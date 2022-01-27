Возможности компании Straive в области ИОД представлены в докладе компании ISG за 2021 год

Возможности компании Straive в области интеллектуальной обработки документов (ИОД) представлены в докладе компании ISG за 2021 год «Provider Lens™ Intelligent Automation — Solutions & Services US»

СИНГАПУР, 27 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Straive (ранее SPi Global), являющаяся одним из ведущих на рынке разработчиков ориентированных на технологии комплексных решений по управлению контентом и данными, названа Information Services Group (ISG) — ведущей мировой компанией в области глобальных исследований и консультаций — в качестве претендента в ее докладе Provider Lens™ Intelligent Automation — Solutions & Services US Report 2021. В отчете были отмечены решения компании Straive по обработке документов, обеспечивающие возможность быстрого и качественного автоматического извлечения, толкования, классификации и обработки оцифрованных документов.

ISG Provider LensTM — система сравнения поставщиков услуг, функционирующая под руководством практикующего специалиста. В аналитических отчетах этой системы представлены независимые оценки поставщиков и сегментация покупательского поведения в корпоративном секторе.

Возможности компании Straive в области ИОД поддерживаются ее собственной неструктурированной платформой данных Straive Data Platform (SDP), построенной на базе микросервисной архитектуры с настраиваемыми модулями извлечения, обогащения, преобразования и доставки данных. В решениях Straive для обработки документов используются когнитивные технологии для автоматизации извлечения, обогащения и преобразования данных, а также предоставления практической информации из текстовых документов в любом формате, включая текстовые PDF-файлы, электронные сообщения, файлы Word и отсканированные PDF-файлы.

Компания Straive создала специализированное научно-исследовательское подразделение под названием Straive Innovation Labs для непрерывной интеграции ультрасовременных решений в свои продукты SDP. Клиенты компании Straive пользуются преимуществами гибких коммерческих моделей, включая цены на продукцию по каждому документу, в которую включается стоимость производства и технологий.

В отношении этого отчета президент и генеральный директор компании Straive Ратан Датта (Ratan Datta) заявил следующее: «Растущий спрос на обработку объемных полуструктурированных и неструктурированных документов с повышенной точностью и оперативностью ускорил необходимость в более эффективной и автоматизированной обработке документов. Упоминание компании Straive в отчете ISG Provider Lens™ является свидетельством наших возможностей в сфере ИОД. Благодаря тонкому сочетанию экспертных знаний в предметной области, новейшим технологиям, таким как искусственный интеллект (ИИ), машинный интерфейс (МИ) и пристальному вниманию к научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, платформа данных Straive продолжает оказывать услуги клиентам в самых различных отраслях, включая финансы, исследования, недвижимость, а также нормативно-правовое регулирование».

В докладе ISG отмечается: «Компания Straive, осуществляющая операции на платформах с помощью автоматизации обработки данных, активно работает над укреплением своего решения SDP для поддержки большего числа форматов документов, сложных сценариев использования и расширения сфер применения, включая страхование, здравоохранение и фармацевтику».

Основной фокус компании Straive нацелен на решение проблем промышленного использования, требующих экспертных знаний и опыта в различных областях, включая медико-биологические науки, химию, биомедицину, устойчивое развитие, юриспруденцию, финансовые услуги и т. д., в составе более 500 предприятий малого и среднего бизнеса. Обширный опыт позволяет компании Straive достичь значительно более высокого уровня автоматизации в сложных сценариях использования и эффективно применять SDP в качестве инструмента для достижения бизнес-результатов.

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Информация о компании Straive (ранее SPi Global)

Компания Straive занимает ведущие позиции на рынке информационных технологий, предоставляя услуги по обработке данных, экспертные знания (SME) и технические решения для различных областей, включая информационно-аналитический контент, электронное обучение/EdTech и обслуживание поставщиков данных/информации. Имея клиентскую базу, охватывающую 30 стран по всему миру, компания Straive располагает географически распределенным пулом ресурсов со стратегическими центрами в восьми странах: Филиппины, Индия, США, Китай, Никарагуа, Вьетнам, Великобритания и Сингапур, где находится ее головной офис.

Контактная информация для прессы Kshitiz Ahuja (Кшитиз Ахуджа), руководитель отдела развития бренда и общественных связей ([email protected])

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SOURCE Straive (erstwhile SPi Global)