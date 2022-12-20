Vinco Ventures приобретает приложение Lomotif, конкурента TikTok

Компания Vinco Ventures приобретает все акции медиа-компании ZVV у своих партнеров по ZVV Media Partners. ZVV — совместное предприятие компании Vinco Ventures и Zash Global Media.

РОЧЕСТЕР (шт. Нью-Йорк, США), 20 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Vinco Ventures объявляет о приобретении всех акций ZVV Media Partners — совместного предприятия с ZASH Global Media, включая приложение Lomotif, конкурента TikTok.

Это последнее достижение совета директоров в их успешной и ускоренной стратегии по созданию информационной экосистемы компании с существующим синергизмом Lomotif, AdRizer, Magnifi U и Honey Badger.

Приложение Lomotif недавно было включено в список 12 лучших альтернатив TikTok для публикации коротких вирусных видео. Кроме того, Lomotif заняло 3-е место в рейтинге лучших альтернатив TikTok по версии begindot.com. https://www.begindot.com/best-tiktok-alternatives/

Закрытие совместного предприятия Vinco и ZASH происходит на фоне государственных репрессий и политических опасений в отношении китайской компании TikTok.

Сенат недавно принял закон, запрещающий использовать TikTok на всех правительственных устройств США после того, как был единогласно одобрен «Закон о запрете TikTok на правительственных устройствах».

«Руководство Vinco Ventures в высшей степени уверено в своей миссии быстро и совместными усилиями превратить компанию в одного из крупнейших игроков в сфере медиа и развлечений. Это еще один шаг к достижению этой цели, и компания продолжит выявлять и пристально изучать бренды, которые могут дополнять и масштабировать ее работу», — заявил пресс-секретарь компании Vinco Ventures Джаван Хазали (Javan Khazali).

Благодаря приобретению акций ZVV Media Partners компания Vinco расширяет свой ассортимент, добавляя к нему интересную возможность создания различных собственных телесериалов.

Информация о компании Vinco Ventures

Компания Vinco Ventures (Nasdaq: BBIG) специализируется на разработке цифровых технологий для медиа-контента. Дочерняя компания Vinco Ventures, ZVV Media Partners, LLC, совместное предприятие Vinco Ventures и ZASH Global Media and Entertainment Corporation, владеет 80% акций компании Lomotif Private Limited. Компании Vinco Ventures принадлежит 100% доли участия в компании AdRizer, LLC. Для получения более подробной информации посетите: investors.vincoventures.com.

Прогностические заявления и ограничение ответственности

В настоящем пресс-релизе содержатся «прогностические заявления» согласно определению Закона о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года, касающимися безопасной гавани, которые основаны на убеждениях и информации, доступной в настоящее время руководству компании Vinco Ventures, а также оценках и предположениях, сделанных руководством компании Vinco Ventures. Эти заявления можно определить по отсутствию их связи исключительно с историческими или текущими фактами. Использование в данном пресс-релизе слов «оценивать», «ожидать», «намереваться», «считать», «планировать», «предполагать», «прогнозировать», а также других слов или отрицательной формы этих терминов и аналогичных выражений, относящихся к соответствующей компании или ее руководству, означает, что это прогностические заявления. Такие заявления отражают текущее представление компании Vinco Ventures о будущих событиях и подвержены рискам, неопределенностям, допущениям и другим факторам, связанным с Vinco Ventures и ее дочерними предприятиями, а также объединенными юридическими лицами с переменным долевым участием, включая Lomotif, сферой их деятельности, финансовым положением, операциями и результатами деятельности. К числу таких факторов относятся, среди прочего, ожидаемые риски и выгоды от предлагаемого увеличения стоимости акций компании Vinco Ventures, как описано в нашем правомочном извещении, инвестиции компании Vinco Ventures в ZVV Media Partners, LLC, Lomotif Private limited, PZAJ Holdings, LLC и связанные с этим инициативы и стратегии роста, такие как комбинированные медиа, стратегия межплатформенного распределения, ожидаемые преимущества участия компании Lomotif в транслируемых развлекательных мероприятиях и спонсирования их, ожидаемые выгоды от приобретения компании AdRizer и планируемой интеграции технологии AdRizer с технологиями Lomotif и Honey Badger, а также синергии между компанией AdRizer, Lomotif и Honey Badger, риски нормативно-правового регулирования в сегментах NFT и блокчейн, а также другие риски и неопределенности, более подробно описанные в документах, представленных компанией Vinco Ventures и Cryptyde в Комиссию по ценным бумагам и биржам, включая факторы риска, обсуждаемые в годовом отчете компании Vinco Ventures по форме 10-K за период, закончившийся 31 декабря 2021 г., поданном 15 апреля 2022 г., с которым можно ознакомиться на сайте www.sec.gov. Если один или несколько из этих рисков или неопределенностей станут реальностью или основополагающие предположения окажутся неверными, фактические результаты могут существенно отличаться от ожидаемых, предполагаемых, оцениваемых, желаемых или запланированных. Несмотря на то, что мы считаем, что ожидания, отраженные в прогностических заявлениях, являются разумными, мы не можем гарантировать будущие результаты, показатели или достижения. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, включая законодательство США о ценных бумагах, мы не намерены обновлять какие-либо прогностические заявления, чтобы привести эти заявления в соответствие с фактическими результатами.

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