Anticipation du réveillon du Nouvel An chinois dans le monde entier : les commerçants internationaux « rentrent » à Yiwu pour le festival du printemps

YIWU, Chine, 16 février 2026 /PRNewswire/ -- Rapport de presse du Yiwu Media Convergence Center :

Aujourd'hui marque la veille du Nouvel An lunaire chinois. Des hauts plateaux d'Afrique de l'Est aux Andes sud-américaines, du sous-continent sud-asiatique au cœur de l'Eurasie, de nombreux commerçants internationaux qui vivent et travaillent à Yiwu sont peut-être dans leur ville d'origine, mais leur cœur s'est déjà « envolé » vers la ville qu'ils désirent ardemment. Ce soir, à 20 h, le lieu annexe de Yiwu pour le gala du Festival du printemps 2026 sera mis en scène de manière spectaculaire.

Commerçant ougandais : debout sur l'Équateur, fier de Yiwu

À 15 h, heure de Pékin, à côté du monument ougandais de l'Équateur, le commerçant Nasser rayonnait de fierté : « Je me tiens sur l'Équateur dans mon pays, la 'Perle de l'Afrique'. Yiwu, où j'ai vécu pendant des années, est maintenant un lieu annexe du Gala, je suis extrêmement fier ! »

Commerçant péruvien : à Lima, mais mon cœur se trouve à Yiwu

À 5 h du matin, heure de Pékin, devant la cathédrale de Lima, Armando s'est exprimé chaleureusement par vidéo : « Mon corps se trouve au Pérou, mais mon cœur est à Yiwu. J'ai hâte de partager cette célébration spéciale avec ma famille. »

Commerçante indienne : le regard sur ma « deuxième ville natale »—les scènes qui donnent l'impression d'être chez soi

À 14 h 30, heure de Pékin, à Navsari, en Inde, Sejal a souri lors d'un mariage : « Je suis dans ma ville natale et je regarde vers ma seconde ville natale, Yiwu. Même sans comprendre le chinois, les scènes animées sont un régal, je suis tellement heureuse ! »

Commerçant argentin : je pense à Yiwu pendant mes vacances à Moscou

À 16 h, heure de Pékin, dans la ville de Moscou enneigée, Tristan s'est exclamé : « Je suis argentin, je vis à Yiwu, et je suis en vacances à Moscou. Yiwu, lieu annexe du Gala ? Je suis ravi, nous verrons bien ! »

Des voix de tous les continents convergent : les yeux du monde entier rivés sur Yiwu

Ce soir, la scène du Yiwu Global Digital Trade Centre, la scène principale du lieu annexe du gala, brille de mille feux. Capitale mondiale des petites marchandises, Yiwu entretient des relations commerciales avec plus de 230 pays. Quelque 600 000 acheteurs internationaux visitent Yiwu chaque année, et 20 000 commerçants internationaux issus de plus de 100 pays y sont installés en permanence. Il s'agit d'une plaque tournante pour les marchandises et d'un pont reliant la Chine au reste du monde.

Ce soir, les habitants de Yiwu à travers le monde partagent ce moment. Restez à l'écoute pour découvrir toute la splendeur du gala du festival du printemps !

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=h6ycmOW7Z6E