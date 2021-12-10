UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021: BRI содействует цифровизации индонезийских МСМБ

На этом мероприятии будет несколько тематических зон на открытом воздухе, представляющие пять туристических направлений Индонезии: Раджа Ампат (Западное Папуа), Боробудур (Центральная Ява), Тоба (Северная Суматра), Убуд (Бали) и Танджунг Келаянг (Белитунг).

«BRI поддерживает индонезийские предприятия МСМБ в плане их развития как устоявшегося бизнеса и выхода на глобальный уровень с целью обеспечения конкурентоспособности на международном рынке. Компания BRILIANPRENEUR, являющаяся агентом развития, воплощает стремление предоставлять МСМБ огромные возможности для достижения этой цели», — заявил президент BRI Сунарсо (Sunarso).

В этом году BRI планирует достичь потенциального целевого показателя по транзакциям на уровне 65 млн. долл. США. С этой целью BRI осуществляет инициативу "Go Digital" для отдельных предприятий МСМБ, включая цифровые семинары, онлайн-обучение и сотрудничество с торговыми площадками, такими как Shopee и PADI UMKM.

В ходе этой сессии один из участников BRILIANPRENEUR 2021 — компания Restu Mande — преуспела во многом благодаря этой выставке. Будучи первопроходцами в производстве продуктов в вакуумной упаковке, таких как ренданг и карри из курицы, они достигли 2-го по объему оборота продукции, продаваемой в цифровом формате на рынке, и получили награду Best MSME UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2020.

«Мастер-классы BRI обеспечили нам полную цифровизацию нашего бизнеса за счет расширения нашего присутствия на нескольких рынках и в социальных сетях. Кроме того, эта премия повышает доверие к нам, привлекая внимание к внутренним и международным потенциальным рынкам», — заявил соучредитель и владелец компании Restu Mande Ненден Роспияни (Nenden Rospiyani).

На выставке BRILIANPRENEUR 2021 также будет представлен виртуальный аукцион «MSMEs x Designer Auction» из 10 дизайнерских работ, выручка от которого поступит в фонд Sahabat UMKM Foundation. Ток-шоу будут транслироваться в прямом эфире на сайте. Посетители могут получить информацию от экспертов, специализирующихся на различных вопросах, от глобального маркетинга до юридических процедур и от административных запросов до экспорта продукции за границу.

BRI вручит премии MSMEs Awards в области поиска бизнес-партнеров для новых МСМБ и топ предложений для МСМБ с наибольшим потенциалом; Best Expo для МСМБ, готовых к переходу на цифровые технологии и лучшее предприятие МСМБ на основе кампаний в социальных сетях. Особый приз будет присужден за привлечение наибольшего числа покупателей из 30 целевых стран за рубежом в номинациях «Самая высокая деловая активность» и «Самые выгодные сделки».

Для участия в виртуальной выставке зарегистрируйтесь или загрузите каталог на странице выставки www.brilianpreneur.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1706560/BRILIANPRENEUR_EVENT_2.jpg

SOURCE Bank Rakyat Indonesia