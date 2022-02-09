В Европе стартуют продажи робота-пылесоса Dreame W10 с функцией самоочистки

Модель W10 может работать как в режиме сухой уборки, так и в режиме мытья полов. Переключаться между режимами проще простого, при этом не требуется производить настройку оборудования или менять детали.

Модель оснащена тремя режимами: сухая уборка, мытье полов и уборка 2-в-1. Менять режимы можно с помощью приложения. Робот-пылесос может смести мусор с ковров, вымыть кафельный пол в ванной или пропылесосить и помыть пол одновременно.

Автоматическая очистка и сушка тряпки горячим воздухом

Многие пользователи жалуются на необходимость очищать роботы-пылесосы после уборки, в частности, требуется снять, промыть и просушить тряпку для мытья полов. Иначе влажная грязная ткань станет отличной средой для размножения бактерий.

Модель W10 не требует таких усилий со стороны пользователя. После возвращения на док-станцию пылесос автоматически запускает режим мытья и сушки швабры, чтобы предотвратить распространение плесени и бактерий.

Двойная швабра с высокой скоростью вращения для тщательной уборки

W10 с легкостью справляется со стойкими загрязнениями благодаря двум насадкам для швабры, вращающимся со скоростью 180 оборотов в минуту. При этом максимальная сила всасывания достигает 4000 Па, а давление на насадки — до 10 ньютонов.

Дугообразная конструкция позволяет W10 ближе подъезжать к стене и тщательнее очищать углы помещений, чем это делают другие роботы-пылесосы, а боковая щетка удаляет оставшийся мусор.

Автоматическое увеличение мощности всасывания на ковровом покрытии

Никакого ручного управления мощностью. В модели W10 используется функция ультразвукового обнаружения коврового покрытия. Робот-пылесос заранее распознает ковры на своем пути и выстраивает маршрут в зависимости от режима уборки.

При наезде на ковровое покрытие в режиме сухой уборки модель W10 автоматически переключает уровень мощности на максимальный. В режиме мытья полов робот объезжает участки с ковровым покрытием, чтобы не намочить их.

«Похоже, это лучший робот-пылесос, который я когда-либо видела»

Первая версия W10 сначала вышла на американском рынке. Местные обозреватели высоко оценили ее по результатам тестов. Эйлин (Eileen) из американского интернет-издания ZDNet отметила: «Похоже, это лучший робот-пылесос, который я когда-либо видела».

Эйлин отдельно указала на качество уборки: «С этим роботом-пылесосом легко привыкнуть к уборке без малейшей суеты».

Обведите дату в календаре

Продажи модели W10 на европейском рынке начнутся уже 11 февраля в 09:00 по центральноевропейскому времени. Первые покупатели смогут воспользоваться скидкой в размере 210 евро вплоть до 11 марта. Действие скидки закончится в 08:59 по центральноевропейскому времени.

В Германии, Франции, Италии и Испании робот-пылесос W10 будет продаваться на Amazon и Gooboo по сниженной цене 889,99 евро.

Информация о компании Dreame

Компания Dreame Technology, основанная в 2017 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1743028/image_1.jpg

SOURCE Dreame Technology