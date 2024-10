Une vidéo primée présente la vision et les solutions en matière de recyclage circulaire

Saluée pour avoir « présenté de manière efficace la solution de recyclage innovante de SK chemicals »

SEONGNAM, Corée du Sud, 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La vidéo de SK chemicals présentant sa technologie exclusive de recyclage circulaire a été très bien accueillie lors d'un concours international.

SK chemicals (PDG et président : Ahn Jae-hyun) a annoncé le 25 que sa vidéo « SK chemicals Closed Loop Solution in 2024 Chinaplas » (Solution en boucle fermée de SK chemicals au salon Chinaplas 2024) avait remporté la médaille d'or dans la catégorie vidéo des « International Business Awards 2024 (IBA 2024). »

La vidéo de SK chemicals sur la technologie du recyclage circulaire remporte la médaille d'or aux « International Business Awards 2024 »

L'IBA est la seule compétition mondiale dans le secteur des affaires qui évalue les entreprises et les organisations du monde entier dans 15 catégories, notamment la gestion, la croissance et les activités promotionnelles menées au cours d'une année. Organisée depuis 2003 par la société Stevie Awards basée aux États-Unis, elle est également connue sous le nom de « Stevie Awards ».

L'IBA 2024 a reçu plus de 3 600 candidatures de 62 pays, et SK chemicals a remporté la médaille d'or dans le segment technologique de la catégorie vidéo.

Le contenu de la vidéo « SK chemicals Closed Loop Solution » présente la technologie et la vision du recyclage circulaire du plastique dévoilé par SK chemicals lors du salon Chinaplas, qui s'est tenu à Shanghai en avril dernier.

La vidéo illustre de manière intuitive le processus de transformation des déchets plastiques, auparavant destinés aux décharges ou à l'incinération, en produits identiques aux plastiques dérivés du pétrole grâce à un processus de collecte, de broyage, de lavage, de dépolymérisation et de polymérisation. Elle montre ensuite la manière dont ces matériaux sont utilisés pour créer divers produits, notamment des appareils électroménagers et des récipients pour aliments et boissons.

En outre, la vidéo démontre clairement les avantages de la technologie de recyclage circulaire basée sur la dépolymérisation qui, contrairement au recyclage physique limité au PET propre et transparent, peut redonner aux films, au PET coloré et aux fibres une qualité équivalente à celle des nouveaux produits. On y voit également un projet d'établissement d'un nouveau concept de système en boucle fermée qui permet de réduire les déchets à l'aide de la technologie du recyclage circulaire pour retransformer les pièces automobiles et les appareils électroménagers en leurs composants d'origine et les vêtements en de nouveaux vêtements.

En ce qui concerne « SK chemicals Closed Loop Solution », un juge de l'IBA 2024 a fait l'éloge suivant : « Elle transmet efficacement la solution innovante de recyclage circulaire de l'entreprise par le biais d'une animation de qualité ». Il a également indiqué que le contenu reflétait clairement la vision de SK chemicals concernant l'expansion de ses activités de recyclage.

Kim Hyoun-dong, responsable de la communication chez SK chemicals, a déclaré : « Nous nous sommes attachés à expliquer de manière accessible les activités de recyclage circulaire, peu familières, afin d'informer les clients et les utilisateurs de plastique de la nécessité d'avoir recours à des produits qui intègrent la technologie du recyclage circulaire. » Ce dernier a ajouté : « Nous poursuivrons nos efforts pour élargir le champ d'action des activités de recyclage tout en sensibilisant l'ensemble des parties prenantes à la résolution des problèmes liés au plastique. »

La vidéo (SK chemicals Closed Loop Solution in 2024 Chinaplas) est disponible sur la chaine officielle YouTube de SK chemicals.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2540257/Screenshot_SK_chemicals_Closed_Loop_Solution_2024_Chinaplas_video_uploaded.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2030193/4983921/SK_Chemicals_Logo.jpg