Ведущие эксперты по вирусам GVN собираются вместе, чтобы определить наиболее перспективные достижения в борьбе с COVID-19 и стратегии подготовки к будущим пандемиям

Быстрое диагностическое тестирование, перенацеливание медикаментозной терапии и использование вакцин, стимулирующих врожденный иммунитет, являются неотъемлемыми факторами сдерживания пандемии COVID-19

БАЛТИМОР, 1 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Global Virus Network (GVN) — международная ассоциация ведущих медицинских и базовых центров вирусологических исследований, занимающихся предотвращением заболеваемости и смертности от вирусных заболеваний — созвала пресс-конференцию с участием представителей со всего мира для обсуждения ключевых моментов, затронутых в рамках Специального ежегодного совещания GVN, проходившего с 23 по 24 сентября 2020 года в виртуальном режиме.

Полную видеозапись пресс-конференции можно найти здесь.

«Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с COVID-19 в дальнейшем ― существует вероятность сезонных колебаний, хронических инфекций, а также замедления темпов роста пандемии, ― говорит д-р Кристиан Брешо (Christian Bréchot), президент GVN. — Тем не менее, мы знаем, что нужно готовиться уже сейчас, а не ждать окончания пандемии. Поэтому проведенное нами Специальное ежегодное совещание оказалось очень кстати: нам удалось собрать вместе международных экспертов для выявления и анализа ошибок, оценки правильности предпринятых действий и составления четких рекомендаций».

В ходе совещания, посвященного исследованиям SARS-CoV-2 и COVID-19, были сделаны следующие основные выводы:

Основными факторами, способствующими развитию пандемии, являются «суперраспространители» и «суперраспространение», что свидетельствует о вероятности того, что лишь небольшая часть инфицированных людей обладает повышенной контагиозностью. Кроме того, распространению вируса, особенно в случаях суперраспространения, способствует его передача воздушно-капельным путем на короткие расстояния.

Ключевые стратегии реагирования на пандемию: необходимость более эффективного использования основных достижений в области диагностики, что является ключевым фактором в борьбе с инфекционными заболеваниями; анализ слюны значительно расширит наши возможности тестирования, в том числе в учебных заведениях; принципиально новые методики быстрой и дешевой молекулярной экспресс-диагностики в сочетании с цифровой передачей результатов; необходимо особо подчеркивать важность отслеживания и изоляции, понимание механизмов и путей передачи и, что особенно важно, создание единой междисциплинарной системы реагирования с механизмами обмена информацией между вирусологами разных стран и независимыми органами.

Оценка разработки вакцин: сроки, анализ кандидатов, побочные эффекты, а также регулирование всеобщих ожиданий в отношении эффективной своевременной вакцинации. До тех пор пока не будет доступна классическая эффективная вакцина, существенную роль в защите от инфекции будут играть вакцины, стимулирующие врожденный иммунитет организма, такие как пероральная полиомиелитная вакцина и БЦЖ.

Решительное заявление против того, что SARS-CoV-2 является результатом целенаправленных манипуляций.

Обновленная информация о доступных и будущих методах лечения, подчеркивающая необходимость сочетания новейших антивирусных и иммуномодуляторных молекул, а также необходимость рассмотрения в будущем антивирусных препаратов с широким спектром действия против нескольких вирусов.

Д-р Брешо, являющийся также профессором Университета Южной Флориды в Тампе, продолжает: «Это не просто кризис — это новая эра. Перед нами стоят серьезные задачи, нам нужна новая организация, и она нужна нам именно сейчас. Международное сотрудничество заложит прочную основу. Именно поэтому GVN играет очень важную роль, дополняя собой национальные и международные учреждения. GVN располагает хорошими возможностями для создания совместно со всеми партнерами Альянса по обеспечению готовности к вирусной пандемии в целях содействия сотрудничеству с университетами, промышленными отраслями, правительствами и сообществами для объединения усилий и совместного поиска решений».

