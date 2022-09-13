Уоллес Далримпл назначен директором по безопасности ETS

ПРИНСТОН (шт. Нью-Джерси, США), 13 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Президент и генеральный директор ETS Амит Севак (Amit Sevak) объявил сегодня о назначении Уоллеса Далримпла (Wallace Dalrymple) на вновь созданную должность директора по безопасности. Далримпл будет отвечать за систему безопасности и обеспечение эффективной и согласованной стратегии и управления организацией в областях информационной безопасности и управления общеорганизационными рисками, а также возглавлять департамент целостности тестирования.

«Безопасность имеет важнейшее значение для расширения нашего глобального влияния, обеспечивая в то же время первоклассное обслуживание новых и существующих клиентов с помощью инновационных технологий, — заявил г-н Севак. — Я уверен, что Уоллес обеспечит защиту, которая будет поддерживать и укреплять нашу целостность во всех сегментах образования и тестирования, что имеет решающее значение для успеха нашей компании».

На посту директора по безопасности Далримпл поможет ETS упрочить свою роль лидера в области безопасности тестирования — одного из важнейших столпов комплексного процесса тестирования в организации, обеспечивающего достоверность и надежность результатов любых из проводимых оценок. Севак заявил, что назначение Уоллеса на новую должность директора по безопасности подчеркивает приверженность ETS поддержанию высочайшего уровня безопасности и расширению возможностей в этой области.

«Я с нетерпением жду начала работы над обеспечением безопасности в ETS, что позволит компании и дальше создавать надежные оценки, генерировать точные результаты и обеспечивать безопасность процесса, который приносит огромную пользу всей индустрии образования и профессионального развития, — заявил г-н Далримпл. — Во благо наших клиентов — тех, кто проходит тестирование, организаций и многих заинтересованных лиц по всему миру — мы обязаны, как и прежде, предлагать лучшие в своем классе продукты и предложения, которых они ожидают от ETS».

Далримпл работает в сфере информационных технологий уже почти 30 лет, направляя транснациональные компании и помогая им ориентироваться в постоянно меняющемся мире угроз. Он имеет успешный опыт реализации корпоративных программ информационной безопасности в ведущих компаниях, обеспечении безопасности брендов, непосредственно взаимодействующих с клиентами, обеспечении безопасности в качестве отличительного фактора и согласовании глобальных программ управления рисками с концепцией, ценностями и целями организации. В последнее время Далримпл занимал пост директора по информационной безопасности в Emergent, Blue Cross Blue Shield™ of Michigan Mutual Insurance Company, где он создал программу информационной безопасности, поддерживающую более 20 организаций здравоохранения по всей территории США в строго регулируемой отрасли. Ранее он работал на руководящих должностях в области безопасности в потребительском сегменте и цифровом маркетинге в компаниях Dialog Direct и General Motors™.

Информация об ETS

ETS способствует повышению качества образования и его доступности для людей по всему миру за счет создания оценочных инструментов на основе глубоких исследований. ETS служит интересам людей, образовательных учреждений и правительственных органов, предоставляя специализированные средства для сертификации преподавателей, изучения английского языка, а также начального, среднего и последующего образования и проводя исследования, анализ и изучение политики в образовательной сфере. Некоммерческая организация ETS, основанная в 1947 году, занимается организацией, проведением и оценкой результатов свыше 50 миллионов тестов ежегодно — включая тесты TOEFL®, TOEIC®, GRE® и оценки по программе The Praxis Series® — более чем в 180 странах и 9000 городах по всему миру. www.ets.org

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