Вице-президент Моуран посетил бразильский завод GWM и высоко оценил L.E.M.O.N. DHT

На встрече также присутствовала Нелита Мишель (Nelita Michel), мэр Ирасемаполиса. В рамках визита технические эксперты познакомили участников с передовыми интеллектуальными решениями и энергетическими технологиями компании GWM, в частности, с уникальной системой L.E.M.O.N. DHT. Помимо этого, команда предоставила подробный план инвестиций и общей деятельности GWM в Бразилии.

«Мы вступили в эпоху умной экономики. Учитывая, что технологический прогресс всегда оказывает ключевое влияние на рост ВВП любой страны, Бразилии также необходимо двигаться в этом направлении. Это поспособствует увеличению качественных рабочих мест и внедрению инноваций. Сегодня на этом заводе я увидел будущее», — заявил Моуран.

Во время визита он также опробовал прототип HAVAL H6, оснащенный силовым агрегатом L.E.M.O.N. DHT, и дал положительный отзыв автомобилю.

«Замечательная машина. И не только потому, что использует электричество. Важно то, что в ней применена передовая технология. Это гораздо больше, чем двигатель», — заявил Моуран.

Ранее компания GWM провела первый онлайн медиасалон, посвященный L.E.M.O.N. DHT. Многие бразильские СМИ уже проявили интерес и повышенное внимание к этой системе.

«GWM — один из крупнейших в Китае производителей личных транспортных средств с лучшими в мире гибридными и электрическими приводами, — отметили в TAKATA Сar Xperience, бразильском медиа, известным профессиональными обзорами на автомобили. —

L.E.M.O.N. DHT — высокоинтегрированная, высокоэффективная и многорежимная бензиноэлектрическая гибридная система. Благодаря гибридной технологии с последовательно-параллельной работой двух двигателей и мощному гибридному силовому агрегату система обеспечивает оптимальный баланс эффективности и производительности независимо от диапазона скоростей и сценариев.

Автомобиль, оснащенный данной системой, например, модель HAVAL H6, представленная на рынке Таиланда, может выполнять интеллектуальное переключение режимов на основе различных сценариев, обеспечивая не только низкий расход топлива, но и высокую эффективность. В городских условиях система способна интеллектуально переключаться между электро- и гибридным режимами, повышая энергоэффективность. Кроме того, при движении с высокой скоростью двигатель, электродвигатель и генератор могут работать одновременно с максимальной эффективностью для обеспечения оптимальной мощности транспортного средства.

Данные модели могут работать в разных дорожных условиях, обеспечивая экономию топлива, увеличение мощности и повышение комфорта при вождении.

В настоящее время продажи HAVAL H6, оснащенного L.E.M.O.N. DHT, уже значительно выросли на некоторых рынках. По данным Ai iT, одного из тайских СМИ, продажи гибридного электромобиля HAVAL H6 на рынке Таиланда в первой половине 2022 года лидируют в категории «NEV compact SUV» уже шесть месяцев подряд.

Предполагается, что в ближайшем будущем модели, оснащенные этой технологией, продолжат привлекать потребителей по всему миру, предлагая им совершенно новый опыт вождения благодаря инновационным решениям L.E.M.O.N. DHT.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1864641/Brazilian_Vice_President_Hamilton_Mour_o_Visits_GWM_s_Brazil_Factory__L_E_M_O_N__DHT_Wins_High_Prais.jpg

SOURCE GWM