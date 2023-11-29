UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 - путь к глобальному успеху для 700 предприятий МСМБ

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Bank Rakyat Indonesia

29 Nov, 2023, 03:04 ET

UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 прокладывает путь к глобальному успеху для 700 курируемых индонезийских предприятий малого, среднего и микробизнеса (МСМБ)

ДЖАКАРТА, Индонезия, 29 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Банк PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. (IDX: BBRI) снова проводит выставку UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, на которой будут экспонироваться 700 предприятий МСМБ с 7 по 10 декабря 2023 г. в Jakarta Convention Center, Индонезия. «UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 – это торжество стойкости индонезийских предпринимателей. Данная выставка является динамичной платформой для 700 предприятий МСМБ, которые представят свои продукты в мировом масштабе; 75 % из них новые участники», – сказал Сунарсо (Sunarso), директор и президент BRI.

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Jakarta (23/11) - A Global Buyer's Hub to Discover the Best Internationally-Standardized MSME Products from Indonesia at UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023.
Jakarta (23/11) - A Global Buyer's Hub to Discover the Best Internationally-Standardized MSME Products from Indonesia at UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023.

В этом году на выставке будут представлены 700 отобранных предприятий малого, среднего и микробизнеса из 3 132, которые подали заявки со всей Индонезии по пяти различным категориям: Предметы интерьера и рукоделие, Еда и напитки, Аксессуары и красота, Мода и текстиль, а также Здравоохранение/Велнес. Критерии для кураторства включают в себя дизайн, инновационность продукта, влияние на социальную и окружающую среду, возможности для экспорта, а также достижения и признание. «Мы получили ценную информацию и рекомендации для работы с международными покупателями, которые помогут нам выстроить долгосрочные отношения с нашими клиентами», – сказал Аджен Респати Хапсари (Ajeng Respati Hapsari), соучредитель Havilla Tea.

Выставка начнется с виртуальных сессий по поиску бизнес-партнеров, которые пройдут с 27 по 29 ноября, соединяя покупателей с отобранными участниками из сегмента МСМБ. Заинтересованные покупатели могут зарегистрироваться на сайте выставки:  www.brilianpreneur.com.

В прошлом году выставка UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR успешно привлекла 43 покупателя из 19 стран, а объем потенциальных сделок достиг US$76,7 млн.

Помимо поиска бизнес-партнеров и демонстрации продуктов предприятий МСМБ, на выставке планируются следующие активности: онлайн и оффлайн базары, награждение предприятий МСМБ, консультационные сессии с представителями Министерства торговли и Министерства внутренних дел, выступления различных артистов, арт-инсталляции, сессии live-шопинга на электронных торговых площадках, а также мастер-классы креативных лабораторий под руководством экспертов.  

BRI сотрудничал с Министерством по кооперации и МСП (Kemenkop UKM), а также ведущими площадками электронной коммерции - Shopee, Tokopedia, Blibli, Zalora и PadiUMKM. После установления отношений с предприятиями МСМБ BRI предложит эксклюзивные скидки с 1 по 31 декабря 2023 г.

BRI заключил партнерское соглашение с ассоциацией Specialty Coffee Association на проведение международного чемпионата кофе (International Championship Coffee), в рамках которого пройдут три соревнования: чемпионат Indonesia Barista Championship, кубок Indonesia Brewers Cup Championship и кубок Indonesia Tester Cup Championship.

Начиная с 2019 г., UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR успешно вывела национальные предприятия МСМБ на мировой рынок благодаря организации выставок, поиску бизнес-партнеров и другим эффективным инструментам. Это соответствует целям и задачам BRI, а именно способствовать росту национальной экономики различными способами, в том числе через расширение возможностей для местных предприятий МСМБ.

«UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR – это стратегическая инициатива BRI по продвижению индонезийских предприятий МСМБ в мире, используя в качестве конкурентного преимущества на глобальном рынке качество местных продуктов», – сказал Сунарсо.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2286782/FA_LED.jpg

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