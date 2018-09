VEM, VIDA® é apoiadora do IV Congresso Envelhecimento Ativo

SÃO PAULO, 10 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Vem, Vida®, primeira empresa de suplementos alimentares para pessoas com idade 60+, participa da IV edição do Congresso Envelhecimento Ativo, que está programado para acontecer no dia 22 de setembro, das 8h30 às 17h, no salão nobre da Câmara Municipal de São Paulo, na Capital Paulista.

Com o tema "Envelhecimento, trabalho e inclusão social: desafios e perspectivas", o evento vai de encontro aos pilares da marca que foi desenvolvida para atender a nova demanda do consumidor sênior, com produtos diferenciados que auxiliam na manutenção da saúde e bem-estar. O Congresso contará com a presença de especialistas do setor, médicos, empresários, empreendedores, nutricionistas e demais profissionais interessados no tema, além da participação de representantes do Conselho Municipal do Idoso e do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo.

"A repercussão do Congresso é muito positiva e oportuna para o crescimento do mercado de longevidade no país. Com a participação neste importante acontecimento do setor, pretendemos iniciar nosso apoio aos projetos que tenham a intenção de impactar as pessoas com idade 60+, visando sempre a longevidade com qualidade de vida", afirma o sócio fundador e diretor de marketing e P&D Vem, Vida®, Léo Wehbi.

Durante toda a programação da IV edição do Congresso Envelhecimento Ativo, os palestrantes serão impactados pela marca com entrega de produtos, porta cápsulas e para os participantes folhetos que apresentam os suplementos, elaborados com nutrientes essenciais para a saúde e o bom funcionamento do organismo, pensando na saúde do coração, do corpo e da mente das pessoas com idade 60+. O Ômega 3 Vem, Vida 600mg, que auxilia na redução dos níveis de triglicerídeos e também na melhora dos níveis de bom colesterol, elaborado em cápsulas softgel bem menores que as tradicionais de mercado, molinhas e mais fáceis de ingerir. O Antioxidade Vem, Vida 500mg composto de coenzima Q10, betacaroteno, vitaminas e óleo de semente de uva, nutrientes que protegem as células contra o estresse oxidativo do corpo e participam do processo de formação de energia celular. O Polivitamínico Vem, Vida 1000mg, composto por 22 vitaminas e minerais de A-Z, que tem a função de complementar as deficiências alimentares e o DHA Vem, Vida formulado com de óleo de peixe rico no nutriente DHA, diferente do ômega 3, com foco no bom funcionamento das membranas de retina dos olhos, neurônios e cérebro. Auxilia na promoção da saúde mental e cognitiva. Possui alto grau de pureza e é livre de metais pesados.

A Vem, Vida® comercializa seus produtos por meio da loja online da https://loja.vemvida.com.br/ e entrega em todo o território nacional.

Serviço:



IV Edição do Congresso Envelhecimento Ativo



Apoio: Vem, Vida®



Data: 22 de setembro de 2018.



Horário: 8h30 às 17h



Local: Câmara Municipal de São Paulo – Salão Nobre (Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista - São Paulo – SP) Informações: https://envelhecimentoativo.com/programacao/

SAC: (11) 97386-6965

https://www.vemvida.com.br/



https://www.facebook.com/vemvidasuplementos/



https://www.instagram.com/vemvidasuplementos/

Sobre a Vem, Vida® - Criada em janeiro de 2018, pelos empreendedores Filipe Jeronimo (sócio fundador e diretor de operações), Léo Wehbi (sócio fundador e diretor de marketing e P&D) e Ude Lottfi (sócio fundador e diretor de marketing e relacionamentos), a Vem, Vida é primeira linha de produtos da categoria que nasceu para dialogar com as pessoas de 60+. Tem o objetivo de oferecer suplementos alimentares que possam ter um impacto positivo na saúde e qualidade de vida das pessoas 60+. Com a missão de proporcionar mais longevidade e incentivar uma atitude saudável, a razão de ser da empresa é pautada em três pilares: a longevidade com saúde, a geração de renda e a valorização social.

Mais Informações à Imprensa:



Contato: Rosangela Andrade



E-mail: imprensa@assessoriandrade.com; assessoria.andrade@ymail.com



Cel.: (11) 9.9914-6556



Site: http://assessoriandrade.com/

FONTE Vem, Vida

Related Links

https://www.vemvida.com.br/