Urgence maladie du Noma : Un appel au don lancé par des légendes du foot africain pour sauver les "enfants sans visage"

Eradiquer le Noma à l'horizon 2030

Dans le cadre de la campagne "Agir contre le Noma 2021-2030", lancée officiellement le 20 novembre, Roger Milla appelle les citoyens du monde entier à participer à une grande campagne de dons. Objectif : financer le plan d'actions visant à éradiquer le Noma à l'horizon 2030, grâce à la mise en œuvre d'une politique de sensibilisation, de prévention et de soin dans les régions les plus touchées.

Les fonds collectés permettront, entre autres, de construire un hôpital régional de référence à Yaoundé, ainsi que des centres d'accueil et de premiers soins dans dix pays cibles d'Afrique : le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la RCA, la Guinée Equatoriale, le Liberia, le Nigéria, le Togo, la République Démocratique du Congo, le Sénégal et le Tchad.

20 euros = un enfant soigné

Pour aider Roger Milla à lutter contre la maladie du Noma, chaque contribution compte. Sur le site de la fondation, les dons sont possibles dès 5 euros. Entièrement transparents et sécurisés, ils sont gérés par la plateforme PayPal, spécialisée dans les collectes pour les ONG et les associations internationales.

"Chacun peut agir à son niveau", insiste Roger Milla. "La situation des enfants atteints de Noma est d'autant plus révoltante que des solutions existent, à portée de main. Le Noma peut être soigné à partir d'un simple traitement médicamenteux, relativement peu coûteux. Mais pour les populations touchées par cette maladie de l'extrême pauvreté, il est totalement inaccessible."

A titre indicatif, la somme de 20 euros permet ainsi de guérir un enfant en lui administrant un traitement complet (antibiotiques, vitamines et bains de bouche désinfectant) dès l'apparition des premiers symptômes, avant que la maladie n'entame son évolution fulgurante.

Un hôpital spécialisé implanté en Afrique pour soigner gratuitement les enfants

Mais en l'absence de prévention et d'accès aux soins suffisants, la prise en charge en hôpital spécialisé est la seule chance qu'ont les enfants de s'en sortir. Aujourd'hui, les rares cas traités sont transférés dans des hôpitaux européens, à un coût exorbitant. "Seuls 8 enfants ont pu en bénéficier en 2019", regrette Roger Milla.

Espérée pour le premier trimestre 2022, l'ouverture de l'hôpital de référence permettra la prise en charge complète et gratuite des soins de chirurgie, de reconstruction faciale et de rééducation des malades du Noma, originaires de tout le contient Africain. Sa construction est prévue sur un terrain proche de l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen, mis à disposition par l'Etat camerounais.

"L'OMS ainsi que la Fédération Internationale No-Noma et la Fondation Winds of Hope, nous ont également assuré de leur soutien", indique Roger Milla.

A propos de Noma Fund

Noma Fund, une association pour lutter contre "le visage de la pauvreté"

Créée en janvier 2019 à Paris, Noma Fund vise à l'éradication complète de la maladie du Noma, également surnommée le "visage de la pauvreté". Pour cela, l'association prévoit la mise en place de moyens d'actions ciblés et efficaces, dans dix pays cibles du territoire africain : le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la RCA, la Guinée Equatoriale, le Liberia, le Nigéria, le Togo, la République Démocratique du Congo, le Sénégal et le Tchad.

Son plan d'action, "Agir contre le Noma 2021-2030", débute par une phase de sensibilisation, destinée à mieux faire connaître la maladie auprès des populations et des décideurs mondiaux. La deuxième étape portera sur la prévention, à travers le déploiement de campagnes de dépistage dans les écoles et les familles situées au cœur des zones à forte incidence de la maladie. Enfin, la troisième phase du plan prévoit la construction d'un hôpital de référence, implanté à Yaoundé, permettant une prise en charge adaptée des malades du Noma. En parallèle, des centres d'accueil et de réinsertion sociale seront construits dans les 10 pays cibles du projet.

A propos de Roger Milla

Elu meilleur joueur africain des cinquante dernières années, Roger Milla a marqué de son talent toute une génération.

Aujourd'hui, Roger Milla consacre sa vie à ses engagements humanitaires. Président de Fondation Cœur d'Afrique, il découvre la maladie du Noma en 2018 et décide de fonder le Noma Fund en 2019, avec d'autres grands noms du football.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=JExMz3ctLXc&feature=emb_logo

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1433203/Association_Noma_Fund.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1433202/Noma_Fund_Logo.jpg

Contact :

Roger Milla

[email protected]

+33 (0)1 87 66 67 45

Related Links

https://noma-fund.org



SOURCE Association Noma Fund