Veeva Vault CRM retenu par Regeneron

Une entreprise biopharmaceutique de premier plan choisit la solution de CRM agentique dédiée aux sciences de la vie pour générer des données commerciales

PLEASANTON, Californie, 25 août 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que Regeneron Pharmaceuticals a adopté la solution Veeva Vault CRM à l'échelle mondiale. Grâce à Vault CRM, Regeneron prévoit de générer des données commerciales à partir d'interactions sur le terrain optimisées par l'IA, afin d'identifier les obstacles cachés empêchant l'adoption des traitements et de s'assurer que ses médicaments puissent parvenir aux patients éligibles qui en ont besoin.

Veeva Vault CRM Selected by Regeneron

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat stratégique avec Veeva en adoptant Vault CRM, qui sera pour nos équipes commerciales une plateforme plus connectée leur permettant d'accéder plus rapidement aux informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions efficaces », a déclaré Ryan Steinberger, vice-président exécutif et directeur numérique et technologique chez Regeneron.

« Regeneron met la science au service de l'invention, du développement et de la commercialisation de médicaments qui changent la vie des personnes souffrant de maladies graves », a déclaré Matt Farrell, président chargé de la stratégie commerciale chez Veeva. « Nous sommes honorés de renforcer notre partenariat stratégique avec Regeneron en fournissant Veeva Vault CRM, alors que cette entreprise continue de mettre à la disposition des personnes qui en ont besoin de nouveaux médicaments essentiels. »

Vault CRM fait partie de la suite d'applications Vault CRM Suite qui constituent la base technologique de l'exécution commerciale. Grâce à la fonctionnalité de rapport de visite agentique intégré à Vault CRM, chaque interaction sur le terrain devient une source de preuves commerciales permettant ainsi de recueillir des informations qui, auparavant, étaient perdues en raison des menus déroulants et des contraintes de conformité.

À propos de Veeva Systems

Veeva propose une plateforme cloud dédiée au secteur des sciences de la vie, comprenant des applications, des agents, des données et des services de conseil. Engagée en faveur de l'innovation, de l'excellence de ses produits et de la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 500 clients, parmi lesquels figurent les plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales et des biotechs émergentes. Véritable société d'utilité publique, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site veeva.com.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva, ainsi que les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans le présent communiqué, et nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes mentionnés dans notre rapport sur le formulaire 10-Q pour l'exercice clos le 30 avril 2026, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir une incidence sur nos activités figure aux pages 33 et 34), ainsi que dans nos documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, consultables à l'adresse sec.gov.