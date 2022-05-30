В Греции на ветроэлектростанции были проведены экологические учения

АФИНЫ (Греция), 30 мая 2022 г. /PRNewswire / -- 26 мая на ветряной электростанции Gramatikach, Греция, прошли учения по моделированию аварийно-спасательных работ для предприятий под названием «Вместе за чистую энергию и лучшую жизнь». Мероприятие прошло в рамках дня открытых дверей программы Europe Renewable Energy компании China Energy. Целью мероприятия стало распространение понимания и знаний в области экологически безопасной и чистой энергетики среди местной греческой молодежи, расширение возможностей предприятий по спасению в чрезвычайных ситуациях, а также повышение осведомленности сотрудников и жителей близлежащих районов об охране окружающей среды и технике безопасности.

При проведении учебных аварийно-спасательных работ была смоделирована первая аварийная ситуация, когда специалисты по обслуживанию ветровой турбины были эвакуированы из расположенной на высоте 70 метров гондолы, в которой они застряли из-за непредвиденных обстоятельств, с помощью доставившей их на землю спасательной корзины. Спасатели использовали канаты и живого человека при моделировании второй ситуации, заключавшейся непосредственно в спуске людей из гондолы на землю. Весь процесс был проведен организованно и быстро, что доказало способность к аварийному реагированию и координации работы ветроэлектростанции и бригады №4 аварийно-спасательной службы EMAK. После учений гости осмотрели учебное оборудование и спасательную технику спасательной службы и провели теплый обмен мнениями с работниками бригады. Наблюдавшие за учениями студенты назвали их захватывающими и потрясающими.

В мероприятии приняли участие посол Китая в Греции Сяо Цзюньчжэн (Xiao Junzheng), губернатор области Восточная Македония и Фракия Христос Метиос (Christos Metios), координатор пожарной охраны области Центральная Македония, Восточная Македония и Фракия Мариос Апостолидис (Marios Apostolidis), представители пожарной службы, бригады №4 аварийно-спасательной службы EMAK г. Комотини, а также учителя и ученики начальной школы №8 г. Комотини.

24 мая, за два дня до проведения учений, представители программы Europe Renewable Energy и начальная школа №8 г. Комотини совместно провели в школе мероприятие под названием «Новая энергетика, новая надежда, новое будущее» в целях популяризации знаний о новой энергетике среди детей. Компания намеревается поставлять экологически чистую электроэнергию населению Греции, уделяя приоритетное внимание безопасности сотрудников и безопасной эксплуатации объектов, проявляя дальнейшую заботу о новом поколении и внося свой вклад в местное образование, экологически безопасное развитие и охрану окружающей среды.

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Контактная информация: Qiyong Zhang (Циюн Чжан), +86-010-68996028, [email protected]

SOURCE Europe Renewable Energy