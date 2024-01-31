Vedanta Aluminium - самый устойчивый производитель алюминия по версии S&P Global CSA

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Vedanta Aluminium

31 Jan, 2024, 08:13 ET

Компания заняла 1-е место в глобальном корпоративном рейтинге устойчивого развития S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2023 в алюминиевой отрасли 

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Vedanta Aluminium, один из крупнейших мировых производителей алюминия, заняла верхнюю строчку в престижном рейтинге S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2023 в алюминиевой отрасли, подтвердив свою позицию самого устойчивого производителя алюминия в мире, обогнав своих глобальных конкурентов в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

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Vedanta's Aluminium plant at Jharsuguda(Odisha), the largest aluminium smelter
Vedanta's Aluminium plant at Jharsuguda(Odisha), the largest aluminium smelter

S&P Global CSA – это ведущий независимый рейтинг устойчивого развития, который на ежегодной основе оценивает практики, используемые более, чем 10 000 мировых компаний в области устойчивого развития. Vedanta Aluminium получила высокие баллы по оцениваемым критериям, особенно в части биоразнообразия, охране здоровья и труда сотрудников, социальном воздействии, защите прав человека, программ по развитию персонала и управления водными ресурсами.

Vedanta Aluminium взяла на себя обязательство достичь углеродной нейтральности к 2050 году, приняв двойную стратегию сокращения и уменьшения воздействия своего углеродного следа. С точки зрения сокращения компания уделяет основное внимание росту использования возобновляемых ресурсов, улучшая стандарты производства для обеспечения более высокой операционной эффективности и перехода к низкоуглеродным источникам энергии. Для уменьшения воздействия остаточного углеродного следа компания также создает обширные поглотители углеродов за счет интенсивной посадки лесов. Благодаря своей работе компания обеспечивает более широкий глобальный доступ к высококачественному алюминию ответственного производства на благо более экологичного будущего для всех.

Говоря о достижениях, г-н Джон Славен (John Slaven), главный исполнительный директор Vedanta Aluminium сказал: «Мы начали путь трансформации, когда наши обязательства по устойчивому развитию компании превосходят нормативы, существующие для нашего бизнеса, что оказывает положительное влияние на окружающую среду. Первое место в рейтинге S&P Global CSA подчеркивает нашу приверженность полному внедрению практик устойчивого развития по всей нашей цепочки стоимости, от работы с поставщиками до доставки готового продукта. Мы ставим на первое место более эффективное использование ресурсов, увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве, переработку отходов, обеспечивая благополучие наших сотрудников и вступая в долгосрочные партнерские отношения с нашими сообществами для инклюзивного развития. Vedanta Aluminium продолжает создавать наследие экологического планирования и руководства на благо более устойчивого будущего».

Vedanta Aluminium, подразделение Vedanta Limited, – это самый крупный производитель алюминия в Индии, на которого приходится более половины всего производимого в стране алюминия – 2,29 миллионов тонн в 2023 финансовом году. Компания является лидером в продуктах из алюминия с добавленной стоимостью, которые находят важное применение в основных отраслях экономики. Имея в своем распоряжении металлургические предприятия по производству алюминия и глиноземный комбинат в Индии, компания выполняет свою миссию стимулирования новых сфер применения алюминия в качестве «Металла будущего» для более зеленого завтрашнего дня. www.vedantaaluminium.com

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2329921/Vedanta_Aluminium_plant_Jharsuguda_Odisha.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2071542/4198795/Vedanta_Aluminium_Logo.jpg

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