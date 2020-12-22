Voice Life создает задел на будущее совместно с Verge Currency (XVG) и VergePAY

Представители компаний Voice Life и Verge с гордостью продемонстрируют свое приложение и систему 11 января 2021 года на Consumer Electronics Show (CES) — крупнейшей в мире технологической выставке.

Основатель, президент и генеральный директор компании Voice Life Роберт Смит (Robert Smith) прокомментировал это событие следующим образом: «Святой Грааль блокчейн-технологии» становится приложением, работающим в режиме реального времени и расширяющим ее функциональность за пределы одного лишь совершенствования обработки финансовых транзакций. Мы убеждены в том, что разрабатываем совместно с Verge именно такое приложение.

Основатель и старший инженер-разработчик программного обеспечения компании Verge Currency Джастин Вендетта (Justin Vendetta) оценивает это так: Система на основе блокчейн-технологии, устраняющая разрыв между криптовалютой и местными валютами, обеспечивая возможность принципиально нового использования благодаря универсальной платежной системе, приближает пользователей еще на один шаг к одному из ключевых элементов концепции Verge. Благодаря сотрудничеству компаний Verge и Voice Life мы достигли своей стратегической цели, заключающейся в создании единой системы сценариев практического использования и платежного процесса.

Этот стратегический альянс с компанией Voice Life ликвидирует разрыв между криптовалютой и местными валютами, обеспечивая возможность выхода на новую универсальную платежную систему, имеющую большие перспективы. Поэтому мы решили сотрудничать в реализации этой уникальной и особой возможности.

Информация о компании Voice Life Inc.

Voice Life Inc. была основана 12 марта 2015 года как технологическая компания, специализирующаяся на разработке, интеграции и обеспечении работоспособности системы быстрой беспроводной зарядки мобильных устройств. Разработчик революционной передовой технологии, в основу которой заложена терагерцевая масштабируемая сеть, предназначенная для беспроводной зарядки дальнего действия, обеспечивает очередное расширение возможностей для зарядки, поддержания работоспособности и доступности смартфонов и других изделий и устройств с электропитанием.

Verge Currency (XVG) — децентрализованная цифровая валюта, продвигаемая группой добровольцев с использованием системы VergePay. Криптовалюта Verge, созданная на основе принципов биткоина, обеспечивает простоту использования, высокую скорость обработки и участие всего сообщества. За 5 лет она превратилась в глобальную валюту с безграничными возможностями использования.

Сопутствующие ссылки http://www.voice-life.com, https://ces.vporoom.com/VoiceLife, http://www.vergecurrency.com

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SOURCE Voice Life Inc.