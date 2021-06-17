Вы подавали иск к компании Purdue Pharma? У вас есть претензии к ее владельцам?

Вы подавали иск к компании Purdue Pharma в рамках процедуры банкротства? У вас есть претензии к ее владельцам?

Итоги судебного слушания по рассмотрению вопроса об утверждении плана, предусмотренного главой 11 Кодекса США о банкротстве, могут затронуть ваши права.

Первое судебное заседание по утверждению плана назначено на 9 августа 2021 года.

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Юридическая фирма Prime Clerk*, опубликовала следующее заявление в связи с банкротством компании Purdue Pharma L.P.

О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ?

3 июня 2021 года в рамках производства по делу о банкротстве компании Purdue Pharma L.P. федеральный суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка вынес судебное постановление, озаглавленное «Постановление по Заявлению о раскрытии информации», в котором суд:

(a) уполномочил компанию Purdue Pharma L.P., ее аффилированных должников и должников во владении добиваться согласия на принятие Пятого уточненного совместного плана реорганизации компании Purdue Pharma L.P. и ее аффилированных должников в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, включающего: (а) отказы от любых фактических или потенциальных претензий к членам семьи Сэклеров (Sackler) и ряду других физических и юридических лиц, связанных с компанией Purdue Pharma L.P. и ее аффилированными должниками (в том числе в отношении отпускаемых по рецепту опиоидных препаратов, таких как оксиконтин и других, производимых или продаваемых компанией Purdue Pharma L.P.); а также (b) вынесение определения суда, требующего, чтобы отдельные претензии к освобождаемым от ответственности сторонам предъявлялись исключительно к трастам, созданным в соответствии с вышеупомянутым планом;

(b) утвердил Заявление о раскрытии информации в рамках реализации Пятого уточненного совместного плана реорганизации компании Purdue Pharma L.P. и ее аффилированных должников в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, подтвердив, что этот документ содержит «достаточную и достоверную информацию», как это предусмотрено разделом 1125 Кодекса США о банкротстве;

(c) утвердил материалы и документы для включения в информационные пакеты для потенциальных участников голосования по утверждению плана; а также

(d) утвердил процедуры как для привлечения, получения и подсчета голосов при проведении голосования по плану, так и для представления возражений по плану.

Суд рассмотрит вопрос об утверждении плана на специальном слушании по утверждению плана.

КОГДА СОСТОИТСЯ СЛУШАНИЕ?

Судебное слушание по вопросу утверждения плана начнется в 10:00 по Североамериканскому восточному времени 9 августа 2021 года в федеральном суде по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка по адресу 300 Quarropas Street, White Plains, New York 10601-4140 под председательством судьи Роберта Д. Дрейна (Robert D. Drain). В условиях действия правила судопроизводства № M-543, слушание пройдет в форме видеоконференции Zoom для обеспечения участия в Заседании1 заинтересованных сторон, если суд по делам о банкротстве не примет иное решение.

Слушание по утверждению плана может быть продлено и перенесено судом или должниками без дополнительного уведомления путем подачи в суд соответствующей повестки дня и/или направления в суд уведомления об отсрочке, рассылаемого всем заинтересованным сторонам, имеющим право на уведомление.

КАКИЕ У ВАС ИМЕЮТСЯ ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ?

Принять участие в голосовании по плану: заполненный бюллетень для голосования следует отправить заблаговременно, чтобы он был по факту получен не позднее 14 июля 2021 года до 16:00 по Североамериканскому восточному времени. . Подробные инструкции по участию в голосовании можно найти на сайте PurduePharmaClaims.com либо получить по телефону, набрав номер (844) 217-0912 (бесплатный) или (347) 859-8093 (для международных звонков). При несоблюдении инструкций ваш голос может быть не засчитан.

Представить возражения по плану: возражения следует представлять заблаговременно, чтобы они были по факту получены не позднее 19 июля 2021 года до 16:00 по Североамериканскому восточному времени . Подробные инструкции по подаче возражений можно найти на сайте PurduePharmaClaims.com либо получить по телефону, набрав номер (844) 217-0912 (бесплатный) или (347) 859-8093 (для международных звонков).

Подать ходатайство о рассмотрении искового заявления: если вы считаете, что имеете к компании Purdue Pharma L.P. претензию, которая в настоящий момент не дает вам права на участие в голосовании, но, по Вашему мнению, должна давать вам право голоса, вы можете подать в суд соответствующее исковое заявление с целью участия в голосовании. Для этого Вам необходимо подать в суд ходатайство о рассмотрении вашего искового заявления не позднее 19 июля 2021 года до 16:00 по Североамериканскому восточному времени . Подробные инструкции по подаче ходатайства о рассмотрении искового заявления можно найти на сайте PurduePharmaClaims.com либо получить по телефону, набрав номер (844) 217-0912 (бесплатный) или (347) 859-8093 (для международных звонков).

В случае утверждения плана любое лицо, имеющее фактические или потенциальные претензии к компании Purdue Pharma L.P. или любому из ее аффилированных должников, а также фактические или потенциальные претензии к членам семьи Сэклеров (Sackler) и ряду других физических и юридических лиц, связанных с компанией Purdue Pharma L.P. и ее аффилированными должниками (в том числе в отношении отпускаемых по рецепту опиоидных препаратов, таких как оксиконтин и других, производимых или продаваемых компанией Purdue Pharma L.P.), будет связано условиями плана, включая содержащимися в них обеспечительные судебные меры и запреты.

Настоящий документ является кратким изложением текста заявления. Для получения более подробной информации вы можете:

Позвонить по телефону: (844) 217-0912 (бесплатный) или (347) 859-8093 (для международных звонков)

(844) 217-0912 (бесплатный) или (347) 859-8093 (для международных звонков) Посетить сайт: P urduePharmaClaims.com

P Написать по адресу: Purdue Pharma Ballot Processing, c/o Prime Clerk LLC, One Grand Central Place, 60 East 42 nd Street, Suite 1440, New York, NY 10165

Purdue Pharma Ballot Processing, c/o Prime Clerk LLC, One Grand Central Place, 60 East 42 Street, Suite 1440, 10165 Отправить электронное сообщение по адресу: [email protected]

Обращаем ваше внимание на то, что компания Prime Clerk LLC уполномочена отвечать на вопросы и предоставлять дополнительные копии материалов, но не вправе давать рекомендации по голосованию за или против принятия плана либо предоставлять юридические консультации.

1 Стороны или представители общественности, желающие принять участие в слушании по утверждению плана, должны ознакомиться с расписанием суда в отношении даты проведения слушания по утверждению плана на сайте https://www.nysb.uscourts.gov/calendars/rdd.html для получения информации о порядке включения в список участников. Представители общественности, желающие бесплатно следить за ходом слушания в режиме реального времени без участия в заседании, имеют возможность сделать это по телефону, указанному на сайте по делу должников: PurduePharmaClaims.com.

SOURCE *Prime Clerk the Court-Appointed Claims and Noticing Agent