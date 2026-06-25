Veeva lance une nouvelle application ESS pour la gestion proactive des risques et l'automatisation intelligente

Cette solution dédiée à l'environnement, à la santé et à la sécurité (ESS) fait partie de Veeva Quality Cloud et permet de produire des informations en temps réel ainsi que des flux de travail optimisés

BARCELONE, Espagne, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui le lancement de Veeva EHS, une nouvelle application de la plateforme Veeva Quality Cloud destinée à l'environnement, à la santé et à la sécurité. Grâce à Veeva EHS, les sites de production et d'essais peuvent identifier, gérer et atténuer de manière proactive les risques opérationnels et environnementaux et garantir la conformité aux réglementations internationales.

« Une solution ESS moderne qui simplifie les processus grâce à des données unifiées et à une expérience utilisateur fluide tout au long du cycle de travail ESS peut améliorer considérablement l'efficacité des sites », a déclaré Bobbie Grant, responsable ESS mondial chez Thermo Fisher Scientific. « C'est stimulant de voir Veeva mettre au point une solution de pointe qui permet non seulement de garantir l'intégrité des données aujourd'hui, mais aussi de poser des bases de fonctionnalités basées sur l'IA susceptibles de réduire de plus en plus les risques. »

Veeva EHS offre un moyen intuitif de signaler les incidents de sécurité immédiatement et de gérer les enquêtes de A à Z. Étant donné que la solution s'interface directement avec Veeva QMS et Veeva Training, une alerte de sécurité peut automatiquement déclencher un écart de qualité et affecter une formation de remise à niveau ciblée, ce qui élimine la saisie en double des données et garantit la conformité.

« En proposant une approche avancée et automatisée de la gestion des processus liés à l'environnement, à la santé et à la sécurité, Veeva EHS permet aux équipes ESS de gagner du temps et garantit une exécution rapide et précise », a déclaré Beth Tanner, vice-présidente chargée de la stratégie ESS chez Veeva. « Les organisations qui remplacent leurs anciens systèmes ESS par une plateforme unifiée bénéficient d'une visibilité en temps réel sur les indicateurs avancés de risque, ce qui leur permet de prendre des décisions plus éclairées et d'adopter une approche proactive en matière de prévention. »

Prévu pour être mis à la disposition des premiers utilisateurs en août 2026, Veeva EHS représente une avancée majeure dans la manière dont les organisations gèrent leurs responsabilités en matière d'environnement, de santé et de sécurité, grâce à une transparence accrue et à une automatisation intelligente.

À propos de Veeva Systems

Veeva fournit une plateforme cloud pour le secteur des sciences de la vie avec des logiciels, de l'IA, des données et des conseils. Engagé en faveur de l'innovation, de l'excellence de ses produits et de la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 500 clients, parmi lesquels figurent les plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales et des entreprises biotechnologiques émergentes. Véritable société d'utilité publique, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva, ainsi que les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans le présent communiqué, et nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes présentés dans notre formulaire 10-Q pour l'exercice clos le 30 avril 2026, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités figure aux pages 33 et 34), ainsi que dans nos soumissions ultérieures à la SEC, que vous pouvez consulter à l'adresse sec.gov.

Contact :

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

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