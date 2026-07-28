VINFAST ENTRE EN PARTENARIAT AVEC AKF-BANK POUR ACCÉLÉRER L'EXPANSION DE SON RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES EN ALLEMAGNE

Ce partenariat stratégique vise à soutenir les concessionnaires VinFast et la poursuite de l'expansion du réseau de concessionnaires VinFast dans toute l'Allemagne.

L'association de l'expertise en financement automobile et des ambitions de VinFast dans la mobilité électrique vise à accélérer l'adoption des véhicules électriques.

PARIS, 28 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Les solutions de financement développées conjointement sont conçues pour répondre aux besoins des concessionnaires à différentes étapes de leur croissance pour leur offrir une plus grande flexibilité, tout en favorisant l'adoption à grande échelle des VE en Allemagne.

VinFast akf

Grâce à ce partenariat, les concessionnaires VinFast bénéficieront de l'expertise acquise depuis plusieurs décennies par akf-Bank dans le domaine de la vente au détail automobile, ce qui leur permettra de financer leur stock de véhicules tout en soutenant leurs ventes auprès des particuliers et des flottes.

Les concessionnaires VinFast bénéficieront également des solutions de financement sur mesure proposées par akf-Bank, qui leur offriront une plus grande souplesse financière et les aideront à faire face en toute confiance à l'évolution des conditions du marché.

Christian Marti, CEO de VinFast Europe, déclare : « L'Allemagne est l'un de nos principaux marchés européens, et un réseau de concessionnaires solide est essentiel à notre croissance à long terme. Notre partenariat avec akf-Bank soutient la croissance de nos partenaires commerciaux tout en facilitant le choix de la mobilité électrique pour les clients dans toute l'Allemagne ».

Rainer Bickel, directeur des ventes de la division autofinanz chez akf-Bank, déclare : « La transformation du secteur automobile ouvre de nouvelles perspectives pour les constructeurs et les concessionnaires. En tant que partenaire de confiance des PME, nous souhaitons accompagner les concessionnaires VinFast en leur proposant des solutions de financement adaptées à leurs besoins, afin qu'ils puissent développer leur activité et contribuer activement à l'essor du marché de la mobilité électrique en Allemagne ».

Cet accord marque une nouvelle étape importante dans le développement de VinFast en Allemagne, alors que l'entreprise poursuit l'extension de son réseau de vente en Europe.

En Allemagne et dans toute l'Europe, VinFast a lancé le SUV électrique VF 6 (segment B), le SUV électrique VF 8 (segment D) ainsi que des bus électriques. L'entreprise développe également activement son réseau commercial grâce à des partenariats avec des revendeurs et des distributeurs sur des marchés clés, dans le but de renforcer ses performances opérationnelles, d'accroître la visibilité de sa marque et de répondre à une demande client de plus en plus forte.

Afin d'offrir à ses clients une expérience d'utilisation pratique et sereine, VinFast a également conclu un partenariat avec Mobivia, un acteur européen de premier plan dans le domaine du service après-vente, qui regroupe notamment les marques Norauto en France et ATU en Allemagne, ainsi qu'avec Plugsurfing, son partenaire spécialisé dans la recharge. Ces partenariats permettent aux clients d'accéder à un vaste réseau d'ateliers, de centres de service, d'installations techniques et de services de recharge dans toute la région.

À propos de VinFast Auto Ltd.

VinFast (NASDAQ : VFS), filiale de Vingroup JSC, est le leader du secteur automobile au Viêt Nam avec pour mission de créer un avenir durable pour tous. VinFast propose une gamme de voitures électriques, de trottinettes électriques, de vélos électriques et d'autobus électriques au Viêt Nam et exporte vers des marchés clés en Asie, en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://vinfastauto.eu/

À propos d'akf-Bank

akf-Bank est un organisme spécialisé dans les solutions de financement adossées à des actifs destinées aux entreprises, notamment dans les secteurs des machines, des véhicules et des technologies. En tant qu'entreprise de taille moyenne, akf-Bank est le partenaire financier de référence pour les entreprises de taille moyenne. Grâce à une large gamme de solutions de financement destinées à l'investissement, à la vente et à l'achat, akf-Bank accompagne ses clients, les concessionnaires et les constructeurs tout au long de la chaîne de valeur.

Basée à Wuppertal, la banque fait partie du groupe Vorwerk et allie la stabilité d'un groupe solidement établi à la flexibilité d'un organisme de financement spécialisé dans les PME. Outre les modèles classiques de leasing et de location-vente, akf-Bank élabore des solutions de financement structurées adaptées aux modèles économiques d'avenir, tels que les concepts « as-a-service » ou les modèles de facturation à l'usage.

Dans l'ensemble, la gamme de produits d'akf-Bank et de ses filiales akf-Leasing et akf-Mobility comprend des formules de crédit innovantes, des formules de leasing permettant de préserver les fonds propres, des formules de location-vente flexibles ainsi que des services d'affacturage destinés à optimiser la trésorerie d'exploitation. Par ailleurs, akf-Bank propose à ses clients particuliers des produits d'investissement attractifs, sûrs et facilement accessibles.

akf-Bank est une banque indépendante et flexible qui présente un bilan éprouvé dans divers secteurs depuis maintenant 58 ans. L'entreprise couvre notamment l'industrie des métaux et des plastiques, ainsi que de l'imprimerie et de la transformation du papier, mais aussi des constructeurs et concessionnaires de voitures particulières, de véhicules utilitaires, de yachts et de matériel agricole. Les nouveaux secteurs de croissance d'akf-Bank sont les domaines d'avenir que sont la mobilité, les énergies renouvelables et la robotique, dans lesquels akf-Bank accompagne les entreprises grâce à des solutions de financement innovantes.

Alliant savoir-faire sectoriel, affinité technologique et processus décisionnels allégés, akf-Bank se positionne comme un partenaire financier à long terme pour les entreprises.

Depuis le relancement de sa marque le 1er juillet 2026, cette banque spécialisée, dont le siège se trouve à Wuppertal, met davantage en avant son appartenance au groupe Vorwerk. Cette décision stratégique est un gage de stabilité et d'appartenance, et souligne la volonté de se positionner encore davantage comme un partenaire de confiance des PME.

Pour plus d'informations, consultez les sites www.akf.de et www.akf-Mobility.de