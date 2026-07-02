Un artículo trascendental en la revista de investigación New England Journal of Medicine revela los datos reales: la comunidad latina en los Estados Unidos es indispensable para la prosperidad, la salud y el futuro del país

WASHINGTON, 2 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La narrativa popular de que las personas latinas le quitan a los Estados Unidos más de lo que le aportan al país no sólo es incorrecta: esta narrativa es peligrosa. En el análisis publicado en la sección "Medicina y Sociedad" de la revista New England Journal of Medicine, el equipo de investigación del Centro para la Salud de Adolescentes y Familias Latinas (CLAFH) en la Escuela de Enfermería de la Universidad Johns Hopkins reporta que las personas latinas se encuentran entre los contribuidores más importantes para el crecimiento económico, la participación en la fuerza de trabajo y la salud de la población del país. Al mismo tiempo, los autores advierten que estas narrativas falsas y políticas discriminatorias perjudican de manera perceptible a las comunidades latinas y contribuyen al aumento de las tasas de enfermedades, angustia psicológica y muertes evitables.

En el artículo de investigación "Corrección de las narrativas falsas: contribuciones indispensables de las personas latinas para la salud de la población de los Estados Unidos," Vincent Guilamo-Ramos, director fundador de CLAFH y director ejecutivo del Instituto de Soluciones de Políticas en la Escuela PhD, RN, y sus colegas documentan la amplitud y profundidad de las contribuciones de las personas latinas en los sectores económico, social, de salud y político. Los autores precisan que abordar las necesidades de salud y sociales de la comunidad latina en los Estados Unidos no es una cuestión de brindarles atención a forasteros: las personas latinas no son flecos deshilachados en la cenefa del gran gobelino estadounidense, las personas latinas son hilos imprescindibles entretejidos a lo largo del tapiz.

El artículo presenta datos destacados que anulan las suposiciones predominantes acerca de la comunidad latina en los Estados Unidos y sus contribuciones al bienestar del país:

Cuatro de cada cinco las personas latinas en los Estados Unidos—aproximadamente el 79%— son ciudadanos estadounidenses, bien sea por nacimiento o por naturalización, y uno de cada cuatro niños en los Estados Unidos es de origen hispano. Las personas latinas son el segundo grupo racial-étnico más grande del país; se proyecta que para el año 2060 alcanzarían los 100 millones de habitantes o el 27% de la población de los Estados Unidos.

La economía de la comunidad latina en los Estados Unidos genera más de $4 billones de dólares en producción económica anual. Si se midiera de manera independiente, se clasificaría como la quinta economía más grande del mundo, por encima de la economía del Reino Unido, Alemania, India o Francia.

Las personas latinas tienen la tasa de participación en la fuerza de trabajo más alta de todos los grupos raciales-étnicos. Esta población representa más de un tercio de la mano de obra de construcción en los Estados Unidos y contribuye considerablemente a la lucha contra la escasez de viviendas. Las personas latinas también aportan a la creación de riquezas en los Estados Unidos a través de tasas de nueva adquisición de vivienda más altas que las de cualquier otro grupo.

Lejos de drenar el sistema de salud, los inmigrantes con documentación irregular (una parte pequeña de la población latina general) aportan anualmente más de $50 mil millones en impuestos y primas de seguro, cinco veces más de lo que se invierte en su atención de salud. De hecho, ellos subsidian los servicios de atención de salud para los ciudadanos estadounidenses por nacimiento y sustentan el sistema para todas las personas.

En el ámbito político, un número récord de 16.6 millones de personas latinas participaron en las votaciones presidenciales de 2024. Este es el índice de participación más alto que se ha registrado en esta comunidad y fue un factor crucial para los resultados de varios estados clave. Con una cifra adicional de 1.4 millones de personas que adquieren el derecho a votar cada año, las personas latinas constituyen el segundo bloque electoral racial-étnico más grande del país y una fuerza cada vez mayor para la definición de políticas nacionales y estatales.

