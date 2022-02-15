Узнайте все о праздновании китайского Нового года: @Visit Jiangsu

НАНКИН, Китай, 15 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- @Visit Jiangsu — это ключ к культуре празднования китайского Нового года, года Тигра. В ряде социальных сетей прошли трансляции программ Happy China New Year, где подробно описывались достопримечательности и другие особенности провинции Цзянсу Трансляции новогодних празднований в Цзянсу охватили почти сотню стран.

Музыкальное шоу Elegance of Chinese Music стало самым популярным видео о праздновании китайского Нового года на Facebook. Всемирно известные произведения исполнил симфонический оркестр Сучжоу под руководством знаменитого китайского дирижера Чэня Сяйана (Chen Xieyang). В китайской народной музыке в сочетании с западными мотивами отразилось все великолепие культуры Китая. Также шоу подчеркнуло красоты провинции Цзянсу.

На страницах @Visit Jiangsu прошла международная эстафета, в которой приняли участие фанаты со всего мира: они записали видеоролики с пожеланиями жителям Цзянсу в честь китайского Нового года. Пользователи из разных стран опубликовали свои видеосообщения для Цзянсу в социальных сетях и встретили год Тигра вместе — онлайн.

Мероприятие продлится до 15 февраля, когда начнется Праздник фонарей. Участники мероприятия получат особые подарки, связанные с культурой и творчеством. В эстафете могут принять участие все желающие — достаточно перейти на страницу Visit Jiangsu и насладиться новогодними празднованиями вместе с Цзянсу!

SOURCE Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism