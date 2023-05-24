ViaBTC отмечает свою 7-ю годовщину: Развитие майнинга криптовалют

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ViaBTC

24 May, 2023, 10:11 ET

ГОНКОНГ, 24 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Еще в первые дни добычу Bitcoinа можно было достичь с помощью CPU, установленных на персональных компьютерах. Однако по мере роста сети росли и требования к обработке, что привело к необходимости в более мощном оборудовании для майнинга. В 2010 году, Ласло Ханец представил майнинг-код на GPU, а затем на GitHub в 2011 году, был распространен код для майнинга на FPGA. К 2012 году, основной майнинг-аппарат BTC эволюционировал в ASIC, который заменил ЦП, графический процессор и устройство FPGA, что привело к значительному увеличению хэшрейта биткоина, который с 2010 по 2012 год вырос в 360 000 000 раз.

По мере роста хэшрейта биткоина, процесс одиночного майнинга становился все более сложной задачей, что привело к созданию первого майнинг пула в 2010 году. Сегодня, компания ViaBTC входит в число ведущих игроков в сфере криптовалютного майнинга, отмечая свою 7-ю годовщину с празднованием ее успеха и непрерывной эволюции.

Майнинговые пулы требуют мощного технического потенциала, и многие пулы с трудом справляются с техническими требованиями отрасли, что приводит к атакам на них и в конечном итоге к их закрытию. Признав незрелость технологий и продуктов в данной отрасли, Хайпо Ян являющийся одним из ранних разработчиков Bitcoin, решил создать более устойчивый и эффективный пул. Он самостоятельно разработал кодирование для ViaBTC пула, которое официально начало работать 5 июня 2016 года.

Создавая стабильный и эффективный майнинговый пул, мы стремимся предоставить нашим пользователям инструменты и функции, необходимые им для майнинга криптовалют, - заявил основатель компании ViaBTC Хайпо Ян.

Вскоре после этого компания ViaBTC внедрила способ оплаты PPS+, гарантирующий стабильный доход от майнинга при распределении комиссий за майнинг, благодаря чему ViaBTC позволили более мелким майнерам зарабатывать больше токенов по сравнению со своими коллегами в других пулах. Вскоре основные пулы приняли способ оплаты PPS+.

В ViaBTC, технология остается одним из главных приоритетов. Этот пул оптимизировал процесс трансляции и передачи сети BTC через свои индивидуальные разработанные BTC клиенты, что привело к снижению коэффициента брошенных блоков и обеспечению стабильных доходов от майнинга. На сегодняшний день, ViaBTC остается майнинговым пулом с самым низким уровнем брошенных блоков.

На протяжении многих лет, компания ViaBTC непрерывно внедряет новые функции и инструменты для совершенствования своих майнинговых услуг и обеспечения пользователей более быстрыми и стабильными вычислительными мощностями. К ним относятся ускоритель транзакций, автоконвертация, умный майнинг, сервис хеджирования, криптозаймы и уведомление о колебаниях хэшрейта.

На сегодняшний день ViaBTC предоставляет услуги майнинга более чем миллиону пользователей в более чем 130 странах и регионах, охватывая 10+ криптовалют, включая BTC и LTC. Обладая лучшими в отрасли хешрейтами и многомиллиардным объемом майнинга, ViaBTC является одним из ведущих игроков в криптоиндустрии и одной из немногих компаний, отметивших свою седьмую годовщину.

SOURCE ViaBTC

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