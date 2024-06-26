Unisun Energy Group расширяет европейское присутствие с новой дочерней компанией в Мюнхене

МЮНХЕН, 27 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Unisun Energy Group, ведущий поставщик промышленных и коммерческих интеллектуальных услуг в сфере возобновляемых источников энергии, с гордостью объявляет об официальном открытии своей дочерней компании в Германии — Unisun Energy Service GmbH — в Мюнхене в июне этого года. Эта дочерняя компания сосредоточится на обслуживании всего европейского рынка, предлагая комплексные энергетические услуги, включая ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, поиск и устранение неисправностей и послепродажную поддержку аккумуляторных систем хранения энергии (BESS) в таких областях, как электростанции и электромобили (EV). Расширение деятельности направлено на удовлетворение растущего спроса на устойчивые энергетические решения по всей Европе.

«Мы осознали огромный рыночный потенциал Европы в плане эксплуатации и послепродажного обслуживания оборудования возобновляемых источников энергии. Наш коллектив в Европе обладает необходимой электротехнической квалификацией, соответствующей европейским стандартам, а также обширным опытом в области энергетических операций и послепродажной поддержки по всей Европе. Пользуясь поддержкой международных талантов, мы готовы реализовать новые возможности на европейском рынке, стимулируя энергетический переход и коллективно формируя устойчивое будущее», — сказал Сюй Ханьфэн (Xu Hanfeng), генеральный директор Unisun Energy Group.

Для удовлетворения потребностей местного рынка немецкая дочерняя компания предоставляет следующие услуги.

Энергетические услуги для электростанций

Ввод в эксплуатацию и послепродажное обслуживание инверторов и систем BESS, которые обычно используются на фотоэлектрических (PV) или ветровых электростанциях. Предложения услуг охватывают такие сценарии применения, как сглаживание пиковых нагрузок, резервирование для поддержания частоты (FCR) и торговля электроэнергией.

Комплексные услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию фотоэлектрических электростанций, ветровых электростанций и станций хранения энергии, обеспечивающие эффективную и стабильную работу электрогенерирующего оборудования.

Послепродажное и эксплуатационное обслуживание электромобилей

Профессиональная диагностика, устранение неисправностей и услуги по вводу в эксплуатацию тяговых аккумуляторов, зарядных станций, а также коммерческих и бытовых электромобилей, обеспечивающие клиентам удобство устойчивой работы транспорта.

Комплексные услуги в сфере дорожных испытаний, соответствующие европейским стандартам, для производителей электромобилей, повышающие качество разработки и безопасность продукции производителей оригинального оборудования (OEM) в области автомобилестроения.

Услуги по хранению аккумуляторных батарей

Предоставление стандартных отраслевых решений для хранения заряженных элементов по всей Европе, обеспечивающих безопасную и надежную логистику и хранение продукции клиентов.

Аккумуляторная лаборатория и услуги по переработке аккумуляторов

Для дальнейшей поддержки устойчивого развития на местном рынке компания планирует внедрить услуги по переработке аккумуляторов и наладить сотрудничество с поставщиками аккумуляторов для создания аккумуляторных лабораторий в будущем.

С точки зрения структуры персонала, коллектив компании в основном состоит из профессионалов в области технического, послепродажного обслуживания, продаж и эксплуатации, причем техническая группа и группа послепродажного обслуживания клиентов составляют две трети трудовых ресурсов. Г-н Макс Ду (Max Du), управляющий партнер, обладает более чем 10-летним опытом в отрасли возобновляемых источников энергии. Он занимал руководящие должности в известных компаниях, таких как Hareonsolar, Sungrow и Tecloman, осуществляя надзор за деятельностью в европейском регионе. Благодаря глубокому пониманию европейских рынков фотоэлектрических систем, систем хранения энергии и зарядных станций для электромобилей, он хорошо разбирается в тенденциях и спросе в этих областях.

«В 2023 году возобновляемые источники энергии достигли впечатляющей доли 44 % в структуре производства электроэнергии в ЕС, впервые превзойдя существенную веху 40 %. Это замечательное достижение открывает перед нами огромный потенциал для исследований. Мы стремимся предоставлять самые современные решения, непревзойденное качество обслуживания клиентов и вносить значимый вклад в устойчивое развитие европейской энергетической системы. Опираясь на непреклонную преданность и опыт нашего коллектива, мы стремимся проложить путь к более чистому будущему», — сказал г-н Ду.

Основные члены коллектива обладают совокупным опытом обслуживания энергетических систем емкостью 2 ГВтч. Используя свои сильные стороны в плане быстрого реагирования при обслуживании, передового технического опыта и эффективного обмена информацией на разных языках, компания стремится предоставлять своим клиентам высококачественные и эффективные услуги. За дополнительной информацией обращайтесь по адресу [email protected].