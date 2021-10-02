Verkada宣布安全摄像头捐赠计划

加利福尼亚州圣马特奥2021年10月2日 /美通社/ -- 基于云的企业物理安全领先企业Verkada Inc.今天宣布了一项计划，向AAPI旗下的组织和企业捐赠Verkada安全摄像头和软件许可证；在反亚裔歧视和仇恨行为和问题增加的情况下，这些组织和企业正在寻求更好的保护。

作为Verkada保护人员、资产和隐私使命的一部分，Verkada员工正在率先向美国亚裔和太平洋岛民（AAPI）拥有的企业捐赠高达10万美元的安全摄像头和软件。

Verkada首席执行官Filip Kaliszan表示：“我们的员工看到针对AAPI社区的歧视、仇恨和暴力行为和问题在上升而感到心碎，并希望帮助反击。 我们希望我们的产品能够帮助这些组织在面对这种可耻行为时获得安全感和力量。”

新计划中的首批20台摄像头将捐赠给奥克兰唐人街商会，此前4月，奥克兰唐人街商会主席陈锡鹏在奥克兰遭到公开袭击。Verkada的试点计划将承诺再捐赠最多达100套安全摄像头和许可证。

“暴力和偏见在我们的生活中绝对没有立足之地，”奥克兰唐人街商会主席陈锡鹏表示。 “奥克兰唐人街商会是我们社区的一个重要声音，面对这种令人无法接受的歧视，我们不会被吓倒或退缩。我们感谢Verkada站出来帮助商会尽我们所能保护自己，我们所有人都努力在我们多元化的城市中共同发展。”

根据NPR的数据，自2020年疫情开始以来，报告的反亚裔事件超过9000起。Verkada的目标是与各组织合作，为他们提供工具，帮助打击这种令人无法接受的仇恨行为的增加。

希望申请该计划的AAPI旗下或隶属组织可以在Verkada网站上填写安全摄像头捐赠表格。

4月，Verkada推出了一项类似计划，提供免费视频设备以帮助美国、加拿大和英国的医疗设施、收容所和市政服务机构应对新冠疫情。该计划为60多家医院和医疗保健提供商及市政当局提供视频设备，帮助他们快速扩大对患者的远程监测，以减少医疗工作者感染新冠肺炎和使用关键的个人防护装备。

关于Verkada

Verkada是云管理企业安全建设领域的领导者。Verkada的视频安全摄像头、门禁系统、环境传感器和警报器与直观的云管理平台无缝集成，几乎可以轻松地在数千个站点安装、维护和管理。Verkada保护超过7800家组织，包括40家财富500强企业。

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