VeChain bringt VORJ auf den Markt - die „Web3-as-a-Service"-Plattform zur Beseitigung von Hindernissen für die Blockchain-Akzeptanz

SAN MARINO, San Marino, 18. April 2023 PRNewswire/ -- VeChain hat offiziell VORJ auf den Markt gebracht, eine codefreie„Web3-as-a-Service"-Plattform, die das Erlebnis der Blockchain-Entwicklung revolutionieren soll. VORJ ist kostenlos und bietet eine einfache „Klicken-Konfigurieren-Bereitstellen"-Oberfläche, die den Erstellungsprozess für Entwickler und Unternehmen drastisch beschleunigt. Nutzer können Token, NFTs und Smart Contracts gebührenfrei und unabhängig von ihren technischen Kenntnissen bereitstellen.

VORJ kombiniert die traditionelle Web-Benutzererfahrung mit der Möglichkeit, Web3-Assets mit nur wenigen Klicks bereitzustellen, und stellt damit einen bedeutenden Schritt zur Überwindung der wichtigsten Hindernisse dar, die der Masseneinführung von Blockchain-Technologien entgegenstehen. Die Plattform wird schrittweise ausgebaut, wobei im Laufe der Zeit immer mehr fortschrittliche Funktionen hinzukommen werden.

Wichtig ist, dass VORJ mit Ethereum-Standards übereinstimmt, wodurch sichergestellt wird, dass Anwendungen, die auf VeChain bereitgestellt werden, mit vielen der beliebtesten Blockchains integriert werden können. Dies eröffnet Unternehmen und Entwicklern dezentraler Anwendungen, die die Vorteile der unternehmenstauglichen Funktionen von VeChain nutzen möchten, eine Vielzahl von Möglichkeiten.

VORJ spielt eine Schlüsselrolle in der technischen Roadmap und der Einführungsstrategie von VeChain, einschließlich der bevorstehenden „Sustainability-as-a-Service"-Ökosysteme, die in dem kürzlich vorgestellten Whitepaper „Web3 For Better" beschrieben werden, das in Zusammenarbeit mit der Boston Consulting Group entwickelt wurde.

Barrieren abbauen

Immer wieder beweist VeChain seine Fähigkeit, Hürden für die Akzeptanz von Blockchain zu überwinden und Tools auf den Markt zu bringen, die passend auf die Bedürfnisse der realen Welt zugeschnitten sind. Die öffentliche Blockchain von VechainThor gehört zu einer elitären Gruppe bewährter, skalierbarer Blockchains, die reale Anforderungen der digitalen Transformationen mit wirtschaftlich vorteilhaften Lösungen angehen.

Angetrieben von weltweit renommierten Channel-Partnern, Fortune-500-Kunden und industriellen Anwendungsfällen, die in großem Maßstab umgesetzt werden, macht VeChain mit VORJ einen weiteren großen Schritt, um seine Rolle im Herzen der billionenschweren Blockchain-betriebenen digitalen Wirtschaft der Zukunft zu erfüllen.

Gehen Sie zu VORJ, erstellen Sie ein kostenloses Konto und beginnen Sie noch heute mit der Bereitstellung digitaler Assets auf der öffentlichen Blockchain von VechainThor!

Informationen zu Vechain

VeChain mit Hauptsitz in San Marino, Europa, ist die Grundlage hinter VechainThor, einer weltweit führenden Smart-Contract-Plattform, die eine Schlüsselrolle bei der Akzeptanz von Blockchain-Technologien spielt.

Durch die Nutzung der Eigenschaften von „trustless data" (Daten, die keine Zwischenstellen erfordern), Smart Contracts und IoT-Technologien hat VechainThor Lösungen für eine Vielzahl von Branchen entwickelt und richtet seine Aufmerksamkeit nun auf die größte Herausforderung von allen – das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und das Vorantreiben der digitalen Transformation auf globaler Ebene.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.vechain.org.

