В первом полугодии 2021 года выручка GWM достигла 61,9 млрд юаней

Такой рост дохода и чистой прибыли можно объяснить отличными продажами готовых автомобилей GWM и увеличением средней продажной цены одного автомобиля. В первой половине 2021 года резко выросли терминальные продажи GWM — было продано 614 389 новых автомобилей, при этом рост продаж достиг 53,68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи автомобилей премиум-класса также выросли, средняя цена продажи одного автомобиля составила 100 800 юаней, что на 12,15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Повышение качества обслуживания, обусловленное непрерывным внедрением перспективных технологий, также стало одним из ключевых факторов непрерывного увеличения объема продаж компании GWM. В первом полугодии 2021 года компания GWM инвестировала около 2,9 млрд юаней в научные и технологические исследования и разработки — это на 63,15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Инвестиции способствовали ускорению внедрения перспективных технологий для эффективного расхода топлива, интеллектуального вождения и салона, реализации новых продуктов, а также для создания инноваций в области новой энергии и интеллектуальных технологий.

За счет выдающихся результатов продаж автомобилей HAVAL H6 3-го поколения, HAVAL JOLION, GWM POER и других глобальных моделей на зарубежных рынках, например в России, Австралии, Чили и Южной Африке, общий объем продаж компании GWM за рубежом обновил максимум. В первом полугодии было продано 61 559 автомобилей, рост составил 133,24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в дальнейшем способствовало устойчивому росту показателей за полугодие. Учитывая огромный спрос на мировом рынке, компания GWM поставила перед собой новую стратегическую цель — довести общий объем зарубежных продаж до миллиона автомобилей к 2025 году, компания прилагает для этого все усилия. Недавно компании GWM и Daimler Group подписали соглашение о приобретении завода Erasemapolis в Бразилии. Этот шаг ускорит развитие бизнеса GWM на южноамериканском рынке. Компания GWM также вышла на другие зарубежные рынки, включая Непал, Ирак и Бруней, представив на них HAVAL H6 3-го поколения, HAVAL JOLION и GWM POER. Компания продолжает расширение на рынках Южной Азии, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Руководствуясь своей Стратегией по развитию бизнеса до 2025 года и стремясь трансформироваться в «международную компанию по технологиям мобильности», GWM продолжает прилагать все усилия для преодоления трудностей на пути к усовершенствованию матрицы своих товарных брендов, ведет научно-технические исследования и разработки, развивает глобальное присутствие и ищет способы покорить новые вершины.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1608081/GWM_s_Revenue_in_the_First_Half_of_2021_Reached_CNY_61_9_Billion.jpg

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