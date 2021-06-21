Valid становится участником альянса Android Ready SE, основанного компанией Google

МАДРИД, 21 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Valid, один из ведущих игроков в сфере безопасности встроенного программного обеспечения и телекоммуникационной отрасли, вступила в новый альянс Android Ready SE, являющийся совместным проектом компаний Google и Secure Element (SE), с целью расширения функциональности защиты, обеспечиваемой защищенными от умышленных повреждений аппаратными средствами, на экосистему Android.

Компания Valid является квалифицированным и всемирно признанным поставщиком в сферах идентификации, телекоммуникаций и платежей. Это сотрудничество с партнерами отражает стратегию компании Valid как многосегментного игрока в предоставлении наших глубоких знаний и опыта для создания защищенной среды, необходимой для безопасных сценариев использования и специализированных приложений Google.

Основанный компанией Google альянс Android Ready SE предлагает расширяющийся список протестированных средств с открытым исходным кодом для реализации аппаратно-поддерживаемых защитных апплетов для новых и возникающих вариантов использования, таких как цифровые ключи, мобильная электронно-цифровая подпись, платежные системы и новейший апплет StrongBox, ответственный за безопасное предоставление ключей Android.

Разработанные компанией Valid как надежным поставщиком технологий обеспечения безопасности новые защищенные операционные системы для экосистем eSIM, iSIM и iSE будут сочетать в себе возможности StrongBox для многочисленных сценариев использования, связанных с растущими потребностями в системах цифровой идентификации и управлении ими, включая мобильные водительские удостоверения, цифровую валюту и защиту конфиденциальности пользователей.

«Мы рады сотрудничеству с компанией Valid в целях дальнейшего укрепления безопасности Android за счет StrongBox через Secure Element (SE). Мы с нетерпением ожидаем широкого внедрения таких средств нашими OEM-партнерами и разработчиками, а также всей экосистемой Android в целом», — заявил руководитель подразделения Android Platform Security Судхи Эрле (Sudhi Herle).

«Для нас большая честь стать участником программы Android Ready SE. В нашем новом поколении защищенных операционных систем уже учитывается интеграция технических характеристик Strongbox для обеспечения более высокого уровня защиты устройств на базе Android. Наряду с нашими ведущими партнерами Secure Hardware Silicon, компания Valid уже в недалеком будущем сможет предоставлять идеальные средства для обеспечения безопасности встроенных систем», — заявил руководитель международного отдела стратегического маркетинга и партнерского взаимодействия компании Valid Микаэль Дюбрейк (Mikaël Dubreucq).

Информация о компании Valid

Компания Valid (B³: VLID3 – ON) предлагает индивидуальные решения, сочетающие в себе новейшие технологии для обеспечения безопасного и надежного взаимодействия. Она предлагает широкий ассортимент комплексных решений для ускорения процесса цифровой трансформации бизнеса наших клиентов в таких сферах, как анализ и обработка данных, платежи, идентификация, мобильные средства и Интернет вещей. Компания Valid, обладающая более чем 60-летним опытом, является крупнейшим эмитентом удостоверяющих документов в Бразилии, входит в пятерку ведущих производителей SIM-карт, а также в число крупнейших в мире производителей банковских карт. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.valid.com.

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