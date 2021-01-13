Unico Studio выпускает популярные головоломки Brain Test в магазине приложений AppGallery

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AppGallery

Jan 13, 2021, 06:55 ET

Излюбленные головоломки для мобильных устройств теперь доступны для скачивания в магазине приложений AppGallery компании Huawei. 

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 13 января 2021 г. /PRNewswire/-- Уникальные и красочные игры-головоломки "Brain Test: хитрые головоломки" и "Brain Test 2: хитрые рассказы" теперь доступны для пользователей AppGallery.

Общее число загрузок обеих популярных игр превысило 300 миллионов. Доступные на 19 языках и в глобальном масштабе, "Brain Test: хитрые головоломки" и "Brain Test 2: хитрые рассказы" приглашают игроков по всему миру воспользоваться преимуществами стимулирующих головоломок. 

Unico Studio Launches Popular Brain Test Games on AppGallery

«Компания Unico Studio рада поддерживать партнерские отношения с AppGallery и с момента выпуска серии Brain Test мы получаем отличные отзывы от геймеров по всему миру, ― заявил основатель и генеральный директор компании Unico Studio Эркей Узун (Erkay Uzun). ― Наши игры имеют один из лучших рейтингов в своей категории, а игроки полюбили серию Brain Test. Мы делимся эмоциями и энтузиазмом игроков Huawei и планируем сделать доступными в AppGallery больше интересных игр в будущем».

Brain Test — преимущества игры-головоломки для пользователей Huawei 

"Brain Test: хитрые головоломки" — это серия увлекательных и заковыристых задачек с возрастающим уровнем сложности. Созданные для того чтобы подвергнуть сомнению здравый смысл игроков и предоставить им уникальную возможность для тренировки мозга, сотни различных головоломок и викторин отличаются качественным контентом и графикой. Основываясь на успехе оригинальной игры Brain Test, серия игр "Brain Test 2: хитрые рассказы" была встречена геймерами с воодушевлением. Игра, оформленная в альтернативном формате, идеально подходит для фанатов, привыкших к головоломкам и викторинам.

Компания Huawei предлагает технологическую поддержку своим партнерам 

Партнерство с компанией Huawei, являющейся одним из самых быстрорастущих рынков приложений в мире, является идеальным решением для компании Unico. Компания Huawei обеспечила эффективную оперативную поддержку для запуска серии Brain Test, выпустив оба приложения в магазине AppGallery всего за несколько месяцев. Игры демонстрировались и рекламировались в AppGallery и на различных социальных платформах.  Обе игры включают в себя инновационные HMS Core от компании Huawei, включая игровой сервис Huawei Plug-in и сервис покупок Huawei IAP.

«В процессе интеграции команда Huawei оказывала высококачественную техническую поддержку, — заявил Узун, — Коммуникация была отличной, и она обеспечила четкое руководство и обратную связь, которые помогли нам быстро преодолеть любые технические проблемы».

AppGallery — один из 3 крупнейших магазинов приложений во всем мире

Магазин приложений AppGallery, представленный более чем в 170 странах и регионах, стремится удовлетворять разнообразные и в то же время целенаправленные потребности 500 миллионов своих активных пользователей. Эта торговая площадка активно стремится к установлению партнерских отношений с отечественными и зарубежными разработчиками, приглашая их на свою платформу.

AppGallery высоко ценит значимость и вклад своих разработчиков и всецело ориентирован на обеспечение их успеха. AppGallery предоставляет всеобъемлющую оперативную поддержку разработчикам по всему миру, а также реализует ряд программ по стимулированию их деятельности, что дает им возможности для дальнейшего раскрытия своего инновационного потенциала в сфере разработки приложений.

"Brain Test: хитрые головоломки"  теперь можно скачать бесплатно на сайте https://appgallery.huawei.com/#/app/C102634439. 

"Brain Test 2: хитрые рассказы"  теперь доступны для бесплатного скачивания на сайте https://appgallery.huawei.com/#/app/C103175337 . 

Более подробная информация представлена на сайте https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/forum/devhub . 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1418757/BrainTest2.jpg  

SOURCE AppGallery

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