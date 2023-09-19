VASELINE®推出迄今为止最优质的产品系列，旨在满足黑色和棕色皮肤的需求

该新系列由专门护理有色皮肤的皮肤科医生共同打造，含有优质护肤活性物质，可提供深层保湿和面部护理中常见的先进功效

新泽西州恩格尔伍德克利夫斯2023年9月19日 /美通社/ -- Vaseline宣布推出Vaseline® Radiant X™，这是一种全新的身体护理系列，采用传统上用于面部的优质护肤成分配制而成，专门解决黑色和棕色皮肤的需求和问题，包括水分失衡、黑斑和肤色不均。

作为几代人治愈肌肤的首选产品，Vaseline®相信每个人都应该拥有健康、容光焕发的肌肤，但很少有品牌专门满足富含黑色素的皮肤需求和美容功效，而且许多护肤品系列通常对所有皮肤都一视同仁。

Vaseline® Radiant X™

通过与专门护理和治疗有色皮肤的皮肤科医生合作开发该系列，Vaseline采用科学方法，用有效的成分制成产品，提供传统护体（尤其是大众零售）中没有的皮肤解决方案。

新系列产品的核心是Vaseline® Radiant X™均匀滋养润肤乳，其中含有1%的烟酰胺（维生素B3的一种形式），临床证明可在短短两周内明显减少黑斑并均匀肤色。 该润肤乳还含有联合利华专有的超保湿脂质，可帮助皮肤补充自身的神经酰胺，并形成更有弹性、更健康的皮肤屏障。 使用这项技术作为滋养肌肤的基础，可以让活性成分更深入地渗透，从而更好地发挥功效并提供长达72小时的保湿效果。

"通过我们长期致力于改善合理皮肤护理的机会，Vaseline知道健康皮肤的关键不是一刀切的方法。 然而，市场上的许多产品对所有皮肤的作用都是一样的，"联合利华北美公司美容与保健总裁Cara Sabin表示。 "正是这一见解激发了Vaseline® Radiant X™。 这个新系列以科学方法为主导，结合了最好的科学和美容功效，可有效解决富含黑色素人群的特定皮肤问题，而这些人往往得不到充分的服务。"

Vaseline知道容光焕发不是一种权宜之计。 这是一门科学。 此款新的高端系列包含四种科学驱动的产品：

均匀肤色滋养 润肤乳： 这款不油腻且可快速吸收的润肤乳采用1%烟酰胺配制而成，经临床证明可在短短两周内明显减少黑斑并均匀肤色。

这款不油腻且可快速吸收的润肤乳采用1%烟酰胺配制而成，经临床证明可在短短两周内明显减少黑斑并均匀肤色。 深 层滋 养身体霜： 这款身体霜富含100%乳木果油，可提供强效保湿和72小时保湿，让您拥有柔软、光滑、容光焕发的肌肤。

这款身体霜富含100%乳木果油，可提供强效保湿和72小时保湿，让您拥有柔软、光滑、容光焕发的肌肤。 补充保湿身体油： 这种可快速吸收且不粘腻的身体油富含1%的脂质，有助于软化和恢复暗沉的皮肤。

这种可快速吸收且不粘腻的身体油富含1%的脂质，有助于软化和恢复暗沉的皮肤。 深层滋养护手霜：这款护手霜由100%乳木果油制成，可提供强效保湿而不感觉油腻，使双手如丝般柔软、滋养、容光焕发。

为了配合新产品系列，Vaseline还启动了"两周焕发光彩"活动，宣传Vaseline® Radiant X™均匀肤色滋养润肤露经临床证明，可在短短两周内明显减少黑斑并均匀肤色。 该计划将包括容光焕发的皮肤护理内容和社交赠品。 该品牌还将把纽约哈莱姆区的Malt House改造成为可将光彩科学带入生活的沉浸式体验Radiance House。

全新Vaseline® Radiant X™现已在全美食品、药品和大众零售商处销售。 如需了解更多信息，请访问 www.Vaseline.com/，并在 Instagram 、 Twitter 和 Facebook 上关注Vaseline。

关于Vaseline：

自150年前首次向世界推出原创治愈胶冻以来，Vaseline®一直致力于呵护所有肌肤。 作为排名第一的皮肤科医生推荐的纯凡士林品牌，Vaseline是医生值得信赖的品牌，也是家庭值得信赖的家庭必需品。

Vaseline®相信皮肤健康是一项权利，而非特权，Vaseline的使命是确保世界各地的每个人都能更容易地获得皮肤健康。 Vaseline通过其多个项目致力于所有人的皮肤健康，包括"查看我的皮肤"，这是旨在搜索有色皮肤状况并为人们提供应有的适当护理的唯一的在线数据库；以及"Vaseline治疗项目"，这是一项为最需要的人提供负担得起的、全面的皮肤服务。

Vaseline®产品在全美食品、药品和大型零售商处有售。 如需了解更多信息，请访问www.vaseline.com 、www.instagram.com/vaselinebrand 、 www.facebook.com/vaseline 、www.twitter.com/vaselinebrand 或www.tiktok.com/@vaselinebrand 。

关于联合利华北美公司：

联合利华（Unilever）是全球领先的美容及个人护理、家庭护理以及食品和茶点产品供应商之一，产品销售遍及190多个国家，每天有34亿人使用我们的产品。 我们拥有148,000名员工，2021年销售额达524亿欧元。 我们超过一半的业务分布在发展中及新兴市场。 我们在世界各地的家庭用品中拥有约400个品牌，其中包括Dove、Knorr、Hellmann's、Magnum、Axe、Ben & Jerry's、Degree、Seventh Generation、St. Ives、 Suave、TRESemmé和Vaseline等标志性品牌。

我们的愿景是成为可持续发展业务领域的全球领导者，并展示我们以目标为主导、面向未来的业务模式如何推动卓越业绩。 我们拥有悠久的传统，即成为一个惕励前行的负责任企业。 这可以追溯到我们创始人威廉·利华（William Lever）的时代，他在100多年前推出了世界上第一个目标明确的品牌——阳光香皂（Sunlight Soap），这是我们今天管理公司的核心。

《联合利华指南》（联合利华指南针）是我们的可持续发展业务战略，旨在帮助我们实现卓越业绩并推动可持续和负责任增长，同时：

增进地球的健康；

改善人们的健康、信心和福祉；

为建设一个更公平、更具社会包容性的世界做出贡献。

虽然还有更多的工作要做，但在过去的一年里，我们很自豪能在标准普尔道琼斯可持续发展指数；CDP的气候、水和森林基准中获得三甲行业的领先地位，并连续11年被评为环球扫描仪/SustainAbility可持续发展领导者调查中排名第一的公司。

有关美国联合利华（联合利华美国）及其品牌的更多信息，请访问： www.unileverusa.com

媒体联系人：

Jhoana Heras，[email protected]

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