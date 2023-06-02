Univar Solutions, Kale Kimya'nın Satın Alımını Tamamladı

DOWNERS GROVE, Illinois, 2 Haziran 2023 /PRNewswire/ -- Özel bileşen ve kimyasal kullanıcıları için önde gelen küresel çözüm sağlayıcılarından biri olan Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" veya "Şirket") bugün Türkiye'nin lider özel kimyasal distribütörü Kale Kimya'yı satın alımını tamamladığını duyurdu.

Univar Solutions Completes Acquisition of Kale Kimya

Kale Kimya, Güzellik ve Kişisel Bakım ile Ev ve Endüstriyel Temizlik pazarlarında tanınmış bir lider bölgesel özel kimyasal distribütörüdür. Şirket sınıfının en iyisi formülasyon laboratuvarı imkanları ve teknik uzmanlığının yanı sıra yüzey aktif maddeler, emülgatörler, koruyucu maddeler, UV filtreleri, parfümler, polimerler, iklimlendiriciler, esterler ve yumuşatıcılar dahil olmak üzere güzellik ve kişisel bakım ürünlerini içeren geniş kapsamlı bir ev ve endüstriyel temizlik ürünleri portföyü de sunuyor. Türkiye dışında da ihracat yapmaktadır.

Univar Solutions Başkanı ve CEO'su David Jukes şunları söyledi: "Kale Kimya'ya yaptığımız yatırım, Türkiye bölgesindeki mevcut güçlü uzmanlık varlığımıza dayanıyor ve daha geniş EMEA bölgesinde lider bir özel kimyasal distribütörü olma planımızı destekliyor."

Univar Solutions Küresel Bileşenler ve Uzmanlık Alanları Başkanı Nick Powell, "Bu satınalma tedarikçi ve müşteri ilişkilerimizi genişletmek, portföyümüzü geliştirmek ve Yaşam Bilimleri ve Endüstriyel Çözümlerimiz içindeki hizmetlerimizi genişletmek için fırsatlar sunuyor." dedi. "Bu, pazarda değişen eğilimlerin yanı sıra müşterilerin gelişen ihtiyaçlarının ön saflarında olmayı sürdürmek için önemli bir adım."

Kale Kimya CEO'su Birgen Kaleağası Özemre şunları söyledi: "Univar Solutions'ın bir parçası olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için muazzam bir büyüme fırsatı görüyoruz. Kale Kimya Dağıtım ekibi tüm potansiyelimizi ortaya çıkarmak için Univar Solutions ekibiyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklerken, daha geniş kapsamlı Kale Bakım kimyasallarımız, üretime odaklanmaya devam edecek."

İşlemin koşulları açıklanmadı.

Kale Kimya Hakkında

Merkezi İstanbul, Türkiye'de bulunan Kale Kimya, Güzellik ve Kişisel Bakım ile Ev ve Endüstriyel Temizlik pazarlarında tanınmış bir lider bölgesel özel kimyasal distribütörüdür. Dünyaca ünlü 20'den fazla üreticinin özel temsilciliğine sahip olan Kale Kimya, Türkiye ve bölgedeki yerel depoları aracılığıyla geniş lojistik seçenekleri ve tam donanımlı uygulama laboratuvarları ile kapsamlı bir teknik destekle değerli müşterilerine hizmet vermektedir. Kale Kimya, Türkiye'de ve 30'dan fazla ihracat ülkesinde kimya sanayi tedarikinde kilit rol oynamaktadır. Daha fazla bilgiye https://www.kalekimya.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Univar Solutions Hakkında

Univar Solutions (NYSE: UNVR), dünyanın önde gelen üreticilerinden seçkin bir portföyü temsil eden lider bir küresel ürün ve özel kimyasal ve bileşen distribütörüdür. Sektörün en büyük özel nakliye filosu ve teknik satış gücü, benzersiz lojistik bilgi birikimi, derin pazar ve mevzuat bilgisi, formülasyon ve reçete geliştirme ve önde gelen dijital araçlar ile Şirket, çok çeşitli pazarlara, endüstrilere ve uygulamalara özel çözümler ve katma değerli hizmetler sunacak şekilde iyi bir konumdadır. Univar Solutions, toplumların sağlıklı, beslenmiş, temiz ve güvenli kalmasına yardımcı olma amacını yerine getirirken, müşterilerin ve tedarikçilerin yenilikler sunmasına ve Growing Together (Birlikte Büyüme) ilkesine odaklanmasına yardımcı olmayı taahhüt eder. Daha fazla bilgiye univarsolutions.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İleriye Dönük İfadeler

