de gestion de la conception de LG Electronics, Ovetta Sampson, directrice de l'Expérience utilisateur et de l'Apprentissage automatique chez Google, et bien d'autres encore.

L'événement proposera également des programmes parallèles, tels que des présentations IR, des discussions sur la conception, des sessions de partage de performances et des séminaires sur l'emploi dans la Salle de discussion.

Doohyun Cho, Directeur général exécutif du Renforcement des capacités au KIDP, déclare : « Design Korea 2024 offrira une occasion unique d'expérimenter directement un contenu diversifié qui conduit les tendances dans l'industrie du design et met en évidence le rôle des concepteurs dans l'écosystème de l'IA. »

Plus de détails sont disponibles sur le site officiel (https://designkorea.kidp.or.kr).

