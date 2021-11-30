В шанхайском районе Фэнсянь появится «город на воде»

План охватывает Новый город Фэнсянь, три охраняемых исторических объекта (Чжуангхан Наньцяотан, порт Цинцунь и Старый город Фэнчэн) и обе стороны канала в пяти городах (Чжуанхан, Наньцяо, Цинцунь, Фэнчэн и Ситуань).

Существующие элементы прибрежной зоны, сельского и лесного хозяйства, а также культурные остатки древних прибрежных городов составят единое современное пространство. В данное пространство будут интегрированы экономика, культура и транспортные системы городской среды по обеим сторонам канала.

Канал Пунань, раскопки которого ведутся с 1958 года, имеет общую протяженность 39 километров и соединяет районы Фэнсяня подобно центральной оси, вплетая их в исторический и культурный контекст Чжуанхан, Наньцяо, Цинцунь, Фэнчэн и других древних городов.

Чжуанхан получил свое название в честь семьи Чжуан, которая переехала сюда в 1360-х годах и открыла магазины по продаже хлопка и риса. Старая улица Чжуанхан протяженностью более тысячи метров полна очарования: ее украшениями служат хорошо сохранившиеся дома в стиле династий Мин и Цин в провинции Фэнсянь.

Наньцяо — самый важный район Фэнсяня. Сегодня уже трудно представить себе Наньцяо как древний город на воде, но пересечения рек и улиц и исторические реликвии, в частности растение Динфэн, храм Буледэ и сад Шэньцзя, говорят о древности культуры.

Цинцунь стал рыбацкой деревней в начале правления династии Сун и приобрел известность за счет развитой солевой промышленности. Старая улица Цинси, мост Наньхун, мост Юншоу и мост Цзифан протянулись вдоль реки Цинси. Вогнутые крыши, украшенные коньками, резные наличники, улицы и переулки, вымощенные истертыми каменными плитами, полны духа древнего города.

Фэнчэн стал уездом Фэнсяня в 1731 году и постепенно стал называться просто Фэнчэн. Улицы городского округа полны пересечений, вдоль них стоят такие достопримечательности, как конфуцианский храм, храм Гуань Юй, храм бога Чэнхуан, храм Ванфо, храм Янцзы, Академия Чжаовэнь, павильон Куйсин, зал Туншань и алтарь Сяньнун.

Канал Пунань задает тон трансформации Фэнсяня в качестве главной линии на плане развития города.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1698874/Fengxian.jpg

SOURCE Shanghai Fengxian Converged Media Center