Bu basın bülteni, gelecekteki olaylar ve geleceğe yönelik niyetlerimiz, inançlarımız, beklentilerimiz ve tahminlerimizle ilgili belirli ifadeler içermektedir. Bunlar değiştirilmiş şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın 27A Bölümü ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasası'nın 21E Bölümü bağlamında tanımlandığı şekliyle "ileriye dönük ifadelerdir". İleriye dönük ifadeler, birçoğu Şirketin kontrolü dışında olabilecek, bilinen ve bilinmeyen risklere ve belirsizliklere tabidir. Bu ileriye dönük ifadeler, fiili sonuçların beklenti ve varsayımlardan önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risk ve belirsizliklere tabidir. Şirketin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu dosyalarda bu faktörler ve belirsizlikler hakkında ayrıntılı bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu tür ileriye dönük ifadeleri etkileyebilecek olası faktörler arasında şunlar yer almaktadır: COVID-19 salgınının nihai coğrafi yayılımı; COVID-19 salgınının süresi ve şiddeti; COVID-19 salgınının etkisini gidermek veya başka bir şekilde azaltmak için hükümet yetkilileri tarafından atılabilecek adımlar; COVID-19'un küresel ekonomi, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz üzerindeki olası olumsuz etkileri; COVID-19 salgınının işimiz, faaliyetlerimizin sonuçları ve finansal durumumuz üzerindeki genel etkisi; başta endüstriyel üretim ve müşterilerimizin talepleri olmak üzere genel ekonomik koşullardaki diğer dalgalanmalar; üreticilerin iş stratejilerinde veya müşterilerimizin faaliyetlerinde önemli değişiklikler; örneğin rakip konsolidasyonunun bir sonucu olarak ortaya çıkan artan rekabet baskıları; kimyasalların fiyatlandırılmasında, talebinde ve bulunabilirliğinde önemli değişiklikler; borçluluk durumu seviyemiz, borçlanma araçlarımızın getirdiği kısıtlamalar ve gerektiğinde ek finansman sağlama kabiliyetimiz; kapsamlı çevre, sağlık ve güvenlik yasaları ve yönetmelikleri de dahil olmak üzere, tabi olduğumuz geniş yasa ve yönetmelikler yelpazesi; Nexeo Solutions, Inc. dahil olmak üzere satın aldığımız şirketlerin işlerini ve sistemlerini entegre edememe veya bu tür satın almaların öngörülen faydalarını gerçekleştirememe; siber güvenlik olayları dahil olası iş kesintileri ve güvenlik ihlalleri; yeterli işletme sermayesi oluşturamama; ulaşım ve yakıt maliyetlerindeki artışlar ve üçüncü taraf sağlayıcılarla olan ilişkimizdeki değişiklikler; kazalar, güvenlik arızaları, çevresel hasar, ürün kalitesi ve sorumluluk sorunları ve geri çağırmalar; dağıtım ağımızı veya taşıdığımız ürünleri kapsayan büyük veya sistemik teslimat hataları; yeteri düzeyde sigortalı olamayabileceğimiz operasyonel riskler; devam eden davalar ve diğer yasal ve düzenleyici riskler; uluslararası operasyonlarla ilgili zorluklar; faiz oranı ve kur dalgalanmalarına maruz kalma; şerefiyenin potansiyel değer düşüklüğü; satın almalar, girişimler ve stratejik yatırımlar ile ilgili yükümlülükler; emeklilik planlarımızı ve çok sayıda işverenin dahil olduğu emekli aylıklarını etkileyen olumsuz gelişmeler; iş gücümüzün sendikalı kısmıyla ilişkili iş kesintileri; ve Şirketin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu dosyalarda açıklanan diğer faktörler. Bu basın bülteninde sunulan ileriye dönük bilgilerin gelecekteki olaylar veya sonuçların garantisi olmadığı ve fiili olayların ya da sonuçların bu basın bülteninde yer alan ileriye dönük bilgilerden önemli ölçüde farklı olabileceği konusuna dikkatinizi çekeriz. Buna ek olarak, ileriye dönük ifadeler genellikle "olabilir", "planlamak", "uğraşmak", "olacak", "beklemek", "amaçlamak", "tahmin etmek", "öngörmek", "inanmak" veya "devam etmek" ya da bunların olumsuzu veya varyasyonları gibi ileriye dönük terminoloji veya benzer bir terminoloji kullanımıyla tanımlanabilir. Burada sunulan her türlü ileriye dönük bilgi sadece bu basın bülteninin tarihi itibarıyla geçerlidir ve Şirket, yasaların gerektirdiği durumlar dışında, varsayımlardaki değişiklikleri, öngörülmeyen olayların meydana gelmesini veya başka türlü durumları yansıtmak için ileriye dönük herhangi bir bilgiyi güncelleme veya revize etme yükümlülüğünü üstlenmez.

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SOURCE Univar Solutions Inc.