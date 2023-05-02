Vantage пожертвовала 100 000 $ на программу УВКБ ООН «Поддержка беженцев в Австралии»

Средства будут отправлены на поддержку программ защиты и переселения беженцев и апатридов в Австралии

ПОРТ-ВИЛА, Вануату, 2 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Vantage, отмеченная наградами мультиактивная брокерская компания, которая занимается контрактами на разницу цен (CFD), сегодня объявила о пожертвовании в размере 100 000 долларов США Управлению верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) для поддержки его программ защиты и переселения беженцев и апатридов в Австралии. В настоящее время в Австралии находятся почти 55 000 беженцев и 90 000 просителей убежища (в основном из стран Ближнего Востока или Азии), из которых 8 000 являются апатридами.

Jack Kelly (Head of Sales Australia, Vantage) met Nai Jit Lam, Deputy Representative for UNHCR Australia at UNHCR’s Canberra office.

Най Джит Лам (Nai Jit Lam), заместитель представителя УВКБ ООН в Австралии, поблагодарил компанию Vantage за ее вклад, заявив: «Мы благодарны за постоянную поддержку компании Vantage, которая поможет нам облегчить поиск решений для беженцев, находящихся в подвешенном состоянии и нуждающихся в долгосрочном решении на протяжении многих лет».

Пожертвование будет направлено на ряд стратегических приоритетных областей деятельности УВКБ, включая: процедуру идентификации беженцев, нуждающихся в переселении; проведение консультаций и ознакомительных бесед для беженцев; процесс управления регистрацией и данными; собеседования при переселении; а также обеспечение упорядоченного процесса переселения от идентификации до передачи дел.

К основным целям программы «Поддержка беженцев в Австралии» относятся: поиск долгосрочных решений для беженцев, отвечающих установленным критериям и подпадающих под австралийские соглашения об офшорных иммиграционных центрах содержания под стражей; ходатайство перед органами государственного управления для усиления защиты беженцев и апатридов в Австралии; а также предоставление прямой консультационной помощи беженцам.

Джек Келли (Jack Kelly), руководитель отдела продаж компании Vantage, выразил свой энтузиазм по поводу партнерства компании с УВКБ ООН: «Для нас большая честь поддерживать усилия УВКБ ООН — команда выполняет невероятно важную работу, и мы гордимся тем, что являемся частью этого процесса.

Мы понимаем, что, как бизнес, у нас хорошие возможности внести вклад в развитие местных сообществ, и ключевой принцип, которым мы руководствуемся в нашей корпоративной ESG-трансформации, заключается в том, чтобы никто не остался без поддержки, включая беженцев, нуждающихся в помощи», добавил Келли.

Пожертвование является важным шагом на пути к оказанию поддержки и защиты беженцам в Австралии, а также соответствует ряду обязательств, принятых в рамках корпоративной инициативы компании Vantage в области ESG, которая была официально запущена в июле 2022 года и стала главным пунктом среди целей компании.

С самого начала своей ESG-трансформации компания Vantage сотрудничала с популярным инфлюенсером Supercar Blondie в рамках инициативы по восстановлению жизненно важных экосистем морских водорослей и повышению осведомленности касательно изменения климата, а также расширения прав и возможностей женщин во время недели гоночной серии Extreme E на Сардинии, Италия. Позже в том же году компания объявила о партнерстве с ЮНЕСКО для содействия расширению доступа к качественному образованию для обездоленных людей.

Подпись к фото: Джек Келли (руководитель австралийского отдела продаж компании Vantage) встретился с Най Джит Ламом, заместителем представителя УВКБ ООН в Австралии, в офисе УВКБ ООН в Канберре.

Информация о компании Vantage

Vantage (или Vantage Markets) — это мультиактивная брокерская компания, которая предлагает клиентам доступ к гибкому и мощному сервису для торговли CFD на бирже Forex, сырьевыми товарами, индексами, акциями, ETF и облигациями.

Компания Vantage, которая обладает более чем 13-летним опытом работы на рынке, в настоящее время насчитывает больше чем 1000 сотрудников в более чем 30 представительствах по всему миру.

Vantage — это больше, чем брокер. Компания предоставляет надежную торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное приложение для торговли и удобную торговую платформу, которая позволяет клиентам использовать торговые возможности. Скачайте приложение Vantage в App Store или Google Play.

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Информация о УВКБ ООН

УВКБ ООН — организация системы ООН, занимающаяся оказанием помощи беженцам — является глобальной организацией, которая занимается спасением жизней, защитой прав и построением лучшего будущего для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за конфликтов и преследований.

Мы возглавляем международные усилия по защите беженцев, насильственно перемещенных лиц и апатридов.

Мы оказываем помощь по спасению людей, помогаем защищать основные права человека и разрабатываем решения, обеспечивающие людям безопасное место, которое можно назвать домом и где можно построить лучшее будущее. Мы также работаем над тем, чтобы апатридам предоставлялось гражданство.

Мы работаем в более чем 130 странах, используя свои знания и опыт для защиты и заботы о миллионах людей.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2067702/Jack_Kelly__Head_Sales_Australia_Vantage__met_Nai_Jit_Lam.jpg

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SOURCE Vantage