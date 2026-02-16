Vorfreude auf das chinesische Neujahrsfest weltweit: Globale Händler „fliegen" zum Frühlingsfest zurück nach Yiwu

YIWU, China, 16. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht vom Yiwu Media Convergence Center:

Heute ist der Vorabend des chinesischen Neujahrsfestes. Vom ostafrikanischen Hochland bis zu den südamerikanischen Anden, vom südasiatischen Subkontinent bis ins Herz Eurasiens – zahlreiche internationale Händler, die in Yiwu leben und arbeiten, mögen zwar in ihren Heimatstädten sein, doch ihre Herzen sind bereits in die Stadt „zurückgeflogen", nach der sie sich sehnen. Heute Abend um 20:00 Uhr wird die Yiwu-Nebenveranstaltung der Frühlingsfest-Gala 2026 spektakulär inszeniert.

Händler aus Uganda: Stolz auf Yiwu am Äquator

Um 15:00 Uhr Pekinger Zeit strahlte der Händler Nasser neben dem Äquator-Denkmal in Uganda vor Stolz: „Ich stehe auf dem Äquator in meiner Heimat, der „Perle Afrikas". Yiwu, wo ich seit Jahren lebe, ist jetzt ein Nebenveranstaltungsort der Gala – ich bin unglaublich stolz!"

Peruanischer Händler: In Lima, aber mein Herz ist in Yiwu

Um 5:00 Uhr Pekinger Zeit teilte Armando vor der Kathedrale von Lima per Video herzlich mit: „Mein Körper ist in Peru, aber mein Herz ist in Yiwu. Ich kann es kaum erwarten, dieses besondere Fest mit meiner Familie zu teilen."

Indische Händlerin: Blick auf meine „zweite Heimatstadt"- die Szenen fühlen sich wie zu Hause an

Um 14:30 Uhr Pekinger Zeit lächelte Sejal in Navsari, Indien, während sie an einer Hochzeit teilnahm: „Ich bin in meiner Heimatstadt und blicke auf meine zweite Heimat, Yiwu. Auch ohne Chinesisch zu verstehen, sind die lebhaften Szenen ein Genuss – ich bin so aufgeregt!"

Argentinischer Händler: Im Urlaub in Moskau an Yiwu denken

Um 16:00 Uhr Pekinger Zeit rief Tristan im verschneiten Moskau aus: „Ich bin Argentinier, lebe in Yiwu und mache jetzt Urlaub in Moskau. Yiwu als Nebenveranstaltungsort der Gala? Ich bin begeistert - warten wir es ab!"

Stimmen aus allen Kontinenten vereinen sich: Die Blicke der Welt auf Yiwu

Heute Abend strahlt die Bühne des Yiwu Global Digital Trade Centre – der Hauptbühne des Nebenveranstaltungsorts der Gala – hell. Als Welthauptstadt der Kleinwaren verbindet Yiwu über 230 Länder. Jährlich besuchen rund 600.000 internationale Einkäufer Yiwu, und 20.000 Händler aus über 100 Ländern sind hier dauerhaft ansässig. Die Stadt ist ein Dreh- und Angelpunkt für Waren und eine Brücke, die China mit der Welt verbindet.

Heute Abend teilen Menschen aus Yiwu auf der ganzen Welt diesen Moment miteinander. Freuen Sie sich auf die Pracht der Frühlingsfest-Gala!

Video - https://www.youtube.com/watch?v=h6ycmOW7Z6E