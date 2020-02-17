Умные видеотехнологии от Hikvision помогают шахте Цзянчжуан создать условия для "нулевого травматизма"

Это лишь часть проблем, стоявших перед уголной шахтой Цзянчжуан в китайской провинции Шаньдун, из забоев которой площадью 43 кв.км ежегодно добывается свыше 1,8 млн тонн угля. Безопасность персонала является главным приоритетом для руководства шахты. Для уменьшения рисков аварий и несчастных случаев рабочие и производственные процессы на предприятии контролируются в круглосуточном режиме.

Директор инженерно-технической службы угольной шахты Цзянчжуан Кун Цинвэй отмечает: "Мы должны оперативно реагировать на любую опасность, возникающую под землей, вне зависимости от того, вызвана ли она естественными факторами, сбоями в работе оборудования или несоблюдением рабочих инструкций".

Несмотря на обширные инвестиции в обучение технике безопасности и защитное оборудование, устаревающая система видеонаблюдения на предприятии затрудняла мониторинг безопасности на основных участках шахты. "С нашей старой системой видеонаблюдения нам приходилось круглосуточно контролировать происходящее на 30 экранах, качество изображения на которых зачастую оставляло желать лучшего по причине низкой освещенности или светового загрязнения, - продолжает Кун Цинвэй. - Это обстоятельство заметно затрудняло исполнение наших должностных обязанностей, а также влияло на нашу способность оперативно реагировать на угрозы безопасности".

Повышение безопасности персонала с помощью интеллектуальных видеотехнологий от Hikvision

Чтобы устранить угрозы здоровью и жизни сотрудников, руководство шахты Цзянчжуан установила интеллектуальную систему видеонаблюдения и контроля безопасности от Hikvision.

Решение от Hikvision обеспечивает высокое качество изображения даже в условиях низкого освещения или при наличии помех, создаваемых осветительными приборами и светоотражающими элементами. Качество и четкость изображения гарантирует быстрое и простое выявление скрытых рисков, что дает командам экспертов по безопасности возможность оперативно реагировать на возникающие угрозы и защищать персонал на всех участках шахты.

Камеры Hikvision с интегрированными технологиями глубокого обучения способны в автоматическом режиме идентифицировать риски для здоровья и безопасности людей и быстро реагировать на эти угрозы. В частности, устройства могут определять допускаемые сотрудниками отклонения от рабочих инструкций и уведомлять об этом отдел техники безопасности, тем самым позволяя им заранее подготовиться к возможным инцидентам и аварийным ситуациям.

Например, шахтерам запрещено приближаться к работающим лебедкам, однако контролировать соблюдение данного правила с помощью традиционных видеокамер очень сложно. "Новая система от Hikvision повышает уровень безопасности персонала благодаря мониторингу зон вокруг подъемников или прочих механизмов, а также своевременным предупреждении сотрудников о приближении к агрегатам на небезопасное расстояние ", - поясняет Кун Цинвэй.

Повышение уровня безопасности персонала в режиме реального времени за счет предоставления полезной аналитической информации

За первые три месяца работы новая система Hikvision выявила свыше 30 инцидентов с несоблюдением техники безопасности. Заместитель главного инженера шахты Цзянчжуан Чжан Лю (Zhang Liu) комментирует: "В прошлом многие из этих угроз безопасности оставались незамеченными. Однако система Hikvision позволила нам выявлять каждый инцидент в режиме реального времени и предпринимать незамедлительные действия для защиты наших сотрудников ".

Непрерывная оптимизация правил техники безопасности

Кроме уведомления персонала о потенциальных угрозах безопасности в режиме реального времени, система Hikvision также регистрирует информацию обо всех инцидентах для последующего анализа.

"Помимо точного выявления отклонений от техники безопасности система Hikvision поддерживает воспроизведение и загрузку данных, - добавляет г-н Чжан. - Мы можем использовать эту информацию для непрерывной оптимизации правил техники безопасности и, в конечном итоге, продвигаться по пути к достижению нашей главной цели –нулевому травматизму".

Удовлетворение специфических требований техники безопасности на шахте

Решение Hikvision отвечает рабочим требованиям горнорудного производства и также осуществляет непрерывный мониторинг уровня поверхностных и подземных вод в различных зонах шахты.

"Постоянное просачивание влаги из скальных пород приводит к накоплению поверхностных и подземных вод на различных участках шахты, что создает проблему с точки зрения потенциального затопления, повреждения инфраструктуры и безопасности персонала, - отмечает Чжан Лю. - С помощью системы Hikvision мы можем контролировать уровень воды и оперативно принимать меры для устранения возможных проблем".

Интеллектуальная система Hikvision защищает и другие потенциально опасные зоны шахты, в том числе наклонные тоннели, которые используются для транспортировки угля и других материалов под землей.

Повышение эффективности работы специалистов по безопасности

Автоматические уведомления обо всех потенциальных рисках и угрозах позволяют командам экспертов по безопасности выполнять свою работу эффективнее, без необходимости непрерывного мониторинга видеоизображения на пунктах видеонаблюдения. "Вместо того, чтобы вглядываться в зернистую картинку на 30 экранах, мы можем уделять больше времени оперативному реагированию на инциденты, поддержке наших сотрудников и обеспечению их постоянной безопасности - рассказывает Чжан Лю. - Это классический пример того, как автоматизация повышает уровень безопасности добычи полезных ископаемых, одновременно сокращая объемы рутинных процессов мониторинга в ручном режиме".

[OUTBOX] Кратко о проекте

Система видеонаблюдения и контроля Hikvision на угольной шахте Цзянчжуан

Технология глубокого обучения позволяет выявлять риски безопасности в режиме реального времени даже в условиях плохой видимости

За первые три месяца система выявила 30 инцидентов в сфере безопасности

Функция анализа происшествий поддерживает непрерывную оптимизацию техники безопасности

Специалисты по безопасности тратят меньше времени на просмотр изображений на экранах и оперативно реагируют на возможные угрозы

Анализ данных об инцидентах с помощью системы Hikvision позволяет непрерывно совершенствовать технику безопасности в рамках стратегии "нулевого процента происшествий"

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1087967/Illustration_2.jpg

SOURCE Hikvision