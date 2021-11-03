Vazyme представит новые решения для тестирования на COVID-19 в ходе MEDICA-2021

Компания Vazyme представит на выставке свою линейку продукции для тестирования на COVID-19. На MEDICA-2021 состоится дебют нескольких новинок компании — тестов на вирусы SARS-CoV-2 и FLU A/B RT-QPCR, а также экспресс-тестов на SARS-CoV-2 и FLU A/B Ag. Оба решения способны выявлять три типа вируса, включая COVID-19 и грипп A/B, что повышает результативность тестирования.

Еще в начале пандемии компания Vazyme наладила выпуск серии реагентов для тестирования на COVID-19 и сопутствующих средств контроля для обнаружения нуклеиновых кислот, экспресс-тестов на антиген и быстрые антитела, а также экспресс-тестов на нейтрализующие антитела. Продукция Vazyme повышает эффективность тестирования на COVID-19 и помогает бороться с пандемией за счет более точных, надежных и быстрых тестов. Vazyme поставляет свою продукцию для тестирования на COVID-19 многим странам, включая Германию, Великобританию, Россию, Бразилию и Индонезию. Кроме того, компания отгружает медицинское сырье производителям систем тестирования по всему миру, на его основе уже было создано более 500 млн тестов на COVID-19.

Компания Vazyme представит и другие виды продукции для диагностики COVID-19, в том числе:

решение для обнаружения нуклеиновых кислот;

экспресс-тест на SARS-CoV-2 Ag;

тест на SARS-CoV-2 Ag для домашнего использования;

экспресс-тест на SARS-CoV-2 и FLU A/B Ag

Нейтрализующее обнаружение Ab

и т. д.

Мировой рынок диагностики in vitro переживает настоящий бум в связи с растущими потребностями в проведении комплексных, точных, индивидуальных диагностических исследований с использованием соответствующих решений. Опираясь на свой многолетний опыт в данной отрасли компания Vazyme предлагает продукцию для проведения диагностики in vitro в различных медицинских областях, включая кардиологию, дородовой и послеродовой уход, гастроэнтерологию, нефрологию, инфекционные заболевания и детскую пульмонологию.

Помимо создания диагностических устройств для тестирования на месте оказания помощи (POCT) компания Vazyme является ведущим поставщиком сырья для производства медицинских материалов и стремится предоставлять своим клиентам лучшие продукты и услуги в этой области. Vazyme — это один из немногих производителей инновационных товаров в Китае, ориентированных на проведение исследований и разработок и обладающих возможностями для создания собственных технологий и производства готовой продукции. Компания стремится повысить качество жизни людей за счет применения новейших технологий и инвестирует в инновации и качество своей продукции.

Компания собирается увеличить свою клиентскую базу и поставлять продукцию для миллиардов потребителей. С этой целью Vazyme работает над укреплением своих позиций на зарубежных рынках, уделяя особое внимание развитию бизнеса в Европе. В настоящее время Vazyme сотрудничает со всемирно известными научными организациями в рамках проектов по созданию многонациональных лабораторий. Вместе с ведущими медицинскими и фармацевтическими дистрибьюторами компания работает над развитием местных сетей продаж и дистрибуции на зарубежных рынках. Компания Vazyme надеется найти новых партнеров на выставке MEDICA-2021.

Информация о компании Vazyme

Основанная в 2012 году компания Vazyme является одним из немногих научно-исследовательских инновационных биотехнологических предприятий в Китае, располагающих возможностями для разработки собственных технологий и производства готовой продукции. Компания привержена постоянному внедрению инноваций. С этой целью Vazyme использует собственную платформу для разработки базовых технологий с целью производства дженериков и уже выстроила экосистему, охватывающую проведение биологических исследований, диагностику in vitro и биомедицину. Компания Vazyme создала восемь серий запатентованных диагностических реагентов POCT и сопутствующих средств контроля для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений мозгового кровообращения, воспалительных, аутоимунных, хронических и респираторных заболеваний, препотентности, а также функциональных заболеваний ЖКТ и почек.

Более подробная информация представлена на официальном сайте компании Vazyme по адресу: http://www.vazyme.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1674457/KV.jpg

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