«Простые, безопасные и недорогие пероральные живые вакцины, такие как пероральная полиомиелитная вакцина (ППВ), будут широко использоваться против COVID-19. Их также можно было бы использовать в борьбе с будущими пандемиями, особенно в случае респираторных вирусов, путем стимулирования врожденного иммунитета, что оказывает немедленный эффект и является более доступным средством по сравнению с конкретной вакциной», ― говорит д-р Роберт Галло (Robert Gallo), соучредитель GVN, заслуженный профессор медицины Семейного фонда Гомера и Марты Гуделски, соучредитель и директор Института человеческой вирусологии (IHV) при Медицинской школе Мэрилендского университета.

Д-р Галло, который наиболее известен открытием человеческих ретровирусов, совместным открытием ВИЧ в качестве причины СПИДа и разработкой методики анализа крови на ВИЧ-инфекцию, продолжает: «Необходимость в быстрых диагностических тестах сейчас актуальна как никогда. Особую ценность сейчас представляют недорогие молекулярные тесты, которые могут быть проведены в домашних условиях в течение двух часов или даже быстрее. Мы должны иметь возможность отслеживать распространение вируса; мы должны иметь возможность наблюдать за людьми; мы должны иметь возможность обучать. Это фундаментальная основа, без которой мы не сможем изменить ситуацию. Я считаю, что нет ничего важнее быстрой и надежной диагностики».

Д-р Брешо пригласил к участию в пресс-конференции следующих докладчиков ежегодного совещания:

Д-р Линфа Ван ( Linfa Wang ) , Медицинская школа университета Дьюка и Национального университета Сингапура (Сингапур)

, Медицинская школа университета Дьюка и Национального университета Сингапура (Сингапур) Д-р Константин Чумаков , отдел исследования и анализа вакцин FDA (США)

, отдел исследования и анализа вакцин FDA (США) Д-р Эб Остерхаус (Ab Osterhaus) , Ганноверский университет ветеринарной медицины TiHo (Германия)

, Ганноверский университет ветеринарной медицины TiHo (Германия) Д-р Йохан Нейтс ( Johan Neyts ) , Rega Institute (Бельгия)

, Rega Institute (Бельгия) Д-р Раймонд Шинази ( Raymond Schinazi ), Университет Эмори (США)

Далее Дэвид Шир (David Scheer), консультант и предприниматель в области медико-биологических наук, известный своей многолетней деятельностью в международных некоммерческих организациях в сфере общественного здравоохранения, провел дискуссию на тему «От ВИЧ до SARS-CoV-2 и далее». Группу экспертов представляли: д-р Галло, д-р Брешо и д-р Эрик Рубин (Eric Rubin), редактор журнала New England Journal of Medicine. В программу открытого обсуждения COVID-19 вошли следующие вопросы: исторические перспективы, появление штаммов SARS-CoV-2, разработка вакцин и врожденный иммунитет, использование существующих и новых лекарственных препаратов, обеспечение готовности к пандемии применительно к промышленности, органам власти и научному сообществу, а также то, что SARS-CoV-2 имеет естественное, а не антропогенное происхождение.

Программу встречи можно найти здесь.

О Global Virus Network (GVN)

Международная коалиция вирусологов Global Virus Network (GVN), работая в тесном сотрудничестве с существующими национальными и международными учреждениями, имеет важнейшую роль в обеспечении готовности, защиты и проведения исследований в качестве быстрых мер реагирования на вновь появляющиеся, выходящие и неопознанные вирусы, представляющие явную и серьезную угрозу для здоровья населения. Это ассоциация ведущих вирусологов из 57 центров передового опыта и 10 родственных организаций в 33 странах мира, которые специализируются на изучении людей и животных, совместно работают над подготовкой нового поколения, делятся знаниями о том, как выявлять и диагностировать пандемические вирусы, смягчать и контролировать распространение и заболеваемость, а также разрабатывать препараты, вакцины и методы лечения для борьбы с ними. Ни одно учреждение в мире не обладает экспертными знаниями во всех областях вирусологии, кроме GVN, объединившей выдающихся вирусологов мира для использования их индивидуального опыта и создания международных экспертных групп с целью решения научных вопросов и задач, а также проблем, возникающих в связи с пандемическими вирусами. GVN является некоммерческой организацией 501(c)(3). Более подробная информация представлена на сайте по адресу www.gvn.org. Следите за нашими новостями в Twitter @GlobalVirusNews.

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