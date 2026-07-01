Université de Breda : Les voyageurs aériens en situation de handicap se heurtent encore à des obstacles malgré la réglementation en vigueur

Une étude menée par l'Université des sciences appliquées de Breda (BUas) retrace l'ensemble du parcours des voyageurs aériens présentant un handicap physique ou mental, et l' , dans son rapport , préconise une approche de co-création , alors que la législation européenne en matière d'accessibilité entre dans sa deuxième année d'application.

BREDA, Pays-Bas, 1er juillet 2026 /PRNewswire/ -- Alors que des millions d'Européens se préparent à partir en vacances d'été, cette étude met en lumière une réalité qui passe souvent inaperçue. Avec près d'un adulte sur quatre dans l' UE en situation de handicap – soit quelque 90 millions de personnes –, rendre les voyages en avion accessibles est une nécessité générale et une priorité croissante pour le secteur. Pourtant, malgré une réglementation très stricte et les normes en vigueur, les vols en classe restent souvent une expérience stressante et parfois indigne pour ces passagers. Les recherches montrent que des obstacles persistent à chaque étape du parcours, de à .

Breda University research on inclusive tourism

Le risque d'exclusion

Cette étude, publiée dans la revue « Research in Transportation Business & Management » (Elsevier), porte sur des passagers présentant un large éventail de handicaps, notamment des personnes en fauteuil roulant, des personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives, ainsi que celles atteintes de troubles invisibles tels que l'autisme ou l'anxiété. Les chercheurs ont examiné chaque étape du parcours du passager, de la réservation (en ligne) à la récupération des bagages, dans le but de mieux comprendre la situation actuelle et d'y apporter un soutien.

Compte tenu de la croissance prévue du nombre de voyageurs au cours de la prochaine décennie, le secteur risque de mettre en place un système qui exclut une part importante de la population. Pour y remédier, la BUas collabore avec des universités européennes partenaires dans le cadre de l'INCLAVI (Inclusive Aviation), un projet financé par le programme Erasmus+ de l'UE visant à développer la formation et les connaissances nécessaires pour rendre les voyages en avion plus inclusifs. Les chercheurs ont introduit deux nouveaux concepts : , effet cumulatif des obstacles et , flexibilité normalisée.

Le problème va bien au-delà des infrastructures

Si les barrières physiques restent très répandues, l'étude met en évidence un phénomène encore plus généralisé : l'effet cumulatif des obstacles. Un détail oublié lors de la réservation, un membre du personnel qui omet de transmettre les informations relatives au handicap lors de l'enregistrement, un fauteuil roulant endommagé en soute – : pris isolément, aucun de ces incidents n'est catastrophique. Ensemble, ces éléments constituent un schéma qui épuise les passagers et sape leur dignité ainsi que leur confiance dans le système aérien.

« Il existe de nombreuses réglementations et normes, mais les difficultés persistent », déclare Simone Moretti, , chercheuse senior au sein du programme « Impacts du tourisme sur la société » à la BUas. Le secteur aérien a de bonnes intentions, mais pour offrir un service constant et de qualité, il ne suffit pas de se contenter de respecter les règles. « Il faut vraiment comprendre ce que vivent ces passagers. »

Un appel à la co-création

Les chercheurs appellent le secteur aérien à associer activement les passagers souffrant d'un handicap physique ou mental à la conception de nouveaux services et infrastructures. Ce n'est que grâce à une véritable co-création qu'un changement systémique peut s'ancrer durablement. Le secteur aérien n'a pas à choisir entre des normes de sécurité uniformes et une adaptabilité individuelle ; les améliorations peuvent être cohérentes dans tous les aéroports tout en restant adaptées aux besoins spécifiques de chaque passager. Dans un souci de praticité, la BUas et ses partenaires ont mis au point une formation gratuite destinée aux professionnels de l'aviation.

Note aux rédacteurs

L'Université des sciences appliquées de Breda est un établissement d'enseignement supérieur à vocation internationale proposant différents programmes d'études dans le domaine des loisirs, du tourisme et de l'hôtellerie.