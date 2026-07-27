Une étude menée par Economist Enterprise, avec le soutien de HCLTech, confirme que le secteur des télécommunications, des médias, des semi-conducteurs et des technologies (TMT) fait largement confiance à l'IA, mais que son impact sur les activités reste encore limité

NEW YORK et NOIDA, Inde, 27 juillet 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE : HCLTECH) (BSE : HCLTECH, une entreprise technologique de premier plan à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui la publication d'un nouveau rapport de recherche réalisé par Economist Enterprise, la branche B2B du groupe The Economist qui fournit des solutions médiatiques et des services de veille stratégique aux entreprises. Rédigé avec le soutien de HCLTech, ce rapport se penche sur la façon dont l'intelligence artificielle redéfinit les limites de la concurrence dans les secteurs des télécommunications, des médias et des technologies (TMT), ainsi que le fossé grandissant entre l'optimisme des dirigeants et l'impact mesurable sur l'activité.

Reposant sur les analyses de plus de 200 cadres dirigeants issus des secteurs des télécommunications, des médias, des technologies et des semi-conducteurs aux États-Unis et en Europe, cette étude révèle que l'IA accélère la convergence au sein de l'écosystème TMT, obligeant ainsi les entreprises à repenser les frontières traditionnelles de leur secteur, à mesure que concurrents, partenaires et acteurs des marchés adjacents convergent pour créer de nouvelles sources de croissance, de différenciation et de valeur.

Cette étude met également en évidence un paradoxe lié à la valeur de l'IA : alors que 91 % des entreprises estiment que leurs investissements dans l'IA portent leurs fruits, seul un tiers d'entre elles est capable de mesurer la valeur ajoutée générée, ce qui soulève une question fondamentale : comment les organisations peuvent-elles exploiter pleinement le potentiel de l'IA si elles ne parviennent pas à quantifier de manière constante la valeur qu'elle génère ?

Le rapport met également en évidence un déficit de mise en œuvre à mesure que les entreprises passent de la phase d'expérimentation de l'IA à celle de son adoption à grande échelle. Alors que le perfectionnement des compétences en matière d'IA figure en tête des priorités d'investissement futures dans ce domaine, seules 20 % des entreprises disposent actuellement d'une stratégie de développement des compétences ou de recrutement dans le cadre de leurs initiatives liées à l'IA. Par ailleurs, malgré le déploiement rapide de l'IA, seuls 17 % des répondants indiquent que la gouvernance influence activement le fonctionnement de leurs systèmes d'IA.

« Nos recherches montrent clairement que les leaders du secteur prennent conscience que l'IA peut ouvrir la voie à de nouveaux modèles de revenus, renforcer les relations avec leurs clients et les rapprocher de leurs clients finaux », a déclaré Charlotte Bullard Davies, responsable des méthodes de recherche et de l'innovation chez Economist Enterprise. « Les entreprises qui parviennent à allier orientation stratégique, collaboration au sein de l'écosystème et gouvernance rigoureuse seront les mieux placées pour assurer la croissance future de leur activité ».

« Les frontières qui séparaient autrefois le secteur TMT s'estompent rapidement à mesure que l'IA s'intègre à tous les niveaux de la chaîne de valeur », a déclaré Anil Ganjoo, directeur de la croissance et responsable mondial du secteur Télécommunications, Médias et Technologies chez HCLTech. « La prochaine ère de croissance et d'avantage concurrentiel appartiendra aux organisations qui, au-delà de l'expérimentation et de l'adoption de l'IA, s'orienteront vers son industrialisation, en tirant parti de leurs investissements dans ce domaine pour générer un impact commercial mesurable, créer des expériences différenciées et exploiter de nouvelles sources de croissance ».

Pour consulter le rapport complet, The Value Edge: Powering the Next Era of TMT », rendez-vous sur : https://www.hcltech.com/value-edge-powering-next-era-tmt.

À propos d'Economist Enterprise

Economist Enterprise est la branche du groupe The Economist qui fournit des services aux entreprises, aux organismes publics et aux institutions financières. Son action est ancrée dans les valeurs d'indépendance, d'intégrité et de progrès défendues par le groupe The Economist. Economist Enterprise offre aux entreprises les outils nécessaires pour prendre de meilleures décisions, agir en toute confiance et faire preuve de leadership sur la scène internationale.

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique d'envergure mondiale qui emploie plus de 223 000 personnes dans 60 pays. Elle propose des solutions de pointe dans les domaines de l'intelligence artificielle, du numérique, de l'ingénierie, du cloud et des logiciels, grâce à un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons avec des clients issus de tous les principaux secteurs d'activité et proposons des solutions sectorielles pour les services financiers, l'industrie manufacturière, les sciences de la vie et la santé, les technologies et les services, les semiconducteurs, les télécommunications et les médias, la distribution et les produits de grande consommation, la mobilité et les services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour la période de 12 mois se terminant en juin 2026 s'est élevé à 14,8 milliards de dollars. Pour découvrir comment nous pouvons vous aider à progresser, visitez le site hcltech.com.

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