"Las personas latinas no son elementos secundarios en la historia estadounidense; son elementos indispensables para la historia del país," afirma Guilamo-Ramos. "La salud de las personas latinas es la salud de los Estados Unidos. Esto significa que el país podrá progresar verdaderamente sólo cuando se reconozcan y prioricen las contribuciones y las necesidades de las personas latinas. Un análisis riguroso sobre la prosperidad, la resiliencia y el bienestar estadounidense en el futuro debe reconocer a fondo estos datos reales."

El artículo también señala lo que está en juego para todas las personas en los Estados Unidos cuando no se valora ni se protege a las personas latinas. Por ejemplo, las personas latinas representan el 27% de los asistentes de salud a domicilio y el 22% de los asistentes de cuidados personales, mano de obra fundamental para garantizar que el país pueda brindarle servicios de salud a una población que envejece a pasos agigantados. Con el aumento notable en la demanda de servicios de cuidado prolongado, las políticas públicas que amenazan a esta fuerza de trabajo podrían imponerles costos graves a las familias estadounidenses y a todo el sistema de salud ya que se obliga a que los adultos mayores se muden a residencias de ancianos, en lugar de envejecer en sus hogares.

A pesar de sus extraordinarias contribuciones, las narrativas falsas y las políticas discriminatorias han tenido un impacto perceptible y evitable en las comunidades latinas. Entre el 2015 y el 2023, las tasas de mortalidad por suicidio entre latinas personas, ajustadas en función de la edad, aumentaron un 32%—en comparación con un 5% en la población no latina—y las muertes por sobredosis tuvieron una subida del 187%, más del doble de las demás tasas observadas. Los delitos motivados por el odio y dirigidos contra personas latinas se triplicaron con creces entre el 2015 y el 2025. En una encuesta del 2025, el 51% de las personas latinas reportaron un incremento en sentimientos de estrés, ansiedad, interrupción del sueño y deterioro del estado de salud en conexión directa con la retórica y las políticas antilatinas. Estos son los costos cuantificables de las narrativas falsas que tratan a los lugareños indispensables como forasteros amenazadores.

"Las personas latinas somos un recurso para los Estados Unidos—no una amenaza y tampoco una carga," afirma la coautora, Brenda Amezquita-Castro. "Nuestras contribuciones ayudan a sostener muchos sectores esenciales que mantienen el funcionamiento del país y que respaldan el bienestar de todas las personas en los Estados Unidos. Garantizar que las personas latinas cuenten con las condiciones necesarias para prosperar no niega las necesidades de la población general; es una inversión en la prosperidad, la resiliencia y el futuro compartidos del país."

El artículo concluye con un llamado a la acción dirigido a los legisladores, los sistemas de salud, las organizaciones de medios de comunicación y a los líderes cívicos para que de manera pública y activa corrijan las narrativas falsas sobre las personas latinas; defiendan protecciones basadas en los datos en contra de políticas discriminatorias que afectan la salud; aumenten las inversiones en la salud mental, la capacitación de la fuerza de trabajo y la asistencia comunitaria para las personas latinas; y garanticen servicios de salud adecuados para pacientes latinos desde el punto de vista cultural y lingüístico. Los autores señalan una encuesta nacional reciente realizada por CLAFH en la que se revela que la mayoría de las personas en los Estados Unidos respaldan priorizar la eliminación de las inequidades en materia de salud.

Lea el artículo completo (en inglés)

Acerca de CLAFH: Por más de veinte años, el Centro para la Salud de los Adolescentes y las Familias Latinas (CLAFH, siglas en inglés) ha generado investigaciones, capacitaciones e intervenciones para promover la salud y el bienestar de los adolescentes, las familias y las comunidades latinas en los Estados Unidos. CLAFH trabaja en estrecha colaboración con el Instituto de Soluciones y Políticas Públicas (IPS, siglas en inglés) de la Universidad Johns Hopkins para potenciar políticas públicas, investigaciones y acciones basadas en datos empíricos con el fin de eliminar las inequidades en materia de salud, empezando con las personas que han sido más excluidas de las oportunidades. Visite clafh.org para obtener más información.

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FUENTE Center for Latino Adolescent and Family Health, Johns Hopkins University School of Nursing; The Institute for Policy Solutions at Johns Hopkins School of Nursing