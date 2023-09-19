VASELINE® 推出迄今最頂級系列，專為解決深色肌膚需求而設

該全新系列由專門護理深色肌膚的皮膚科醫生共同研發，含有頂級護膚活性成分，提供深層保濕，並帶來面部護理常見的先進功效

美國新澤西州恩高活高地2023年9月19日 /美通社/ -- Vaseline 推出全新 Vaseline® Radiant X™ 身體護理系列，以傳統面部頂級護膚成分配製而成。該系列專門解決深色肌膚的需求和問題，包括水分失衡、斑點和膚色不均等。

Vaseline® 作為跨世代的首選肌膚護理產品，認為每個人都應擁有健康且亮澤的肌膚。可是，專門解決肌膚黑色素生成需求和提供美容功效的品牌不多，而大多護膚品系列多以相同產品呵護所有肌膚。

該系列由 Vaseline 與專門研發和治療深色肌膚的皮膚科醫生合作研發，並採用科學方法計劃以有效成分製成，提供於傳統上（尤其於大眾零售渠道）難以找到的護膚解決方案。

全新系列的皇牌產品 Vaseline® Radiant X™ Even Nourishing Tone Body Lotion，含有 1% 的煙酰胺，這是維他命 B3 衍生物，經臨床證明可於短短兩週內，明顯減少斑點和均勻膚色。這款潤膚露還含有 Unilever 專利超保濕脂成分，幫助肌膚修護自身神經酰胺，而形成更具彈性和更健康的皮膚屏障。這款產品使用該項技術為滋潤肌膚奠定基礎，幫助活性成分更能深入滲透和發揮功效，並提供長達 72 小時保濕效果。

Unilever North America 美容與個人護理總裁 Cara Sabin 表示：「Vaseline 明白一套所有人皆通用的護膚方法並非健康肌膚的關鍵，因此我們一直努力尋找讓每個人都能有效護膚的方案。可是，市面許多產品都是以同樣方法，呵護所有肌膚。Vaseline® Radiant X™ 的研發，就是以此觀點為靈感。黑色素較多的群體往往無法找到合適產品。這全新系列除以科學方法為主導，還結合各種最佳科學與美容功效，為黑色素較多群體的特有肌膚問題，提供有效的解決方案。」

Vaseline 深知肌膚亮澤非一朝而成。肌膚亮澤，是一門科學。全新頂級系列，以科學方法為主導的四款皇牌產品：

Even Tone Nourishing Body Lotion ： 這款不油膩且能快速吸收的潤膚露，以 1% 的煙酰胺配製而成。臨床實驗證明，可於短短兩週內明顯減少斑點並均勻膚色。

這款不油膩且能快速吸收的潤膚露，以 1% 的煙酰胺配製而成。臨床實驗證明，可於短短兩週內明顯減少斑點並均勻膚色。 Deep Nourishment Body Cream ： 這款潤膚霜含豐富的 100% 乳木果油，提供強效保濕和 72 小時潤膚效果，令肌膚柔軟、光滑與亮澤。

這款潤膚霜含豐富的 100% 乳木果油，提供強效保濕和 72 小時潤膚效果，令肌膚柔軟、光滑與亮澤。 Replenishing Hydrating Body Oil ： 這款快速吸收兼不黏膩的潤膚油，含豐富的 1% 脂質成分，有助軟化和煥活暗沉皮膚。

這款快速吸收兼不黏膩的潤膚油，含豐富的 1% 脂質成分，有助軟化和煥活暗沉皮膚。 Deep Nourishment Hand Butter：這款護手霜以 100% 乳木果油製成，提供強效保濕，但不感油膩。雙手如絲般柔軟、滋潤和亮澤。

Vaseline 為這全新產品系列舉辦了「兩週亮澤肌膚」(Two Weeks to Radiance) 宣傳活動。該活動宣傳 Vaseline® Radiant X™ Even Tone Nourishing Body Lotion 已經臨床實驗證明，可於短短兩週內明顯減少斑點和均勻膚色。該活動內容豐富，除了提供亮澤護膚資訊，也向公眾派發贈品。該品牌還將美國紐約哈林的 Malt House 改造成 Radiance House（亮澤肌膚屋），提供沉浸式體驗，讓公眾了解亮澤肌膚科學如何走進人們的生活。

全新 Vaseline® Radiant X™ 系列現已於全國食品、藥品和大眾零售店有售。如欲更多資料，請瀏覽 www.Vaseline.com/，以及關注 Vaseline 的 Instagram、Twitter和 Facebook。

關於 Vaseline： Vaseline® 自 150 年前向市面首次推出 Original Healing Jelly 純白花士苓修護啫喱， 一直致力呵護所有肌膚。Vaseline 除了是皮膚科醫生推薦的純白花士苓首選品牌，也是醫生們信賴的品牌，並且成為眾多家庭信賴的居家必備品。

Vaseline® 認為肌膚健康是一項權利，而非特權，並以確保每個人都能輕鬆享有健康肌膚為使命。Vaseline 致力照顧所有人的肌膚健康，並透過各種倡議，包括 See My Skin（線上數據庫，旨在改善深色肌膚狀況，並為大眾提供應有的適當護理）以及 Vaseline Healing Project（為最有需要的群體提供負擔得起的全面皮膚科服務）。

Vaseline® 各款產品現於全國食品、藥品和大型零售店有售。欲了解更多資料，請瀏覽 www.vaseline.com、www.instagram.com/vaselinebrand、www.facebook.com/vaseline、www.twitter.com/vaselinebrand或 www.tiktok.com/@vaselinebrand。

關於 Unilever North America：

Unilever 是全球主要美容及個人護理、家庭護理及飲食產品的供應商之一。產品銷售遍及 190 多個國家/地區，每天使用產品人數達 34 億。本公司擁有員工 148,000 名，2021 年的銷售額達 524 億歐元。發展中和新興市場的業務，佔整體市場一半以上。我們於世界各地擁有約 400 個家庭品牌，包括 Dove、Knorr、Hellmann's、Magnum、Axe、Ben & Jerry's、Degree、Seventh Generation、St. Ives、Suave、TRESemmé 和 Vaseline 等經典品牌。

我們希望成為可持續發展業務的全球領導者，展現我們以目標主導兼迎合未來的商業模式如何推動卓越表現。本公司不斷進取且勇於承擔責任，並以此為一直以來的企業傳統。該企業傳統可追溯至創辦人 William Lever 的時代，他於 100 多年前推出全球首個目標明確的品牌 Sunlight Soap，而這也是我們現今經營公司的核心。

Unilever Compass 為我們的可持續業務策略，旨在幫助我們實現卓越業績，推動可持續且負責的成長，同時：

保護地球環境

改善人類健康，提升自信和幸福感

為建設更公平和互相包容的世界作出貢獻

雖然我們未來仍有很多工作，但過去的一年，我們很榮幸於標準普爾的杜瓊斯可持續發展指數取得行業領導地位，碳揭露專案 (CDP) 的「氣候、水和森林基準」獲得「AAA」地位，並連續第十一年榮獲 GlobeScan/SustainAbility 永續領袖企業調查排名最高的公司。

如欲更多 Unilever U.S. 及品牌資料，請瀏覽：www.unileverusa.com

傳媒聯絡： Jhoana Heras，[email protected]

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