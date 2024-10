Preisgekröntes Video zeigt Vision und Lösungen im Kreislaufwirtschaftsgeschäft

Beifall für „Effektive Präsentation der innovativen Recyclinglösung von SK chemicals"

SEONGNAM, Südkorea, 25. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Das Video von SK chemicals, in dem die firmeneigene Circular Recycling-Technologie vorgestellt wird, hat bei einem internationalen Wettbewerb hohe Anerkennung erhalten.

SK chemicals (CEO & President: Ahn Jae-hyun) gab am 25. Oktober bekannt, dass sein Video „SK chemicals Closed Loop Solution in 2024 Chinaplas" bei den „2024 International Business Awards (2024 IBA)" die Goldmedaille in der Kategorie Video gewonnen hat.

Video von SK chemicals über Kreislauftechnologie gewinnt Goldmedaille bei den „2024 International Business Awards"

Die IBA ist der einzige globale Wettbewerb im Wirtschaftssektor, der Unternehmen und Organisationen weltweit in 15 Kategorien bewertet, darunter Management-, Wachstums- und Werbeaktivitäten, die über ein Jahr hinweg durchgeführt werden. Er wird seit 2003 von der US-amerikanischen Firma Stevie Awards organisiert und ist auch unter dem Namen „Stevie Awards" bekannt.

Für die IBA 2024 wurden über 3 600 Beiträge aus 62 Ländern eingereicht, wobei SK Chemicals die Goldmedaille im Technologiesegment der Kategorie Video gewann.

„SK chemicals Closed Loop Solution" ist ein Video, das die Kreislauftechnologie für Kunststoffe und die Vision, die SK chemicals auf der Chinaplas in Shanghai im vergangenen April vorgestellt hat, präsentiert.

Das Video veranschaulicht intuitiv den Prozess der Umwandlung von Kunststoffabfällen, die bisher auf Deponien oder in Verbrennungsanlagen gelagert wurden, in Produkte, die mit erdölbasierten Kunststoffen identisch sind, durch Sammeln, Zerkleinern, Waschen, Depolymerisieren und Polymerisieren. Anschließend wird gezeigt, wie diese Materialien zur Herstellung verschiedener Produkte verwendet werden, darunter Haushaltsgeräte sowie Lebensmittel- und Getränkebehälter.

Das Video zeigt auch deutlich die Vorteile der auf Depolymerisation basierenden Kreislaufrecyclingtechnologie, die im Gegensatz zum physikalischen Recycling, das auf sauberes und transparentes PET beschränkt ist, Folien, gefärbtes PET und Fasern in einer Qualität wiederherstellen kann, die neuen Produkten entspricht. Darüber hinaus wird ein Konzept für ein neues Kreislaufsystem vorgestellt, bei dem Abfälle durch den Einsatz von Kreislaufrecyclingtechnologien reduziert werden, um Automobil- und Haushaltsgeräteteile wieder in ihre ursprünglichen Bestandteile und Kleidung wieder in neue Kleidungsstücke zu verwandeln.

Ein IBA-Juror des Jahres 2024 lobte: „Die innovative Kreislauflösung des Unternehmens wird durch eine hochwertige Animation effektiv vermittelt." Der Juror erwähnte auch, dass der Inhalt die Vision von SK Chemicals, das Recyclinggeschäft auszubauen, deutlich widerspiegelt.

Kim Hyoun-dong, Head of Communications von SK Chemicals, erklärte: „Wir haben uns darauf konzentriert, die etwas unbekannte Kreislaufwirtschaft auf verständliche Weise zu erklären, um Kunden und Kunststoffanwender über die Notwendigkeit von Produkten zu informieren, die Kreislauftechnologie enthalten." Er fügte hinzu: „Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, den Umfang des Recyclinggeschäfts zu erweitern und gleichzeitig das Bewusstsein zu schärfen, um alle Interessengruppen in die Lösung von Problemen im Zusammenhang mit Kunststoffen einzubeziehen."

Das Video (SK chemicals Closed Loop Solution in 2024 Chinaplas) ist auf SK chemicals' offiziellem YouTube-Kanal verfügbar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2540258/Screenshot_SK_chemicals_Closed_Loop_Solution_2024_Chinaplas_video_uploaded.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2030193/4983921/SK_Chemicals_Logo.jpg