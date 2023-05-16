UnionTech ve IdeaForm Türkiyedeki son Aysaf fuarında çok önemli bir izlenim bıraktı.

İSTANBUL, Türkiye, 16 Mayıs 2023 /PRNewswire/ -- UnionTech ve IdeaForm, İstanbul, Türkiye'deki son Aysaf'ta bir izlenim bıraktı. Ayakkabı kalıplarının üretiminde devrim yaratan bir dizi yenilikçi 3D baskı teknolojisi sundular. Bu çığır açan makineler, geleneksel üretim yöntemlerinin karşılayamayacağı bir dizi avantaj sunarak, ayakkabı endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Reçineli 3D Printer-Lite Serisi

UnionTech with IdeaForm at Aysaf 2023

UnionTech'in Lite Serisi, 600 × 600 × 400 mm'lik büyük bir yapı hacmi sunan amiral gemisi ürünlerinden biridir. Uygulamalarından biri, ayakkabı imalat sürecinde geleneksel ahşap kalıpların yerini alabilecek ayakkabı endüstrisinde 3D baskılı ayakkabı kalıplarının üretilmesidir. Lite Serisi, yüksek hassasiyete sahiptir girift ve karmaşık dokular üretebilir. Bu, onu küçük partili üretim yapmak ve hızlı pazar geri bildirimi almak isteyen ayakkabı şirketleri için mükemmel bir seçim haline getiriyor.

AHEC 3D Printer-Martrix 520

Diğer bir göze çarpan ürün ise AHEC yüzey pozlama teknolojisine sahip Martrix520'dir. Bu Martrix520, 298 x 165 x 320 mm'lik büyük bir yapı hacmine ve 0,02 mm'ye kadar yüksek hassasiyete sahip olduğundan ayakkabı prototipleri oluşturmak için ideal bir seçimdir. Kullanıcı dostu tasarımı, tasarım değişikliklerini fark etmeyi ve verimi artırmayı zahmetsiz hale getirerek ölçeklenebilirliği garanti eder. Martrix520, prototip oluşturma ve tam ölçekli üretim için yüksek hacimli üretime geçişle ilişkili riskleri önemli ölçüde azaltabilir.

Metal 3D Printer - FM420M

UnionTech ayrıca özellikle ayakkabı endüstrisi için metal bir 3D yazıcı olan FM420M'yi geliştirdi. Bu yazıcının 420 x 330 x 300 mm'lik büyük bir yapı hacmi, çift lazer tarama ve iki yönlü değişken hızlı toz yayma tasarımı, onu son derece verimli kılar. FM420M, geleneksel ahşap kalıp, döküm ve doku aşamalarını değiştirerek metal ayakkabı kalıplama sürecinde devrim yarattı. Bu, çevre kirliliğini ve enerji tüketimini azalttı, emek tasarrufu sağladı, tasarım özgürlüğünü geliştirdi ve tüm endüstride yeniliği teşvik etti.

Genel olarak, UnionTech ve IdeaForm'un 3D yazıcıları Aysaf'ta bir hit oldu. Yenilikçi makineleri, ayakkabı şirketlerine son derece uyarlanabilir ve verimli üretim araçları sağlayarak, operasyonlarını düzene sokmalarına ve pazar değişikliklerine anında yanıt vermelerine olanak sağladı. Gösteri, 3D baskının ayakkabı endüstrisinin üretim sürecini dönüştürmedeki potansiyelini sergileyerek endüstrinin geleceğine bir bakış sağladı.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2076460/UnionTech_Turkey_ShowRoom.jpg

SOURCE UnionTech