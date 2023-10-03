utu Yeni ve İyileştirilmiş utu Miles Üyelik Programını Tanıtıyor: %40'a Varan KDV İade Artışıyla Vergisiz Alışverişi Yeniden Tanımlıyor

SİNGAPUR, 4 Ekim 2023 /PRNewswire/ -- Gezi-teknolojisi yenilikçisi utu, geliştirilmiş utu Üyelik Programının lansmanıyla vergisiz alışverişte devrim yaratmaya devam ediyor. utu, 2016'daki faaliyetinden bu yana dünya çapında seyahat edenlerin KDV iadesi deneyiminde dönüşüm yarattı ve şu anda 50'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

utu Unveils New and Improved utu Miles Membership Program: Redefining Tax-Free Shopping with Up To 40% VAT Refund Boost

utu, seyahat edenlerin utu Vergiden Muaf Kartını kullanarak KDV iadelerini %40'a kadar artırmalarına olanak tanıyarak bir olasılıklar dünyasının kapılarını açıyor. utu, 13 prestijli havayolu şirketi ve dünyaca ünlü küresel otel grubuyla ortaklık kurarak müşterilere KDV iadelerini tercih ettikleri ortaklarla uçuş mili biçiminde ödüllere dönüştürme özgürlüğü sunuyor.

Ancak yeni utu Üyelik Programının öne çıkan özelliği, yeniden yapılandırılmış üyelik kademelerinde yatmaktadır. Daha önce adlandırılan Seçkinler, Gezgin, Kaşif ve Gezgin üyelik katmanları Platin, Altın, Gümüş ve Klasik olarak yeniden adlandırıldı. Klasik Seviye, uçuş mili şeklinde verilen vergi iadelerinde %25'lik bir artış sunuyor. Gümüş ek %30, Altın %35 ve Platin %40 gibi etkileyici bir artış sağlıyor. Ayrıcalıklı üye olmak, kişinin statüsünü yükseltmenin iki basit yolu sayesinde zahmetsizdir: KDV iadelerini biriktirin veya aboneliğe dayalı bir planı tercih edin: $60 Gümüş, $120 Altın ve $180 Platin. Abonelik iki yıl boyunca geçerlidir.

utu ayrıca, kalifikasyon veya abonelik ücretlerini atlayarak, müşterilerine üyelik durumlarını havayolu ortaklarıyla eşleştirme şansı sunan bir 'Durum Eşleştirme' girişimini de başlattı. Abonelerin, havayolu sadakat programlarının üyeliğini utu'nun üyelik kademeleriyle otomatik olarak eşleştirmek için katılımcı havayolu ortakları tarafından gönderilen davetiyeleri kabul etmeleri gerekir.

utu Miles and Partnerships'in Ticari Direktörü Bay Sanjay Chinchwade şu yorumu yaptı: ", utu gezginler için fırsatlar dünyasını temsil ediyor; burada daha yüksek KDV iadeleri elde etmek yalnızca dijitalleştirilmiş bir süreç değil aynı zamanda tamamen onların yararına tasarlanmış yeniden tasarlanmış bir değer zinciridir."

utu aynı zamanda çeşitli uluslararası havayollarıyla yeni ortaklıklara da hazırlanıyor. 4 Ekim'de utu, havayolu ortağı Royal Orchid Plus (Thai Airways) ile üyelerini vergisiz alışverişin geleceğini keşfetmeye davet eden büyük bir lansman etkinliğine de ev sahipliği yapacak.

utu, vergisiz alışverişin gezginler için yenilik, şeffaflık ve artırılmış değer vaadini yerine getiren bir deneyime dönüştürülmesine öncülük etmeye devam ediyor. Vergisiz alışveriş sektöründe devrim yaratan bu olağanüstü yolculukta utu'ya katılın.

Daha fazla bilgi için https://www.utu.global/ adresini ziyaret edin. utu yolculuğunuza başlamak için https://ututaxfree.utu.global/kHtF/utuapp adresinden utu uygulamasını indirin.

utu Hakkında

utu ("YuuTuu" olarak telaffuz edilir), gezginlere fayda sağlayacak şekilde vergisiz alışveriş değer zincirini yeniden tasarlamak için para iadelerini dijitalleştirmenin ötesine geçerek gezginlere daha yüksek bir KDV iadesi alma özgürlüğü vererek dünya çapında vergisiz alışverişi dönüştürüyor. utu yönetim ekibi, dünya çapında KDV ve GST'nin iade edilmesi konusunda 25 yılı aşkın süredir geliştirilen, vergisiz alışveriş konusunda derin bir alan bilgisine sahiptir. utu, geri ödeme ve ödül dünyalarını bir araya getirerek perakendecilerin, havayollarının, otellerin ve diğerlerinden gelen ödüllerde yeni değerlerin kilidini açar. 2015 yılında kurulan ve merkezi Singapur'da bulunan utu'nun ürünleri 50'den fazla ülkede kullanılabilmektedir.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2237398/website_icon_V2.jpg

SOURCE UTU