Vantage ile "World Cup Craze" ('Dünya Kupası Çılgınlığı) etkinliğine katılın ve tuttuğunuz futbol takımlarınızla ödüller kazanın

Kazanan takımı bilin ve yaklaşmakta olan futbol şampiyonasında, Vantage tarafından verilen ödüller kazanın. Bu modern finansal uygulama ve hizmet, hareket halindeyken kolayca alım satım işlemleri yapmak için kullanılır.

SİNGAPUR, 15 Kasım 2022 /PRNewswire/ -- Uluslararası çok varlıklı aracı kurum Vantage (veya "Vantage Markets"), 2022 Dünya Kupası yaklaşırken Dünya Kupası Çılgınlığı Etkinliğinin lansmanını duyurmaktan mutluluk duyuyor. Bugünden itibaren, Vantage uygulamasında alım satım yapanlar, kazanan ekibi tahmin edip her maçta heyecan verici ödüller kazanabilir.

Tüm etkinlik boyunca toplam 64 maçla, Dünya Kupası Çılgınlığının; spor tutkunlarının oyuncuları, takımları ve sonuçları takip ederken dünyanın en sevilen sporunu merkeze alan bu türünün tek örneği Vantage etkinliğinde diğer futbol taraftarlarıyla etkileşim kurmaları için ilgi çekici ve eğlenceli bir yol olması bekleniyor. Kazananlar, etkinliğin 23 Aralık 2022 tarihinde sona ermesinin ardından açıklanacak.

Vantage uygulaması, kullanıcıların alım satım fırsatlarından en iyi şekilde yararlanmaları için en iyi araçlara sahip olmalarını sağlamak amacıyla sosyal uygulama alım satım özellikleri, sorunsuz uygulama içi para yatırma, tescilli teknik analiz araçları ve daha fazlasıyla kullanıcıların mobil alım satım deneyimini geliştiriyor.

Vantage'ın Dünya Kupası Çılgınlığı etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak ve katılmak için resmi katılım sayfasını burada ziyaret edin. Katılımcılar ayrıca kazanan açıklamasını ve etkinlikle ilgili duyuruları takip etmek için TikTok, Twitter, Instagram ve Facebook'ta Vantage ile etkileşim kurabilir.

Vantage Hakkında

Vantage (veya "Vantage Markets"), müşterilerinin Döviz, Emtia, Endeks, Hisse Senedi, Tahvil ve ETF alım satımı için hızlı ve güçlü bir hizmete erişmelerini sağlayan küresel, çok varlıklı bir aracı kurumdur.

On üç yılı aşkın piyasa deneyimine sahiptir. Vantage'ın şu anda 30'dan fazla küresel ofiste 1000'den fazla çalışanı vardır.

Vantage bir aracı kurumdan daha fazlasıdır. Güvenilir bir ticaret ekosistemi, ödüllü bir mobil ticaret uygulaması ve müşterilerin ticaret fırsatlarından yararlanmasını sağlayan kullanıcı dostu bir ticaret platformu sunar. App Store veya Google Play'den Vantage uygulamasını indirin.

Daha akıllı @vantage alım satım işlemleri yaparken kazandıran piyasa fırsatlarından daha iyi yararlanmanızı sağlayacak gücü elde edin

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SOURCE Vantage