Vicuna Air étend son offre de vols avec transport d'animaux de compagnie en cabine vers Amsterdam, Francfort et Bruxelles

Les chiens voyagent désormais en cabine sur les vols reliant les États-Unis à quatre villes d'Europe du Nord – jamais en soute.

NEW YORK et LONDRES, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Vicuna Air, une compagnie aérienne privée spécialisée dans le transport d'animaux de compagnie et basée à Londres, propose désormais des vols charters partagés entre les États-Unis et quatre villes d'Europe du Nord : Paris, Amsterdam, Francfort et Bruxelles. Sur chaque vol, les animaux de compagnie voyagent en cabine aux côtés de leurs propriétaires à bord d'un Gulfstream GV. Il n'y a ni soutes, ni caisses, ni cloisonnement.

Ces nouvelles liaisons relient New York, San Francisco et Los Angeles à d'autres destinations en Europe continentale, élargissant ainsi un service transatlantique qui reliait auparavant les États-Unis à Londres et à Paris. Les passagers réservent des sièges individuels sur des vols réguliers en jet privé aux côtés d'autres propriétaires d'animaux de compagnie, alliant ainsi le confort de l'aviation privée à un tarif plus abordable que celui de l'affrètement d'un avion entier .

Voyage en cabine sur tous les vols

Le service d'affrètement partagé de Vicuna Air permet à chaque animal de compagnie de voyager en cabine avec son propriétaire, quelles que soient sa taille ou sa race. Ce service s'adresse aux propriétaires qui déménagent entre les États-Unis et l'Europe, ainsi qu'à ceux qui voyagent avec leurs animaux de compagnie. Chaque réservation comprend le transport terrestre avec chauffeur aux deux extrémités du trajet ainsi que la prise en charge complète des documents de voyage de l'animal de compagnie .

Gestion de la documentation de bout en bout

Vicuna Air se charge de l'ensemble des démarches administratives pour le compte de ses clients – une partie du processus de voyage international d'animaux de compagnie que les propriétaires trouvent souvent particulièrement fastidieuse. Cela comprend les certificats sanitaires de l'USDA, les conditions d'entrée dans l'UE, la documentation relative à la rage ainsi que les formalités douanières. La compagnie propose également, via , le service « Biscuit Class », un service dédié aux animaux de compagnie voyageant seuls et bénéficiant d'un concierge Vicuna dédié.

« L'Europe du Nord est l'un des axes de transport et de relocalisation d' s les plus fréquentés au monde, et pour la plupart des chiens, ce voyage s'est traduit par des heures passées seuls dans la soute », a déclaré Jamie Everett, fondateur de Vicuna Air et ancien pilote d' de la RAF. « Nous avons créé Vicuna Air pour que les choses ne se passent pas ainsi. Sur nos vols, votre animal de compagnie voyage à vos côtés, et non en soute. Ce sont des, pas des " cargo ". Ce sont des compagnons. »

À propos de Vicuna Air

Vicuna Air est une compagnie aérienne privée spécialisée dans le transport d'animaux de compagnie, dont le siège social est situé à Londres. Fondée par Jamie Everett, la société propose, sur le site , des vols en jet privé en partage de charter où les chiens voyagent en cabine aux côtés de leurs maîtres. Vicuna Air assure des liaisons au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe.

Instagram : @vicunaair

YouTube : @vicunaair

www.vicunaair.com

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